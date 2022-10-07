Что случилось в седьмой серии «Властелина колец: Кольца власти»? Зло торжествует

Первые пять эпизодов «Колец власти» были нереально красивым, но затянутым зрелищем. Однако в шестой серии начался экшен, а герои попали в непростую ситуацию. Фанаты надеялись, что авторы сохранят динамику — но что получилось на деле?

Что было в прошлых сериях?

Где смотреть «Властелин колец: Кольца власти»?

Официально «Кольца власти» не показывают в России. В остальном мире сериал доступен в сервисе Amazon Prime Video.

Что произошло в седьмой серии?

Галадриэль приходит в себя после извержения вулкана. Местность покрыта пеплом, дома пылают, а на земле полно покойников. Она ищет союзников, но находит лишь Тео — вместе они покидают деревню.

Королева Нуменора тоже собирает оставшихся воинов и бежит из опасного места. В процессе Исильдура, сына капитана Элендиля, заваливает горящими балками.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Мохноноги добираются до нового убежища, но все деревья там уничтожены огнём и порчей. Низкорослый народ просит Незнакомца с небес всё исправить — тот безуспешно пытается оживить деревья, но в процессе на мохнонога падает большая ветка. Никто не пострадал, но все смотрят на волшебника как на опасность. В итоге следопыт рассказывает Незнакомцу, где звёзды, которые он ищет — после волшебник уходит.

На утро выясняется, что оживить деревья всё же удалось — местность переполнена листвой и урожаем. Однако странные люди в белых нарядах продолжают искать Незнакомца. Ночью они приходят к логову мохноногов и чувствуют направление, в котором пошёл человек с небес. Нори пытается запутать незваных гостей, но те поджигают дома мохноногов.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Элронд встречается с королём гномов и предлагает щедрые дары в обмен на мифрил. Однако король отказывает: шахта нестабильна, и гномы могут погибнуть под завалом.

Дурин нехотя прощается с другом, но затем замечает, что мифрил и правда всё исцеляет — материал восстановил больной листок. Тогда Элронд и Дурин всё же идут работать на шахты и находят огромные залежи мифрила. Увы, король ловит героев — он изгоняет эльфа и сильно ругается с сыном.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Выжившие нуменорцы идут в лагерь, который они разбили, прибыв в Средиземье. Их догоняет королева Мириэль, а Элендиль узнаёт о незавидной судьбе сына. Также он видит, что королева ослепла.

Галадриэль и Тео тоже добираются до лагеря — пусть и не без неприятностей. Тео находит мать и Арондира, а эльфийка встречается с королевой. Мириэль говорит, что нуменорцы покинут Средиземье, но однажды вернутся и дадут оркам бой.

Сама Галадриэль планирует наведаться к королю эльфов и рассказать о враге. Также она находит раненого Халбранда — ему нужно лекарство, которое есть только у её народа. Она берет короля Южных земель в столицу.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Нори и пара других мохноногов решают догнать Незнакомца и предупредить его о преследователях. Они покидают убежище и отправляются в путь. Король гномов запечатывает шахты с мифрилом. Затем камера опускается вниз и показывает, что на глубине сидит Балрог.

В конце в кадре появляется Адар. Он говорит, что орки могут сбросить плащи, ведь из-за вулкана и осадков солнце больше не будет их жарить. Также он меняет название местности — теперь это не Южные земли, а Мордор.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Впечатления от седьмой серии

«Кольца власти» по-прежнему изумительно выглядят — хотя компьютерная графика всё чаще становится заметной. Впрочем, это не мешает «Властелину колец» быть самым красивым сериалом современности.

А вот к наполнению всё ещё есть вопросы. К примеру, в седьмом эпизоде немало времени уделили хождениям Галадриэль и Тео по лесу — однако ничего интересного в это время не происходит. Персонажи даже не развиваются: ребёнок ноет о потерях и винит себя во всех бедах, а эльфийка изрекает десяток мудростей. Эти сцены можно было вырезать или сильно сократить — сценарий бы не пострадал. Подобных эпизодов слишком много.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Также огорчает излишне бережное отношение к персонажам. Казалось бы, извержение вулкана должно убить или хотя бы травмировать многих героев, но этого не происходит. Погибают только статисты и один ненужный персонаж. Плюс капитан нуменорского флота сильно грустит. В остальном ничего не изменилось: королева уверена в себе даже без зрения, а рана Халбранда не мешает ему ходить и даже ездить верхом.

Несмотря на экшен в прошлом эпизоде, «Кольца власти» продолжают казаться длинной и дорогой завязкой, которая получит кульминацию лишь в следующих сезонах. Ситуацию усугубляют лишние сцены — если бы их вырезали, сезон бы состоял из четырёх эпизодов, а не из восьми. При этом суть бы не изменилась, а зрителям стало бы веселей.

Когда выйдет восьмая серия?

Восьмой эпизод завершит первый сезон. Премьера намечена на 14 октября 2022 года.