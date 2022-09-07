Главное с презентации Apple — iPhone 14, AirPods Pro 2, Apple Watch. Цены, даты выхода

Apple Watch Series 8

Показали Apple Watch Series 8. Экран ещё больше, границы ещё меньше. Защиты от воды и пыли никуда не делась. Всё что было раньше в Series 7. Из действительно нового:

сенсор для измерения температуры, а также новые гироскоп и акселерометр;

трекинг циклов овуляции и удобное приложение для отслеживания циклов, которое потенциально может отследить проблемы со здоровьем у девушек на самом раннем этапе;

часы начнут отслеживать потенциальные попадания в автоаварию и при надобности самостоятельно связываться со службами оперативного реагирования;