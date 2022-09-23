Из грязи в князи — и так несколько раз.

Как Брендан Фрейзер запорол карьеру после «Мумии», но всё же вернулся под овации

Зрители, заставшие 90-е и начало нулевых, отлично знают Брендана Фрейзера. Они хохотали над глупостью его персонажа в «Пустоголовых», болели за актёра в драйвовой «Мумии» и рыдали после одного из лучших эпизодов в сериале «Клиника».

Увы, лет десять назад актёр будто испарился — он заглядывал лишь в скромные сериалы и низкопробные фильмы, которые не добирались до проката. Казалось бы, лучшие для Фрейзера времена позади, но недавно всё изменилось. Брендан снялся в картине Даррена Аронофски «Кит» и, по словам критиков, стал основным кандидатом на премию «Оскар».

Персонаж Фрейзера в фильме «Кит» Фото: A24

Внезапно Фрейзер снова стал обсуждаемой звездой. Но как он начал карьеру и почему надолго пропадал с радаров? Сейчас расскажем!

Начало карьеры

Брендан Фрейзер родился 3 декабря 1968 года — он был четвёртым ребёнком в семье канадских дипломатов. Из-за работы родители часто колесили по миру, так что будущая звезда менял школу чуть ли не каждый год.

Фрейзер в молодости Фото: Getty Images

Фрейзер заинтересовался театром ещё в детстве. Впервые он появился на сцене в 12 лет и сразу же решил связать жизнь с искусством. В 1990 году Брендан получил актёрское образование в Корнишском колледже, а уже спустя год снялся в эпизодической роли для фильма «Дурацкое пари». Тогда Фрейзер заглянул в кадр лишь однажды и произнёс эпическую фразу: «Может, поешь моё дерьмо?»

В следующем году актёр отыграл две важные роли. В «Школьных узах» он зажигал вместе с вереницей будущих звёзд. В драме снимались Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Крис О'Доннелл и Коул Хаузер — однако именно Брендана назвали главной звездой фильма. Если Аффлек и Деймон обрели признание после «Умницы Уилла Хантинга», то Фрейзера начали засыпать предложениями уже тогда.

Ещё одним успехом стал фильм «Замороженный калифорниец». Актёр исполнил роль неандертальца, который давным-давно превратился в ледышку и пробудился в наше время. Изначально героя должен был сыграть Джим Керри, но в итоге наивным попаданцем стал именно Фрейзер.

«Замороженный калифорниец» — противоречивый фильм. В нём хватало как забавных моментов, так и откровенной чуши. Критики не просто так наградили одного из актёров антипремией «Золотая малина», но в то же время номинировали Фрейзера в категории «Самый многообещающий актёр». Зато со сборами всё было хорошо: при бюджете в $ 7 млн фильм заработал $ 40 млн.

Кадр из фильма «Замороженный калифорниец» Фото: Hollywood Pictures

Увы, Фрейзеру понадобилось ещё много времени, чтобы стать суперзвездой. Дело в странном выборе фильмов: если комедия «Пустоголовые» после выхода на кассетах обрела культовый статус, то фильмы вроде «Скаута» и «Миссис Уинтерборн» с треском провалились.

А ведь Брендан просил серьёзные гонорары — только за роль в «Скауте» он получил $ 1,5 млн. Поэтому студии не спешили делать на актёра ставку: он дорого стоил, но не гарантировал успех.

Кадр из фильма «Миссис Уинтерборн» Фото: TriStar Pictures

Фрейзер — суперзвезда

В 1997 году Фрейзера позвали на главную роль в картине «Джордж из джунглей». Герой фильма с детства жил в джунглях и прекрасно чувствовал себя среди животных, но однажды повстречал красавицу Урсулу. По зову сердца Джордж покинул Африку и отправился за девушкой в Сан-Франциско.

Кадр из фильма «Джордж из джунглей» Фото: Disney

«Джордж из джунглей» — отличный фильм. Герой уморительно адаптировался к цивилизации, драматично страдал по родным джунглям и мило обнимался с Урсулой. В итоге кино понравилось критикам и зрителям, а также хорошо заработало в прокате ($ 170 млн при бюджете в $ 50 млн).

В это же время режиссёр Стивен Соммерс готовился снимать легендарную «Мумию». На главную роль планировали взять Леонардо Ди Каприо, но тот уже снимался в «Пляже». Лео просил дождаться его, но после выхода «Джорджа из джунглей» режиссёр влюбился в игру Фрейзера и решил работать именно с ним.

Кадр из фильма «Мумия» Фото: Universal Pictures

В «Мумии» Брендан нащупал новый типаж. Раньше почти все его герои были наивными чудаками, которые оказались в необычных обстоятельствах и забавно с ними справлялись. Однако в картине Соммерса актёр стал крутым искателем приключений, который кому угодно даст отпор. При этом персонаж оставался простым и забавным, так что любить его было легко.

Съёмки вышли трудными. Студия боялась выделять Соммерсу серьёзные деньги и постоянно сокращала бюджет. Опасения можно понять: недавно режиссёр провалился с фильмом «Подъём с глубины», да и ставка на Фрейзера не казалась надёжной. В целях экономии сценарий пришлось переписывать, а некоторые эпизоды придумывали на ходу.

Впрочем, это не помешало «Мумии» обрести феноменальный успех. При бюджете в $ 80 млн фильм собрал кассу в $ 415 млн, а Фрейзер прослыл одним из лучших актёров своего времени.

Кадр из фильма «Мумия» Фото: Universal Pictures

Увы, во время съёмок с Бренданом впервые приключилась беда. В те времена актёр старался делать трюки самостоятельно, но в «Мумии» это сыграло с ним злую шутку. В одной из сцен на шее Фрейзера висела верёвка, которую по ошибке натянули слишком сильно. В итоге актёр чуть не задохнулся — его спасла лишь сердечно-лёгочная реанимация.

Несмотря на происшествие, Фрейзер продолжил отказываться от каскадёров. Естественно, это приводило к новым травмам.

Падение

После оглушительного успеха Брендан будто перестал читать сценарии. Актёр соглашался даже на бесперспективные роли.

Следом за «Мумией» вышла комедия «Дадли Справедливый». Бюджет превысил $ 70 млн, и четыре из них отправились в карман Фрейзера — однако в прокате фильм собрал смехотворные $ 9 млн. Ещё одним кошмарным провалом стала «Обезьянья кость»: при бюджете в $ 75 млн фильм заработал лишь $ 7 млн.

Кадр из фильма «Дадли Справедливый» Фото: Universal Pictures

В лучшем случае Фрейзер снимался в спорных фильмах. К примеру, «Взрыв из прошлого» и «Ослеплённый желаниями» не окупились, но понравились зрителям. В СНГ комедию про семь желаний и вовсе затирали до дыр.

В «Клинике» хватало ярких серий, но эпизод с Фрейзером был особенным Фото: Touchstone Television

Какое-то время продюсеры продолжали приглашать актёра в блокбастеры вроде второй и третьей «Мумии». Однако сборы впечатляли всё меньше, а критика росла.

В итоге интерес к Фрейзеру постепенно сошёл на нет: его даже не позвали сниматься в сиквеле «Путешествия к центру Земли». Первый фильм собрал хорошую кассу, но после очередного провала Брендана заменили Дуэйном Джонсоном. Четвёртую «Мумию» из-за плохих отзывов даже снимать не стали — Universal решила, что франшизу лучше перезапустить.

Кадр из провального фильма «Месть пушистых» Фото: Summit Entertainment

А ещё к 2010 году актёр окончательно подорвал здоровье. Из-за неудачных трюков он пережил множество операций на позвоночник и колени, а также начал стремительно набирать вес. Студии боялись, что актёр не сумеет привести себя в норму или посреди съёмок угодит в больницу.

Что с актёром сейчас?

Массовый зритель давно не видел Фрейзера на больших экранах, но на деле актёр не перестал сниматься. Просто он появлялся в фильмах, которые не добирались до проката, или в скромных сериалах вроде «Любовников». При этом Брендан играл отлично — к примеру, актёр подарил Роботмену из «Рокового патруля» только голос, но этого хватило, чтобы персонаж получился изумительным. Вот только сериал явно не для всех, уж больно он необычный.

Роботмена в «Роковом патруле» озвучивает Фрейзер Фото: Warner Bros.

Впрочем, пару лет назад Фрейзер всё же вернулся в большое кино. Стивен Содерберг позвал актёра сниматься в триллере «Без резких движений», а Мартин Скорсезе — в драматический детектив «Убийцы цветочной луны». Ещё Брендан успел примерить образ Светлячка в «Бэтгёрл», но этот фильм мы вряд ли когда-нибудь увидим.

Актёр окончательно вернулся в инфополе после 79-го Венецианского кинофестиваля. Там впервые показали драму Даррена Аронофски «Кит». Это фильм о мужчине весом в 272 килограмма, который когда-то давно бросил дочь, а теперь пытается наладить отношения. Кино так понравилось зрителям, что они аплодировали Фрейзеру шесть минут подряд.

Фрейзер на Венецианском кинофестивале Фото: Tommaso Boddi/Getty Images

Так ли хорош «Кит»? Узнаем уже 9 декабря. Хотя важно ли это? Драма помогла актёру вновь почувствовать себя звездой, а это главное. Фрейзер заслуживает новой порции зрительской любви!