Сверхпопулярные музыканты BTS уходят в армию, и весь мир обсуждает это

Корейская культура только набирает популярность. Зрители с восторгом смотрят «Игру в кальмара», критики рукоплещут оскароносным «Паразитам», а в Lost Ark на пике рубились почти полтора миллиона геймеров. Но круче всего корейцы зажигают в музыке.

BTS — одна из самым популярных групп планеты. Правда, скоро певцы на три года завяжут с концертами и пойдут служить родине. Что вообще случилось?

Для тех, кто впервые слышит про BTS

Ценители фанатеют по музыке жанра K-pop ещё с начала нулевых. А вот массовый слушатель узнал о корейской музыке в 2012 году, когда чарты разорвала Gangnam Style. Авторы трека заработали много денег, а бизнесмены начали ещё больше инвестировать в K-pop. Так в 2013-м появилась группа BTS, в которую вошли семь талантливых ребят.

Группа BTS Фото: Rich Fury/Getty Images

Музыканты сразу же начали упорно работать. Спустя год после основания они уже колесили по Азии с концертами, а в 2015-м выпустили альбом, вошедший в список главных хитов года. BTS активно развивалась и набирала фанатскую базу.

Истинный прорыв случился в 2016 году, когда вышел альбом Wings. Он так понравился слушателям, что занял первое место даже в американских чартах. Заслуги отметили: на музыкальной церемонии Mnet Asian Music Awards BTS стала группой года.

На концертах BTS всегда нереально зажигают Фото: Kevin Winter/Getty Images

Почивать на лаврах артисты не стали. Уже в 2017-м вышел мини-альбом Love Yourself: Her, который укрепил статус суперзвёзд.

Так ребята из BTS стали легендами. Фанаты из крупнейших городов мира собирались на улицах и повторяли их танцы. ООН приглашала BTS на заседание, чтобы те рассказали о любви и принятии себя. «Грэмми» благодаря выступлению музыкантов била рекорды по просмотрам. В конце концов, в 2020-м BTS назвали самой продаваемой группой мира.

Быть идолом сложно Фото: Noam Galai/Getty Images

Южнокорейские K-pop группы мало чем походят на западные. К примеру, Linkin Park долго играла на мелких концертах, слушала записанный на диктофон вокал Честера и писала такие треки, которые реально хочет. А вот у BTS был другой путь — менеджеры всё спланировали с самого начала.

Фишка в том, что группу собрала компания Big Hit Entertainment. Участников отобрали, обучили петь и танцевать ещё за пару лет до создания BTS. Также с музыкантами заключили долгосрочные контракты примерно на 10 лет.

Договор жёсткий. Суровое расписание с занятиями по вокалу, танцам, актёрскому ремеслу, общению с фанатами, языкам, а также безумный концертный график. Говорят, в документах прописаны даже график сна и запрет на личные отношения. Всё-таки юные дамы будут не так сходить с ума по женатому артисту.

Обычный концерт BTS Фото: Kevin Winter/Getty Images

Звёзд K-pop называют идолами и требуют соответствовать статусу как на сцене, так и за её пределами — любое нарушение приведёт к штрафам и даже окончанию карьеры. При этом деньги музыканты получают далеко не космические.

Контракты в K-pop вообще безумные. Как-то раз участник группы Super Junior Хань Гэн подал в суд, когда работодатель отказал в больничном. К счастью, закон встал на сторону певца, а контракт назвали «нарушающим права человека». Корейское правительство даже взялось регулировать договоры, сделав их более лояльными к музыкантам.

BTS Фото: Rich Fury/Getty Images

Артистов BTS порой называют марионетками, которые творят не от души, а всего лишь выполняют обязанности. Это вопрос спорный, но в низкой работоспособности музыкантов точно не упрекнуть. Они выкладываются каждый день, выступают до упада и не щадят себя. Учитывая то, что недавно они продлили контракт с Big Hit Entertainment, артисты явно кайфуют от своего дела — иначе бы давно сломались.

Также BTS критикуют за то, что они не пишут музыку сами, а выступают лишь с готовым материалом — но это не совсем правда. Большинство треков и правда написано музыкантами со стороны или саб-юнитами группы: например, хитовую Boy With Luv придумала Мелани Фонтана. Однако даже в альбом Wings вошли семь треков, которые написали сами музыканты.

BTS Фото: Kevin Winter/Getty Images

Теперь участники BTS уходят в армию

17 октября 2022 года фанаты BTS плакали. Их кумиры отыграют запланированные концерты и прекратят деятельность на целых три года, до 2025-го. Всё это время они будут служить в армии.

Дело в том, что в Южной Корее все мужчины до 28 лет (а звёзды до 30 лет) обязаны отслужить в армии два года. Откосить не выйдет — это чревато. Однажды модель Ю Сон Чжун пытался увильнуть от службы, став гражданином США — и теперь он не может вести какую-либо деятельность на родине.

Южнокорейская армия Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Руководство Big Hit Entertainment пыталось внести звёзд K-pop в перечень граждан, которые могут не идти в армию, но власти отказали. С 1973 года они вообще освободили от службы всего 1804 человека. В основном это спортсмены, которые приносят медали на международных соревнованиях. А вот легенды K-pop, по их мнению, делают недостаточно для прославления родины.

Впрочем, музыканты из BTS вряд ли будут голодать или страдать от дедовщины. Они пройдут трёхлетнюю альтернативную службу и, по заявлениям правительства, смогут репетировать и даже давать концерты. Не просто так музыканты говорят про сольную карьеру — возможность для этого будет.

BTS Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

К тому же звёзды в армии часто получают поблажки. К примеру, известный музыкант Rain во время службы часто покидал часть и ходил на свидания — даже отгулы не брал. Когда артиста засекли, разгорелся скандал, но наказание никто не понёс.

Скорее всего, артисты из BTS продолжат писать музыку и зажигать на армейских концертах. А в 2025 году они снова ворвутся в масштабные выступления и ещё больше заставят сердца фанатов светиться от счастья!

Тем не менее на родине сейчас настоящий траур. Событие стало настолько громким, что его обсуждают и в других странах. Даже в России многие оказались потрясены случившимся и активно обсуждают происходящее.