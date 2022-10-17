Что случилось в девятой серии «Дома дракона»? Да здравствует новый король

До финала сезона осталось две серии. Это ли не идеальное время для кульминации, к которой нас готовили так давно? Что ж, полноценный конфликт между «зелёными» и «чёрными» наконец начался! Но что именно случилось в новом эпизоде?

Что было в прошлых сериях?

Где смотреть девятую серию «Дома дракона»?

Девятая серия под названием «Зелёный совет» вышла в ночь с 16 на 17 октября. В России её можно посмотреть на «Амедиатеке», «Окко», «Иви» и «Кинопоиске».

Что происходит в девятой серии?

События стартуют на следующее утро после финала восьмой серии. К Алисенте приходит служанка и сообщает, что король умер. Девушка печалится, а затем идёт на Совет.

Зелёный совет начался

Алисента упоминает последний разговор с Визерисом. Правитель перепутал жену с Рейнирой и упомянул легенду о Эйгоне Завоевателе, который объединил и спас Вестерос. Но Алисента решила, что речь о её сыне Эйгоне — якобы именно он должен стать королём. Она рассказывает о последней воле Визериса.

Собравшиеся рады новости, хотя они и без этого планировали усадить Эйгона на трон. Отто Хайтауэр, Тиланд Ланнистер и остальные обсуждают коронацию, силы союзников и убийство Рейниры. Один из участников Совета не согласен участвовать в перевороте, но Кристон Коль его убивает.

Отто велит Гаррольду Вестерлингу идти на Драконий камень и схватить Рейниру, но лорд-командующий Королевской гвардии отказывается. Он готов служить только королю, но никто пока не занял эту должность.

«Дом дракона»

Эйгон вот-вот станет королём, но его нигде не видно. Десница отправляет на поиски сира Эррика и его брата-близнеца Аррика. Королева тоже велит найти сына, но поручает поиски Кристону Колю и сыну Эймонду.

Оба отряда обходят злачные места и узнают о странных интересах Эйгона. К примеру, он ходит на жестокие детские бои — среди участников есть даже его бастарды. В итоге как Эррик с Арриком, так и Коль с Эймондом задумываются, стоит ли Эйгону быть королём. Эймонд говорит, что лучше бы справился с ответственностью.

Эймонд мечтает стать королём

Тем временем Отто собирает лордов и велит им присягнуть новому королю. Несогласных уводят стражники — предположительно, на приём к палачу. Один из лордов присягает, но затем пытается сбежать из Красного замка. Его ловят и отправляют в петлю.

Алисента идёт к Рейнис, которую заперли в покоях. Королева просит поддержать нового правителя, ведь это поможет избежать кровопролитной войны. Рейнис не спешит с ответом.

Рейнис в этом эпизоде зажжёт

Эррик и Аррик выясняют, что будущего короля спрятала Бледная пиявка, бывшая любовница Деймона. В обмен на золото и обещание закрыть детские бои она раскрывает местонахождение Эйгона. Оба отряда прибывают за сыном Алисенты и дерутся за право отвести его к хозяину. Впрочем, все сходятся на том, что Эйгон недостоин короны — он и сам не хочет править.

Алисента спорит с отцом. Она не понимает, зачем они вместе искали Эйгона и почему их солдаты дрались. Королева считает, что Отто манипулирует ей так же, как и остальными. Затем к ней в покои заходит Ларис Стронг. Он говорит, что служанка Алисенты работает на Бледную пиявку, и сливает все секреты. Заговорщик обещает покончить с противницей.

Разочарованный в Эйгоне солдат выводит Рейнис из Красного замка. Они идут среди толпы, которую сгоняют на коронацию. Рейнис тоже попадает на церемонию и видит, как на голову Эйгона надевают корону. Она покидает зал, но затем возвращается — уже верхом на драконице Мераксес. Пока народ разбегается, огнедышащее создание ревёт в сторону Эйгона, Алисенты и остальной королевской свиты. Впрочем, Рейнис не сжигает их, а просто улетает.

Народ сгоняют на коронацию

Впечатления от девятой серии

К девятой серии трудно придраться. Она потрясающе снята, полна интриг и постоянно держит в напряжении. В конце концов, именно в этом эпизоде наконец начинается долгожданная гражданская война.

Авторы долго знакомили с персонажами, закладывали основу для грядущей бойни, накаляли страсти и порой давали надежду, что всё обойдётся. Теперь дороги назад нет: «зелёные» узурпировали трон и бросили вызов «чёрным».

Это значит, что в завершающей серии сезона Рейнира ответит, пролетев над врагами на драконе. Но кто же победит? Если не читали книгу, узнаете развязку на следующей неделе!

После смерти Визериса миру пришёл конец

Трейлер десятой серии

Заключительный эпизод первого сезона под названием «Чёрная королева» выйдет в ночь с 23 на 24 октября.