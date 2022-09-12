Что происходит в четвёртой серии «Дома дракона» — Вестерос начинает трещать по швам

Прошлый эпизод «Дома дракона» получился крутым. Конечно, в финале хватало недочётов: Деймон будто стал бессмертным, монтажных склеек было слишком много, а графика на всегда впечатляла — однако зрителей подобное не огорчило. 16 млн просмотров и оценка в 9.3 балла доказывают это. Но удалось ли авторам удержать планку в четвёртом эпизоде? Сейчас расскажем!

Что было в первых сериях?

Где смотреть четвёртую серию «Дома дракона»?

Четвёртая серия под названием «Король Узкого моря» вышла в ночь с 11 на 12 сентября. В России её можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко», «Иви» и «Кинопоиске».

Что случилось в четвёртой серии?

Рейнира неохотно ищет супруга. Отец организовал приём, на котором благородные мужи пытаются впечатлить принцессу. Среди кандидатов полно стариков и детей — Рейнире это кажется нелепым. При этом потенциальные мужья подкалывают друг друга и даже затевают кровопролитную драку. В итоге принцесса бросает нелепую затею и уезжает.

«Дом дракона»

Тем временем в Королевскую гавань прибывает Деймон. В прошлом эпизоде непокорный герой одолел Кормильца крабов и восстановил торговые пути — за это его прозвали Королём Узкого моря. Таргариен приходит к королю с топором в руках и короной на голове. Кажется, Деймон вот-вот бросит правителю вызов, но вместо этого он преклоняет колено и выражает преданность.

Днём Деймон и Рейнира болтают о тяготах жизни, а ночью вместе сбегают в город. Смутьян хочет показать принцессе реальную жизнь: она видит, как народ пьёт, веселится, а также высмеивает её в спектаклях. Якобы леди не место на троне, там должен сидеть мужчина.

«Дом дракона»

Под конец прогулки Деймон приводит Рейниру в бордель — он хочет показать, что секс приятен как мужчинам, так и женщинам. Затем персонажи целуются и почти начинают заниматься любовью.

Для Таргариенов подобная близость — норма, но Деймон в последний момент отстраняется и уходит. Тогда Рейнира возвращается в покои, затаскивает в постель гвардейца Кристона Коля и теряет невинность. Увы, ночные похождения девицы не остались без внимания. Десница Отто Хайтауэр узнаёт о событиях в борделе и докладывает о них королю.

Принцессе удаётся доказать, что у неё с дядей ничего толком не было, а вот Деймон не спешит ничего отрицать. Он предлагает жениться на Рейнире и вернуть Таргариенам величие. Однако королю идея не по душе — он вновь изгоняет брата из Королевской гавани.

«Дом дракона»

Ещё одна проблема — Корлис Веларион. После победы над Кормильцем крабов он фактически правит на Ступенях и готовится заключить неприятный для Вестероса союз. Его сын Лейнор вот-вот женится на принцессе Вольных городов.

Чтобы вернуть дружбу Корлиса, Рейнире велят выйти за Лейнора замуж. Также девушке вновь напоминают о великой миссии Таргариенов: они должны держать Семь королевств в узде и в будущем спасти мир от Белых ходоков.

«Дом дракона»

В ответ Рейнира обращает внимание отца на амбиции Отто Хайтауэра. Десница явно думает о личной выгоде больше, чем о королевстве. В итоге правитель вызывает подданного и намекает, что когда-то ради продвижения по службе Отто убил предыдущего десницу, а недавно подсунул в королевскую постель собственную дочь. Таргариен благодарит Хайтауэра за службу и лишает его должности.

Отто Хайтауэр станет ещё одним врагом короля и его дочери

Перед титрами в покои Рейниры заходит мейстер. Он приносит чай, который избавит принцессу от «нежелательных последствий». Король знает, что его дочь уже не девица, и пытается защитить её от преждевременной беременности.

Впечатления от четвёртой серии

Новый эпизод доказывает, что по атмосфере «Дому дракона» нет равных. Операторская работа, костюмы, антураж, соответствие эпохе — всё это реализовано на запредельном уровне. Кажется, даже в «Игре престолов» Королевская гавань не была такой убедительной.

«Дом дракона»

Также в очередной раз стоит похвалить ведущих актёров. К примеру, Эмма Д'Арси проявляет себя с новой стороны — она талантливо показывает романтичную и весёлую сторону Рейниры.

Однако главной звездой сериала остаётся Мэтт Смит. Пожалуй, это лучшая роль актёра: он не был так хорош ни в «Докторе Кто», ни в «Прошлой ночью в Сохо», ни тем более в «Морбиусе». Деймон Таргариен явно претендует на роль самого харизматичного персонажа во вселенной Мартина.

«Дом дракона»

В остальном авторы закладывают ещё один кирпичик в фундамент будущей войны. В начале эпизода сценаристы ненадолго охлаждают пыл героев, но к финалу вновь подталкивают к кульминации. Теперь у короля и его брата точно не осталось точек соприкосновения — подружиться уже не выйдет. Осталась лишь одна дорога — война.

В других сериалах подобная неспешность могла бы огорчить, но в «Доме дракона» она уместна. Именно так и должна стартовать гражданская война в мире Мартина.

Трейлер пятой серии

Новый эпизод выйдет в ночь с 18 на 19 сентября. Судя по трейлеру, нас ждёт немало ярких событий: новая «Красная свадьба», близость короля к смерти и даже покушение на жизнь Рейниры.