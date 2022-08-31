Королева эро-косплея. Одна из лучших моделей мира из Владивостока

Продолжаем знакомить вас с самыми яркими представителями косплей-индустрии России и остального мира, чьи образы на персонажей из видеоигр можно заметить во многих крупных пабликах по косплею. На очереди — одна из лучших косплеерш мира, а именно Kalinka Fox или же Кристина Финк.
Столь высокий статус девушка носит не просто так. Это не наше субъективное мнение, а признание фанатов косплея. На её аккаунт в соцсетях подписаны более 500 000 человек, а её фото частенько попадают в подборки лучшего косплея.
Девушка пришла в косплей до того, как это стало мейнстримом. Это был 2009-й. В России только начали проводиться аниме-фестивали, где косплееры могли отточить своё мастерство. В силу отсутствия необходимых для этого дела площадок такие фестивали стали для них настоящим спасением.
В образе Трисс
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
Девушка узнала, что в её родном Владивостоке пройдёт как раз один из таких фестивалей. Она пошла на японский рынок и купила себе костюм Наруто за 1000 рублей, на который копила два месяца.
Родители и близкие увлечение девушки сначала презирали:
Все, конечно, говорили, что я зря трачу деньги и просто страдаю фигнёй. Мои родители и подруги считали косплей сектой. С тех пор, когда у меня стало это получаться, родители начали меня поддерживать.
В этом плане косплееры похожи на киберспортсменов — их не понимали и считали чуть ли не фриками. Как же эти люди тогда ошибались: киберспорт, как и косплей, стали признавать на общемировом уровне. А вместе с признанием появились и рекламодатели, и фанаты с толстыми кошельками.
Вот так, казалось бы, детское увлечение быстро превратилось для девушки в основной источник заработка. В какой-то момент Кристину заприметил основатель ТВ-канала DaiFiveTop Валерий Корнеев, который предложил ей вести передачи о японской культуре и косплее на своём канале.
В образе Сони из группы Little Big
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
Телевизионная карьера продлилась недолго, и тогда Kalinka Fox попробовала себя в качестве блогера на YouTube. Просмотров её видео собирали немало: только на одном ролике, который девушка посвятила Little Big, более 5 млн просмотров. Впрочем, создание видео — дело кропотливое, так что девушке пришлось выбирать — либо косплей, либо блогерство.
Пришлось забросить канал ещё и по той причине, что с него на её аккаунты в соцсетях стало приходить много хейтеров. Ей даже пришлось удалить свои старые группы и создать новые, чтобы хоть как-то сбить их активность.
Сейчас девушка живёт исключительно за счёт своего платного Patreon аккаунта, цена подписки на который за месяц колеблется от $ 5 до $ 200. Именно там она выкладывает снимки погорячее и делится «косплеем для взрослых». Учитывая ситуацию в мире и большие проблемы с рекламодателями, сейчас это единственный способ, чтобы продолжать заниматься любимым делом.
Так ради чего мы здесь собрались? Ради косплея, конечно же. Так давайте посмотрим на лучшие образы Кристины на персонажей игр и фильмов.
В образе Трисс Меригольд из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»
В образе Трисс
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе 2B из игры NieR: Automata
В образе 2B
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Цири из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»
В образе Цири
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Милины из игры Mortal Kombat
В образе Милины
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Джилл Валентайн из Resident Evil
В образе Джилл Валентайн
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе принцессы Фионы из мультфильма «Шрек»
В образе принцессы Фионы
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Гермионы Стрейнджер из фильмов «Гарри Поттера»
В образе Гермионы Стрейнджер
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Присциллы из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»
В образе Присциллы
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Харли Квинн
В образе Харли Квинн
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Чёрной вдовы из фильмов Marvel
В образе Чёрной вдовы
Фото: Соцсети Кристины Финк
В образе кибер Цири из Cyberpunk 2077
В образе кибер Цири
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Леди Димитреску из игры Resident Evil Village
В образе Леди Димитреску
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Лары Крофт из Tomb Raider
В образе Лары Крофт
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе персонажей из вселенной Star Wars
В образе героев из Star Wars
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе героев из Star Wars
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Элой из игр Horizon Zero Dawn
В образе Элой
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Йеннифэр из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»
В образе Йеннифэр
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Сары Керриган из StarCraft 2
В образе Сары Керриган
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
В образе Тифы Локхарт из игры Final Fantasy
В образе Тифы Локхарт
Фото: https://vk.com/kalinkafoxofficial
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