Что случилось в финале «Властелина колец: Кольца власти»? Личность Саурона раскрыта

Первый сезон «Колец власти» закончился. В последней серии авторы не исправили все ошибки, но дали ответы на важные вопросы и заложили основу для новой войны со злом. Но что именно случилось в эпичном финале?

Что было в прошлых сериях?

Где смотреть «Властелин колец: Кольца власти»?

Официально «Кольца власти» не показывают в России. В остальном мире сериал доступен в сервисе Amazon Prime Video.

Что произошло в восьмой серии?

В начале эпизода показывают упавшего с небес Незнакомца, который встречает странных людей в белых одеяниях. Они называют персонажа Сауроном и обещают верно ему служить. Правда, им не нравится, что хозяин пока не контролирует силы и может всех убить — тогда они усыпляют его.

За Незнакомцем уже следят мохноноги. Они пытаются спасти друга, но попадают в ловушку. Одного мохнонога смертельно ранят, а других почти сжигают заживо. К счастью, Незнакомец приходит на помощь и убивает негодяев. Перед смертью люди в белой одежде признают, что ошиблись, — их губитель вовсе не Саурон.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Галадриэль и раненый Халбранд спешат в город эльфов. Зелья спасают короля Южных земель, и он спешит отплатить за доброту. В кузне Келебримбора он рассказывает, что спасти эльфов можно даже с маленьким кусочком мифрила — если смешать его с другим ресурсом, свойства даже усилятся.

Впрочем, король эльфов считает, что времени на эксперименты не осталось. Он велит оставить город и покинуть Средиземье. Элронд лишь чудом убеждает правителя немного подождать.

Галадриэль начинает сомневаться в Халбранде, ведь в его речах проскакивают фразы, которые произносил лидер орков Адар. Она просит узнать о родословной короля Южных земель.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

На нуменорском корабле Элендиль и ослепшая королева Мириэль обсуждают неудачную вылазку. Капитан корабля говорит, что к трагедии привели именно его выборы. Он спас Галадриэль, помог ей собрать войско и взял в Средиземье сына, который вроде бы погиб. Также Элендиль обещает сделать всё, чтобы жертва не была напрасной.

Прибыв в Нуменор, герои видят дурные знаки. Истинный правитель и отец Мириэль умер.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Тем временем эльфы пытаются смешать мифрил с другими металлами, но ничего не выходит. Однако Халбранд даёт толковые советы и помогает решить проблему. Получив сведения от разведки, Галадриэль узнаёт, что в Южных землях нет короля. Последний умер тысячу лет назад и не оставил наследника.

После неприятного разговора выясняется, что Халбранд — это Саурон. Он говорит, что желает исцелить Средиземье и больше не будет творить зло. Негодяй просит Галадриэль править Средиземьем вместе с ним, ведь эльфийка не даст сбиться с пути. Героиня отказывает, а Халбранд сбегает.

Галадриэль не рассказывает друзьям о Сауроне — только велит продолжить дело и выковать три кольца, которые останутся у эльфов. Ради подходящего сплава она даже жертвует кинжалом, который достался от брата.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Незнакомец планирует идти дальше, а Нори присоединяется. После долгого прощания с мохноногами герои думают, куда идти. Незнакомец выбирает направление по запаху. Он говорит: «Если сомневаешься в чём-то, всегда полагайся на нюх». Эту же фразу в «Братстве кольца» произнес Гэндальф.

В финале показывают Саурона, который идет к вулкану Ородруин. Очевидно, там он выкует Кольцо Всевластья, которое поможет поработить хозяев других колец.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Впечатления от финала

Если шестой эпизод, в котором Адар превратил Южные земли в Мордор, стал лучшим в сезоне, то финальный можно поставить на второе место. Авторы продолжили ломать канон, но хотя бы подтвердили пару фанатских теорий и ответили на важные вопросы.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

При этом эпизод повторяет типичные для сезона ошибки. Если сцена с конфликтом Галадриэль и Саурона вышла атмосферной и убедительной, то во время расставания Нори с мохноногами можно уснуть. Она невыносимо долго прощается с близкими, льёт слёзы и обещает вернуться.

Если бы сцену прощания сократили в пять раз, стало бы лучше. Однако авторы с первой серии решили смаковать каждое переживание и разжёвывать любую мысль. К тому же у них полно денег от Amazon. Нужно же их как-то потратить!

Впрочем, продолжение сезона, которое уже снимают, всё же хотелось бы посмотреть — хотя бы ради ошеломительного визуала. Ну а если шоураннеры сменят сценариста и перестанут тянуть резину, будет совсем хорошо.

«Властелин колец: Кольца власти» Фото: Amazon

Как вам первый сезон «Колец власти»? Пишите в комментариях!