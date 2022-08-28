Косплей: шикарные образы из Cyberpunk 2077, «Игры престолов», Dota 2 и других серий

Наступило последнее воскресенье августа, совсем близко холодная осень. Мы же продолжаем делиться лучшими работами косплееров, которые согревают даже в самую ненастную погоду.

Dota 2

На этой неделе в Dota 2 вышел долгожданный патч 7.32. Обновление сильно переработало игру, которая стала ещё более непредсказуемой. Мы же вспомним шикарный сет Mirana от Ольги Базановой. Кто знает, может, мы увидим героя на The International 11? Фото: SeiPhoto.

Assassin's Creed 4

За всё время наших выпусков это первый случай, когда в подборку попадает качественный косплей из культовой Assassin's Creed. Мария Шведова решила перевоплотиться в Люсию Маркес — испанского тамплиера из «Чёрного флага». Что ж, мы не против таких образов, пожалуйста, продолжайте. Фото: shuken.

Genshin Impact

Куда же наша подборка денется без косплея на Genshin Impact, особенно когда Анастасия Лоза представила невероятно чувственный образ Кэ Цин? Вот и мы не смогли пройти мимо, за фото спасибо .MOSIENKO.

«Игра престолов»

На этой неделе стартовал «Дом дракона» — приквел культовой «Игры престолов». Мы уверены, что со временем сериал сможет потягаться со своим предшественником, а косплееры обратят внимание на шоу. А пока — давайте вспомним потрясающий образ Дейнерис Таргариен в исполнении Дарьи Рооз. Фото: Кира Митенкова.

Cyberpunk 2077

На сладкое мы оставили потрясающую работу Лады Люмос, которая перевоплотилась в героиню первого тизера Cyberpunk 2077. Пожалуй, одна из самых ярких и качественных работ в наших подборках. Фото: Кира Митенкова.