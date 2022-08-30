Абсолютно всё, что нужно знать про FIFA 23

На протяжении месяца EA Sports делится кучей информации о FIFA 23 — последней игры в серии канадского издательства. Разработчики рассказали обо всех важных составляющих будущего футбольного симулятора, а мы собрали самые главные нововведения в один большой материал. После прочтения статьи будет очень сложно упрекнуть Electronic Arts в том, что она в очередной раз выпускает ту же игру.

Геймплей, графика и технология HyperMotion 2

В этом году EA сильно прокачает FIFA технически. Самым главным нововведением станет технология HyperMotion 2 — она позволила разработчикам записать ещё больше реальных футбольных матчей, после чего все данные отправились на создание реалистичного взаимодействия между игроками. Причём в этот раз геймплей за мужские и женские команды будет кардинально отличаться. И технология наконец дебютирует и на ПК.

Разработчики сильно переработали дриблинг: особенно умелые и ловкие футболисты смогут обманывать защитников с помощью резких движений корпуса — без каких-либо финтов. Также у каждого игрока появится одна из трёх моделей ускорения: взрывной, контролируемый и продолжительный. Первые очень быстро вырываются вперёд, но на дистанции чуть сбавляют. Вторые ускоряются и двигаются примерно с одинаковой скоростью. Третьи стартуют медленно, но постепенно догоняют оппонентов широкими шагами.

Сверху вниз: взрывной, контролируемый и продолжительный виды ускорения

Чтобы нападающие не стали уж слишком сильными, разработчики не забыли и про защитников. Их движениями и разворотами станет намного легче управлять, а умелая игра в защите чаще станет приводить к успешным отборам. Кроме того, подкаты станут намного эффективнее — особенно у топовых фулбеков вроде Вирджила ван Дейка.

Нововведения коснулись и физики мяча. Круглый станет намного реалистичнее отлетать после рикошетов и корректно взаимодействовать на приёмах мяча у особенно ловких футболистов. А если особенно приложиться, то мяч полетит с невероятно большой скоростью — разработчики называют её пушечным ударом. Его можно будет исполнить даже в штрафных ударах и пенальти, которые также подверглись изменениям.

При исполнении штрафных можно выбрать точное место касания мяча. От этого зависят мощность и траектория удара

EA Sports ведь не могли нас оставить без очередной переработки голкиперов? Так вот, в этом году они реагируют на мяч в зависимости от их обзора. Если он заблокирован, то они могут пропустить даже самый простой мяч — как и в реальном футболе. Кстати, впервые в истории серии пальцы голкиперов будут деформироваться от попадания по ним!

Не забыли разработчики о графике: в этом году нас ждут по-настоящему реалистичные болельщики и деформирующийся газон, следы на котором будут напоминать о самых жарких противоборствах. Для этого они записали множество новых роликов перед, в ходе и после состязаний.



Не забыли разработчики и об улучшенных повторах опасных моментов и голов, а также новых празднованиях и доработанной сетке ворот.

Карьера за игрока

Главным нововведением карьеры за игрока станет новая система персонализации, разделённая на три части:

Мэверики — игрок делает ставку на индивидуальное мастерство, скорость и забитые мячи.

— игрок делает ставку на индивидуальное мастерство, скорость и забитые мячи. Стержни — настоящий капитан, который не только ведёт свой состав к победе, но и переживает за игроков вне поля. В матчах такие футболисты предпочитают отдавать точные пасы и выводить своих тиммейтов на ударную позицию.

— настоящий капитан, который не только ведёт свой состав к победе, но и переживает за игроков вне поля. В матчах такие футболисты предпочитают отдавать точные пасы и выводить своих тиммейтов на ударную позицию. Виртуозы — цепкий, физически сильный игрок, способный как отобрать мяч, так и выиграть верховую борьбу.

Три стиля развития футболиста в режиме карьеры

Также авторы добавили новый геймплейный режим для карьеры за игрока — «Лучшие моменты матча». В нём не нужно будет тратить время, играя весь матч — игрока проведут по нескольким опасным моментам на поле и дадут довести ситуации до забитых мячей.

Карьера за тренера

Основным нововведением карьеры за тренера станет возможность играть за звёздного менеджера вроде Пепа Гвардиолы или Юргена Клоппа. При этом за любого из них можно возглавить какой-нибудь «Брайтон» и привести его к победе в чемпионате Англии. Кстати, наконец-то появится возможность настроить форму клуба на свой вкус!

Пеп Гвардиола радуется покупке Эрлинга Холанда

Для большей аутентичности авторы добавили множество кат-сцен со знаковыми моментами, включая громкие трансферы, предматчевые пресс-конференции и публичную жизнь вне футбола. Игроков также ждут обновлённая система скаутов и продвинутый искусственный интеллект с более адекватными составами, заменами и трансферами на протяжении сезонов.

Про-клубы и Volta

Режимы Pro Clubs и Volta в этом году изменятся довольно незначительно. Разработчики прислушались к сообществу, поэтому улучшать своих футболистов можно будет куда чаще, а прогресс в обоих режимах объединят в единое целое. К тому же авторы добавили ещё четыре перка для прокачки: два для игры в защите и ещё два для игры в атаке.

Все перки в FIFA 23

EA Sports решила сократить время матчей до четырёх минут, чтобы они были более динамичными. Также создатели отказались от серии пенальти: игра продлится до тех пор, пока одна из команд не забьёт «золотой» гол. А чтобы игроки не скучали во время поиска встреч, разработчики добавили различные мини-игры, в которых можно принять участие прямо во время загрузки. Таким образом, геймеры смогут улучшить своего футболиста ещё до старта матча.

Ultimate Team

Ultimate Team — самый популярный режим в FIFA уже многие годы, поэтому основные изменения новых частей серии приходятся именно на него. В этом году EA Sports подготовила поистине революционные изменения, которые придутся по вкусу любителям виртуального футбола.

FUT-моменты

В Ultimate Team появится новый мини-режим под названием «FUT-моменты». Это набор небольших испытаний, за которые пользователь получит специальные звёздные награды, на которые можно будет открыть наборы с футболистами. В списке челленджей — небольшие фрагменты матчей, в которых игроку необходимо, например, забить гол со штрафного, отыграться за 10 игровых минут, предотвратить опасную атаку оппонента и многое другое. Время от времени челленджи будут обновляться.

Меню FUT-моментов

Новая система сыгранности

Самое крупное изменение в FIFA 23 Ultimate Team — полный отказ от прошлой системы сыгранности со связками между ближайшими игроками. Теперь «химия» между футболистами не зависит от позиции: например, Мбаппе сможет чувствовать себя в своей тарелке, если в защите играет Маркиньос.

Новая система сыгранности в FIFA 23

Даже если у футболиста нулевая сыгранность (вот эти ромбики на карточках футболистов), его характеристики больше не уменьшаются. Он сможет играть на своём уровне, даже если выступает не на своей позиции, так что экспериментов среди игроков станет намного больше.



Вдобавок футболисты получат дополнительные позиции, если в реальной жизни они играют в разных формациях. Например, Жоау Канселу сможет отыгрывать как левого, так и правого защитника с одинаковой эффективностью.

Другие позиции Сон Хын Мина в FIFA 23 UT

Кроссплей, кастомизация стадиона и новые карточки

На консолях в FIFA 23 появится кроссплей. Игроки с Xbox Series смогут играть с игроками на PS5, а пользователи Xbox One смогут сыграть с пользователями PS4 в любом режиме 1х1. Также на консолях будет совместный трансферный рынок — к сожалению, игроков на ПК опять обделили, так что цены на футболистов там будут выше.

Меню включения кроссплея в FIFA 23

Игроков ждут и элементы кастомизации стадиона, включая новые виды крыш и анимационных плакатов. Авторы также пообещали какой-то ивент, посвящённый грядущему чемпионату мира, однако о нём расскажут ближе к ноябрю.

В этом году игроков также ждёт новый вид карточек — герои Marvel. От обычных представителей класса их отличают различная супергеройская атрибутика и дизайн, выполненные в стиле классических комиксов. В список вошли более 20 футболистов, включая Диего Форлана, Лусио и Руди Фёллера. Более подробно о каждом можно прочитать в отдельном материале с их рейтингами.

Кроме того, EA запустила режим межсезонья, в котором пользователи смогут получать награды в виде наборов и предметов, которые впоследствии перейдут в FIFA 23. Для этого необходимо выполнять «Испытания подбора команды» и определённые задания, а также приобрести новую часть футбольного симулятора на той же платформе.

Все награды будут отправлены игрокам в FIFA 23 до 13 октября. Чтобы получить их, необходимо зайти в режим Ultimate Team хотя бы один раз до 14 ноября. Само собой, потенциальные награды нельзя будет продать на трансферном рынке — зато в лишних наборах есть шанс выбить себе какого-нибудь высокорейтингового футболиста.

Вероятность поймать Криштиану Роналду в наборе составляет менее 1%

Российские команды, сборная и женские лиги

В FIFA 23 не будет российских команд и сборной — об этом EA сообщила прямо. При этом за некоторых отечественных игроков можно будет поиграть в Ultimate Team, включая Алексея Миранчука и Александра Головина.

Важным нововведением FIFA 23 станут женские лиги. Среди них — Женская суперлига Англии, Национальная женская футбольная лига (США), Женская Бундеслига (Германия) и Женский дивизион 1 (Франция). Кроме того, расширится список и женских футбольных сборных.

Женский состав «Манчестер Сити»

Мужских коллективов в FIFA 23 также станет больше. Появятся сборные Хорватии, Сенегала, Камеруна, Марокко, Ганы и Туниса. Также у Konami закончился контракт с «Ювентусом», так что итальянский гранд вернётся в серию FIFA. Кроме того, в футсим вернутся «Селтик» и «Рейнджерс».

Пополнение ожидается и среди стадионов: «Spotify Камп Ноу» — «Барселона»), «Альянц Арена — «Бавария», «Альянц Стадиум» — «Ювентус») Олимпийский стадион — «Рома» и «Лацио», «Сити Граунд» — «Ноттингем Форест».

«Альянц Арена» в Мюнхене

Дата выхода и системные требования

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, а также на Nintendo Switch выпустят очередной рескин FIFA 19. Покупатели расширенного и максимального издания смогут поиграть на три дня раньше: 27 сентября. В этот же день к игре смогут приступить подписчики EA Play, однако их время ограничат на 10 часов.

Что касается выхода футсима в России, то ближе к релизу игры мы опубликуем отдельный гайд по покупке игры на разных платформах: ПК, PlayStation и Xbox.

Системные требования на ПК в этом году заметно выросли — всё благодаря технологии HyperMotion 2, для которой необходимы куда более мощные процессор и видеокарта. Для запуска потребуются как минимум Intel Core-i5 6600k и GeForce GTX 1050 Ti.

Минимальные системные требования FIFA 23

Процессор — Intel Core i5 6600k или AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 100 ГБ

Рекомендуемые системные требования FIFA 23