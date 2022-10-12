Посмотрели «Человека-бензопилу». Это мрачное и крутое аниме превзойдёт «Атаку титанов»!

Если от словосочетания «Человек-бензопила» вы хихикнули, то явно не следили за японской культурой в последние годы. Речь о необычайно популярной манге, которую несколько лет подряд называют лучшей. А персонажи вроде Макимы уже стали культовыми и обрели армию поклонников.

Неудивительно, что аниме-адаптацию сильно ждали — но оправдались ли надежды?

Атака бензопилы

Аниме встречают по одежке — и в этом плане у «Человека-бензопилы» всё отлично. Авторы с первых кадров показывают проработанный лес, колышущуюся на ветру траву, симпатичный город вдали. А когда с колонки стекает вода, вспоминается «Призрак в доспехах», где капли были нереально красивыми.

«Человек-бензопила»

Визуал контрастирует с недавним аниме по Cyberpunk 2077, где авторы выбрали минималистичный стиль и редко тратили время на детали. В первой серии «Человека-бензопилы» отлично проработан каждый кадр.

Если на героя прёт толпа зомби, у каждого на лице уникальные раны, морщины, причёска — даже у бедолаг вдалеке. А ведь в «Бегущем по краю» основному персонажу даже физиономию не всегда рисовали.

Впрочем, другого и быть не могло. Всё-таки за картинку отвечала студия MAPPA — в её портфолио «Атака титанов», самое популярное аниме последних лет. Команда совсем не изменила стиль: любой персонаж из нового шоу мог бы оказаться за стеной «Мария» и слиться с толпой.

Кто-то скажет, что такая рисовка уже приелась, но других претензий к ней не придумать.

«Человек-бензопила»

В чём замес?

Мир аниме похож на наш — исключение лишь в демонах, которые воплощают страхи людей и шныряют по округе. Государство даже собрало организацию охотников, которые защищают мирных граждан от монстров.

Впрочем, проблемы большинства людей вполне обычные. К примеру, главный герой Дэндзи с детства должен бандитам много денег — обязательство перешло к нему после самоубийства отца. В итоге он продал почку, глаз и другие органы, но всё равно остался должен десятки миллионов.

«Человек-бензопила»

Хотя назвать героя рядовым проходимцем нельзя. В детстве он повстречал демона Почита, который напоминает пёсика, но с бензопилой на голове. Дэндзи спас демона от смерти и подружился с ним. Теперь они по заказу якудзы охотятся на демонов и тем самым гасят долг.

Дэндзи не мечтает о богатстве и огромном доме. Ему достаточно иметь банку с джемом на завтрак и симпатичную девушку рядом. Желание вряд ли бы сбылось, но однажды происходит нечто важное. После серьёзной переделки Дэндзи и демон Почита сливаются в единое целое — в результате получается Человек-бензопила.

«Человек-бензопила»

Отныне из каждой конечности героя может вырасти бензопила, рвущая врагов на части. Такая сила открывает Дэндзи дорогу в ряды профессиональных охотников на демонов. А ещё он тут же встречает очаровательную красотку Макиму, которая пусть и не без странностей, но вроде бы очень добра. Знал бы Дэндзи, к чему приведёт знакомство (намёки есть уже в заставке).

Если сценаристы будут придерживаться манги, зрителя ждут не только захватывающие бои с демонами, но и жуткий психологический триллер. Герои будут страдать сильнее, чем Теон Грейджой в плену у Рамси Болтона.

Серия хороша, даже если упустить намёки на будущий сюжет. За 23 минуты авторы раскрывают историю персонажа, показывают особенности его личности, знакомят с миром, вводят в сюжет Макиму. И ведь на экшен тоже время остаётся. Авторы просто не тянут резину и умело распоряжаются каждой секундой.

«Человек-бензопила»

Крови будет много

В дебютной серии одна серьезная экшен-сцена, и она безоговорочно великолепна. Анимации плавные, герой расправляется с врагами креативно, конечности разлетаются во все стороны, а кадры максимально выверены. В общем, всё в лучших традициях «Атаки титанов», где были потрясные сражения.

«Человек-бензопила»

При этом крови в новом аниме ещё больше. Ну а как иначе, если из рук и головы героя торчат бензопилы, а рейтинг «18+». После первой же баталии пол усыпан расчленёнными трупами, а стены перекрасились в красный. Герои не щадят ни врагов, ни впечатлительных зрителей!

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Пока вышла лишь одна серия, но этого достаточно, что сделать выводы. «Человек-бензопила» почти наверняка станет выдающимся аниме, которое по популярности переплюнет «Атаку титанов». Тем более история Эрена, Микасы и Леви скоро закончится, а у нового аниме есть фундамент на множество сезонов.