Главное с презентации Apple — iPhone 14, AirPods Pro 2, Apple Watch. Цены, даты выхода

Apple закончила осеннюю презентацию, где показала новые iPhone 14, AirPods Pro 2 и Apple Watch. Рассказываем о самом важном с события.
iPhone 14 Pro
Камеры на дисплее уменьшили, но чтобы лучше скрывать их — и вокруг них сделали полностью новые уведомления. Каждый пуш адаптирован таким образом, чтобы скрыть камеры. Функцию назвали «динамическое пространство».
- Яркость экрана теперь достигает 2000 нит. Это рекорд для смартфонов.
- Наконец-то появится always-on-display. Дисплей может уменьшать скорость обновления экрана до одного герца. Благодаря этому смартфон фактически работает дальше.
- Новый 6-ядерный процессор A16 на 4-нанометрах. Видеоядро — 5-ядерное. Энергоэффективность стала на 20% лучше.
- У основной камеры теперь сенсор на 48 мегапикселей, он на 65% больше прошлогоднего iPhone 13 Pro. Большинство фото снимаются на 12-мегапикселей, после чего блоками объединяют.
- Сенсор очень продвинутый — чёткость фото с двойным увеличением сравнима с реальными камерами.
- Apple считает, что скачок в качестве камеры от 13 Pro до 14 Pro — самый большой в истории iPhone.
- Все цвета: чёрный, белый, золотой и новый фиолетовый.
- Цены старые: iPhone 14 Pro — $ 999 (62 тыс. рублей), iPhone 14 Pro Max — $ 1099 (68 тыс. рублей). Релиз 16 сентября.
Главное про iPhone 14 Pro
iPhone 14
Apple анонсировала iPhone 14. Вместо mini выпустят Plus-модель (6,7 дюйма). Обычная — 6,1 дюйма.
- Пять цветов: чёрный, белый, голубой, розовый и красный.
- Камеры получит значительные улучшения — особенно для работы с недостаточным освещением. В особых условиях камера будет в 2-2,5 раза покажет превосходство от iPhone 13.
- Основная камера будет полностью новой (12 мегапикселей), а фронтальная впервые получит автофокус.
- Action Mode — новый тип стабилизации видео.
- iPhone 14 в США не будут продавать со слотом для симкарты — его полностью заменит eSim.
- Экстренные сообщения можно посылать через спутники — да, без какой-либо другой связи. Спутники можно использовать для передачи своей геолокации. Пока будет доступно только в США и Канаде.
- iPhone 14 выйдет 16 сентября, цены стартуют от $ 799 (50 тыс. рублей)
- iPhone 14 Plus — 7 октября, цены стартуют от $ 899 (56 тыс. рублей).
AirPods Pro 2
Новое поколение AidPods Pro оснастили аудиочипом H2.
- Появится продвинутое пространственное аудио, которое подстраивается под тип уха;
- Активное шумоподавление станет намного лучше — обещают улучшение качества примерно вдвое;
- Амбушюры станут поставляться в четырёх размерах;
- 6 часов просушивания на одном заряде, а кейс позволит зарядить ещё на 30 часов;
- Продажи стартуют 23 сентября за $ 249 (15 тыс. рублей).
Все новые Apple Watch
Постер трёх новых моделей Apple Watch.
Apple Watch Ultra
Apple анонсировала абсолютно новые Apple Watch — Ultra.
- Самый большой дисплей (49мм) с абсолютно новым дизайном;
- Корпус из титана, а дисплей защищён сапфировым стеклом.
- Появится третья кнопка — действие. Все кнопки сделаны так, чтобы было удобно нажимать их в перчатках;
- Больше микрофонов и два динамика для лучшего звука;
- 36 часов работы на одном заряде и 60 часов с новым режимом энергосбережения.
- Для Ultra создали специальный циферблат, который содержит максимум полезной информации. Его яркость можно регулировать колесиком, а также переключать на специальный ночной режим для лучшего отображения инфомрации в темноте.
- Часы используют множество очень точных датчиков, которые позволяют точно отслеживать передвижение пользователя, глубину воды и тому подобное.
- У Ultra есть специальная сирена, которую слышно в радиусе 180 метров.
- Продажи стартуют 23 сентября — все модели стоят $ 799 (50 тыс. рублей).
Главное про Watch Ultra
Apple Watch SE 2
Представлено второе поколение Apple Watch SE.
- Дисплей на 30% больше, чем в Series 3;
- Дизайн и размеры от Series 4-6, а датчики от Series 8;
- Для детей без своих смартфонов сделают функцию для отслеживания и настройки Apple Watch;
- Продажи стартуют 16 сентября — цены от $ 249 (от 15 тыс. рублей).
Apple Watch Series 8
Показали Apple Watch Series 8. Экран ещё больше, границы ещё меньше. Защиты от воды и пыли никуда не делась. Всё что было раньше в Series 7. Из действительно нового:
- сенсор для измерения температуры, а также новые гироскоп и акселерометр;
- трекинг циклов овуляции и удобное приложение для отслеживания циклов, которое потенциально может отследить проблемы со здоровьем у девушек на самом раннем этапе;
- часы начнут отслеживать потенциальные попадания в автоаварию и при надобности самостоятельно связываться со службами оперативного реагирования;
- часы всё ещё активно работают около 18 часов, но теперь появится режим низкого потребления энергии с минимальными ограничениями — так они смогут активно работать до 36 часов. Функция также появится на часах с Series 4 и новее;
- ранее эксклюзивные циферблаты Nike с выходом watchOS 9 появятся на всех часах.
- продажи стартуют 16 сентября — цены начнутся от $ 399 (от 25 тыс. рублей).
Презентация началась
Тим Кук начал презентацию с рассказа о том, насколько iPhone, Apple Watch и AirPods отличные девайсы — а вместе они просто незаменимы. Первыми сегодня расскажут о часах.
Где смотреть?
Посмотреть прямую трансляцию можно будет у самой Apple на YouTube!
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