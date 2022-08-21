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Красотки из «Пацанов», «Чудо-женщины», Genshin Impact, «Евангелиона» и Monster Hunter

Косплей: шикарные образы из «Пацанов», «Чудо-женщины», Genshin Impact и «Евангелиона»
Игорь Любавин
Косплей: «Пацаны», «Евангелион» и другие
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Конец недели — новый набор великолепных преображений.

Мы в очередной раз решили скрасить ваши выходные замечательными перевоплощениями в героинь из разных франшиз. Сегодня вас ждут образы из наших любимых азиатских игр, аниме, фильма про супергероиню и одного из самых популярных сериалов современности.

«Пацаны»

Совсем недавно стартовали съёмки уже четвёртого сезона «Пацанов». Ксана Станкевич решила перевоплотиться в Королеву Мэйв, которую знатно потрепал Хоумлендер. Будем надеяться, что героиня переживёт события продолжения и ещё задаст своему бывшему возлюбленному по заслугам. Фото: barabaka.jpg.

«Чудо-женщина»

Ирис Фёдорова решила порадовать фанатов DC, превратившись в невероятно милую Чудо-женщину. Будущее персонажа в киновселенной DC сейчас туманно — будем надеяться, что WBD найдут ей местечко в последующих фильмах. Фото: Ольга Дубровская.

Genshin Impact

Косплеерши продолжают перевоплощаться в героинь «Геншина», а мы и не против. В этот раз Симонет Секунова превратилась в красавицу Нин Гуан, которая отдыхает в баре после сражений. Фото: Виктория Дьячкова.

Monster Hunter

Нечасто увидишь в наших подборках Monster Hunter, и Лада Люмос решила исправить это недоразумение. Она превратилась в героиню Кирин, показав суровый характер персонажа. Фото: Кира Митенкова.

«Евангелион»

В последнее время многие косплеерши решили вернуться к аниме-классике — «Евангелиону». Среди них Алёна Сысуева, которая примерила образ прекрасной Рей Аянами. Фото: Анастасия Алаганчакова и Мурзик.

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