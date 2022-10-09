«Ночной оборотень» — новый фильм Marvel с жестокостью и отрубанием конечностей

7 октября на Disney+ прошла премьера «Ночного оборотня» — «первого хоррор-фильма Marvel», события которого разворачиваются в киновселенной компании.

Главное, что нужно понимать про Werewolf by Night — это не развесёлый кинокомикс, а о принадлежности фильма ко вселенной Marvel можно догадаться разве что по заставке (она, впрочем, тоже претерпела изменения). Тут нет разветвлённой мифологии, вездесущих отсылок, надоедающего фан-сервиса и, в общем-то, супергероев.

Это не эпос, это готика, точнее, стилизация под неё.

«Ночной оборотень» выглядит так, как диктовал ему материал: на экране вечная темнота (фильм почти целиком сделан в чёрно-белом), в сюжете фигурирует пара семейных тайн, в схватках отрубаются конечности и проливается кровь.

По контрасту с другими работами Marvel эта мрачнее и, что не менее важно, целостнее (несмотря на расчленёнку). Фильм идёт скромные 53 минуты — его даже называют не фильмом, а «спецвыпуском». События же не выходят за пределы усадьбы и лабиринта — и такой макабрический минимализм идёт ему исключительно на пользу.

«Ночной оборотень» Фото: Marvel Studios

По сюжету умирает Улисс Бладстоун, известный охотник на монстров и владелец могущественного алого камня, способного выявлять и ослаблять чудовищ. Артефакт был фамильным, но наследница Эльза Бладстоун (Лора Доннелли) давным-давно сбежала от отца и стервозной мачехи, из-за чего утратила исключительное право на магическое оружие.

Ради него девушке теперь приходится участвовать в состязании с другими мракоборцами: победит тот, кто найдёт и одолеет в лабиринте некую тварь, на спину которой вбили камень.

Среди соперников Эльзы сразу несколько профессиональных убийц. Самый грозный из них — это Джек Расселл (Гаэль Гарсиа Берналь), вежливый мужчина в помятом чёрном костюме, на счету которого больше 100 жертв. Когда турнир начинается, все охотники пытаются устранить друг друга, но Расселл предлагает Эльзе сотрудничать — потому что ему нужен вовсе не артефакт Бладстоуна.

«Ночной оборотень» Фото: Marvel Studios

На режиссёрское место проекта внезапно сел известный композитор Майкл Джаккино (вы слышали его музыку в недавнем «Бэтмене», например). Он использует фантастику и её инструменты, чтобы создать фрагменты эффектного кино. Из-за чего «Ночной оборотень» несколько разваливается, зато в нужные моменты искрит так, как не удалось вышедшим в этом же году второму «Доктору Стрэнджу» и четвёртому «Тору».

Эльза Бладстоун отсекает противнику руку с арбалетом и убивает стрелой из него, монстр заживо плавит охотника, человек-волк отрывает у кого-то кусок туловища — и чёрные капли, разлетаясь, попадают на камеру.

«Ночной оборотень» Фото: Marvel Studios

В отличную фактуру этого фильма вдобавок вклеили симпатичные физиономии. Лора Доннелли уверенно сыграла бойкую и одновременно уязвимую Эльзу, а Гаэль Гарсиа Берналь — замечательный, сильно недооценённый актёр — безупречно подошёл на роль Расселла. Благодаря его естественному мягкому обаянию отчётливо видна — это может быть спойлером, хотя раскрывается уже на постере — суть оборотня; в первую очередь это человек, а потом уже волк.

Конечно, тут не всё идеально. Сюжет простенький, все его «неожиданные повороты» предугадываются, а хоррора, о котором твердили маркетологи Disney, нет и в помине.

И в целом это выглядит всё-таки не как самостоятельное кино, а как затерянная и чуть растянутая серия «Сумеречной зоны» или «Героев» — но хорошая, живая серия.