Sony облажалась с рекламой ремейка The Last of Us

За три месяца с анонса ремейка The Last of Us, как мне кажется, Sony так и не смогла убедить многих в надобности очередного переиздания. Высокая цена и скудная реклама только усугубили ситуацию. Однако сегодня появились обзоры ремейка и, что куда важнее, сравнения с ремастером для PS4.

Особенно подробный материал вышел у Digital Foundry — за 50 минут технические эксперты рассказали много интересного о новинке. Наверняка многих удивит, насколько ремейк на самом деле отличается от прошлых версий экшена.

Я советую посмотреть ролик полностью, даже если вы плохо знаете язык. Нужное вы попросту увидите. Сам же хочу выразить своё недовольство от попросту ужасной рекламы The Last of Us: Part 1. Издатель самолично закопал достоинства ремейка при попытке (иначе не назовёшь) продвижения.

Всё время с анонса Sony в большинстве своём показывала сравнения катсцен на PS4 и PS5. Уже тогда многие недоумевали от подобного решения, ведь на PS3 и PS4 в этот момент просто запускается заранее записанный видеофайл — в ремейке на PS5 всё происходящее впервые рендерится в реальном времени.

И компания даже не удосужилась отмечать, что сравнивает пререндер и рендер. Неудивительно, что многие не увидели большой разницы в ремейке.

А давайте посмотрим на сравнения немногочисленных роликов, которые на PS3 и PS4 работали в реальном времени. Только в этом моменте видна колоссальная разница — к примеру, в оригинале и ремастере из-за старых технологий освещение работало некорректно, из-за чего фонарик в итоге освещал всю дверь с другой стороны.

The Last of Us

Всё в том же ролике лицо Элли в оригинале выглядит немного неуклюже, а в ремейке всё куда лучше.

The Last of Us

Следующий пример: в начале игры после взрыва сцена очень безжизненная — к примеру, нет дыма вокруг огня. В ремейке сцена выглядит куда лучше и реалистичнее. Ничего не выбивается.

The Last of Us

В других сценах на PS3 и PS4 сильно страдает постановка из-за прежних ограничений.

The Last of Us

На очевидных вещах вроде заметно более крутых моделей персонажей и окружения мы даже внимание акцентировать не станем. Вообще, персонажи выглядят даже лучше, чем в The Last of Us: Part 2 — хотя тут стоит поблагодарить во многом и более высокое разрешение.

А ещё Джоэл почему-то сильно постарел в ремейке

В ремейке многие сцены в целом выглядят куда реалистичнее.

The Last of Us

The Last of Us

The Last of Us

The Last of Us

The Last of Us

The Last of Us

The Last of Us

Где-то изменения заметны невооружённым взглядом, а где-то — только при прямом сравнении. Однако глупо отрицать, что сама Sony по неизвестным мне причинам вообще не акцентировала внимание на том, что ремейк местами даже решает проблемы оригинала.

К примеру, там, где на PS3 катсцена заканчивается чёрным экраном и началом геймплея посреди локации, в ремейке всё происходит куда плавнее: разработчики добавляют новые анимации и расширяют ролики, чтобы всё выглядело естественнее.

Что ещё удивительнее, разработчики не переносили ничего напрямую из The Last of Us: Part 2 — даже одинаковое оружие. У винтовки, например, полностью новая текстура. Анимации и объекты интерьера также отличаются. Многое действительно сделано с нуля.

Но и это не всё: расположение окон, столов, предметов и тому подобное изменили. Это кардинально ничего не меняет, но видно, что Naughty Dog попыталась улучшить игру в том или другом виде. В целом же игра осталась прежней.

The Last of Us

А вот с геймплеем всё сложнее. Никаких механик из сиквела не ввели, поэтому Джоэл не может ползать, но определённые нововведения всё же возникли. В первую очередь создатели переработали поведение искусственного интеллекта.

Иногда поведение людей в The Last of Us было невероятно неуклюжим: они носились перед заражёнными во время стелса, очень глупо вели себя в бою и так далее. В момент релиза это даже стало мемом. Однако теперь ситуация кардинально изменилась.

В DF даже провели эксперимент, итогом которого стал следующий вывод: союзники и враги действительно ведут себя намного лучше. Они интереснее сражаются, по-разному реагируют на различные ситуации и тому подобное. Играть в The Last of Us: Part 1 куда интереснее, чем в оригинал или ремастер, только за счёт этого.

Но остаётся один вопрос — а почему ничего из этого Sony не показывала до релиза? Почему главным источником интересной информации о новинке компании становится 50-минутный ролик с техническим анализом журналистов? Просто почему?

Sony будто бы намеренно плохо рекламировала ремейк. Но зачем?

The Last of Us

И тут приходит осознание, что вот уже несколько лет у Sony сменилась тактика в продвижении и маркетинге. Сколько негатива было вокруг определённых анонсов компании? Недавно компания объявила о повышении цен на PS5 во всех странах, кроме США. А само сообщение выглядело примерно так:

Вы уже наверняка ощутили на себе последствия повышенной инфляции. Так вот, теперь мы повышаем цены на PS5. Хорошего дня!

Если окунуться в историю, то вектор PlayStation явно сменился после назначения Джима Райана главой игрового направления. До этого менеджер был известен тем, что назвал старые игры рухлядью на вопрос о появлении обратной совместимости на PS4. И подобных неуместных цитат у Райана — масса. И после его назначения у самой Sony стало возникать множество неуместных ситуаций.

The Last of Us

Ремейк The Last of Us — очередная неуместная ситуация. Вместо того чтобы внятно объяснить особенности и крутые отличия новой версии игры, Sony решила показывать совершенно невыразительные сравнения. Они будто бы больше показывали, почему игра раньше выглядела лучше.