Косплей: шикарные образы из «Пацанов», «Чудо-женщины», Genshin Impact и «Евангелиона»

Мы в очередной раз решили скрасить ваши выходные замечательными перевоплощениями в героинь из разных франшиз. Сегодня вас ждут образы из наших любимых азиатских игр, аниме, фильма про супергероиню и одного из самых популярных сериалов современности.
«Пацаны»
Совсем недавно стартовали съёмки уже четвёртого сезона «Пацанов». Ксана Станкевич решила перевоплотиться в Королеву Мэйв, которую знатно потрепал Хоумлендер. Будем надеяться, что героиня переживёт события продолжения и ещё задаст своему бывшему возлюбленному по заслугам. Фото: barabaka.jpg.
«Чудо-женщина»
Ирис Фёдорова решила порадовать фанатов DC, превратившись в невероятно милую Чудо-женщину. Будущее персонажа в киновселенной DC сейчас туманно — будем надеяться, что WBD найдут ей местечко в последующих фильмах. Фото: Ольга Дубровская.
Genshin Impact
Косплеерши продолжают перевоплощаться в героинь «Геншина», а мы и не против. В этот раз Симонет Секунова превратилась в красавицу Нин Гуан, которая отдыхает в баре после сражений. Фото: Виктория Дьячкова.
Monster Hunter
Нечасто увидишь в наших подборках Monster Hunter, и Лада Люмос решила исправить это недоразумение. Она превратилась в героиню Кирин, показав суровый характер персонажа. Фото: Кира Митенкова.
«Евангелион»
В последнее время многие косплеерши решили вернуться к аниме-классике — «Евангелиону». Среди них Алёна Сысуева, которая примерила образ прекрасной Рей Аянами. Фото: Анастасия Алаганчакова и Мурзик.
- 21 августа 2022
-
12:43
-
12:33
-
09:55
- 20 августа 2022
-
22:05
-
20:31
-
19:17
-
18:51
-
18:12
-
17:31
-
16:58
-
16:42
-
16:06
-
16:02
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:26
-
14:18
-
13:57
-
13:51
-
13:26
-
12:51
-
12:35
- 19 августа 2022
-
23:26
-
21:46
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
19:42
-
19:05
-
18:38
-
18:08
-
17:33
-
16:39
-
16:05