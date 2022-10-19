Scorn — мерзкая игра для любителей хардкора и «Чужого». Не проходите мимо

Scorn анонсировали в 2014 году. Казалось бы, это линейная игра на шесть часов — за пару лет её точно можно сделать. Но в итоге релиз состоялся лишь спустя восемь лет. Новинку ещё и приняли неоднозначно: в Steam всего 72% отзывов — положительные. Впрочем, для кого-то Scorn окажется самой впечатляющей игрой последнего времени.

Отвратительно прекрасно

Авторы Scorn вдохновлялись творчеством Ханса Гигера. Это известный художник, который придумал образ культового Чужого. Работы Гигера максимально нестандартны — многие от них с отвращением кривятся. Если любите смотреть на бескрайние поля, чарующее море, закаты, симпатичных людей и прочие общепринятые красоты, Гигер и Scorn не для вас. Игра больше подойдёт фанатам адского сеттинга в духе Agony.

Игру открывает вот такой кадр. Это, кстати, главный герой

В Scorn герой пройдётся по коридорам, заросшим мерзкой субстанцией. Исследует залы, где в кучу свалены обезображенные трупы. Изучит фаллические скульптуры, отсылающие к теме неудовлетворённости. Засунет руки в самые неприятные и неожиданные места. Как понимаете, это приключение не для всех.

При этом художники явно фанатели от своей работы. Они рисовали локации и монстров с повышенным вниманием к деталям — проработаны даже дальние уголки, куда нельзя зайти. В какой бы местности ни оказался герой, будет на что посмотреть.

Конечно, лучше всего художникам удались стартовые и финальные локации, но и коридоры из середины игры исследовать приятно. Благодаря жуткой атмосфере, дизайну и освещению всё выглядит шикарно. При этом технически игра простая: качеством текстур и потрясающими отражениями она не удивит. Но это и не нужно — художники всё равно справляются.

Scorn

Scorn напоминает арт-объект, который интересно рассматривать с разных сторон. Что бы ни оказалось на пути, это хочется заскринить. Поэтому, если ваши эстетические вкусы весьма специфические, а визуал в играх для вас на первом месте, обратите на Scorn внимание.

Это квест из 90-х

Большую часть геймплея занимают ходьба по локациям и решение головоломок. При этом процесс не настолько прост и понятен, как в недавней Return to Monkey Island. Scorn больше напоминает квест из 90-х, где решение редко бывает очевидным, а разработчики не дают подсказок. Хотя это озадачивает лишь поначалу — со временем к хардкору привыкаешь.

Герой любит совать руки в разные отверстия

К примеру, в начале игры персонаж заходит в огромный зал со множеством проходов и загадочных механизмов. Нужно как-то открыть главную дверь, но она не поддаётся. Куда идти, что нажимать, по какой логике работают местные девайсы? Разбирайтесь сами!

После долгих блужданий герой доберётся до первой головоломки, где нужно менять инопланетные яйца местами и доставлять нужные к механизму. При этом не совсем понятно, что и как делать — так что напрягите мозги и ищите решение.

Первая головоломка

В этом вся Scorn. Разработчики не спешат помогать игроку и рассказывать, как устроен мир. Многих огорчило подобное недружелюбие, но на деле в нём нет ничего плохого. Всё-таки Bloodborne не ругали, когда безоружный герой выходил в мир и безуспешно пытался выжить — неудачный опыт помогал раскрыть механику. Scorn тоже знакомит с миром через ошибки.

Единственное, что действительно стоило доработать — интерактивные объекты. В середине игры я полчаса бегал по просторной локации, пока не заметил неприметный девайс, торчащий из стены. В него нужно вставить руку и получить кое-что важное. Вот только пройти мимо слишком просто.

Scorn

В остальном Scorn в порядке. Если вы не против неспешного геймплея, ходьбы и головоломок, неплохо проведёте время. Вот только жаль, что в игре есть ещё одна механика.

Боёвка кошмарна

Scorn могла остаться неторопливым симулятором ходьбы. Геймеры хвалили бы дизайн, ломали голову над загадками и не уставали из-за скромной продолжительности. Но разработчики замахнулись на большее и добавили во вторую половину игры кошмарную боёвку.

Этого бедолагу можно не убивать

Дело в том, что оружие в Scorn ужасное. К примеру, поначалу в руки героя попадает жуткая вещица, которая напоминает убойную винтовку. На деле это оружие ближнего боя — из него вылетает что-то вроде короткого лезвия. Оружие унылое, и сражаться им катастрофически неудобно. При этом враги живучие и меткие, а герой, наоборот, погибает с пары тычков.

Со временем персонаж получит мощные пушки вроде дробовика и даже гранатомёта, но даже они не спасают. Убивать монстров всё равно неинтересно.

Усугубляет проблему система возрождений. Если не успели увернуться и погибли, готовьтесь переигрывать последние десять минут. В какой-то момент эта система так утомляет, что рука сама тянется к кнопке «Удалить с устройства».

Этот бой высасывает душу

В итоге

В Scorn ужасная боёвка, неспешный геймплей, сложные загадки и специфический визуал. Поэтому рекомендовать игру трудно. Однако геймеры, которые с восторгом разглядывают скрины и любят головоломки, могут влюбиться в творение Ebb Software. Быть может, Scorn даже покажется им одним из самых впечатляющих релизов года.

Что понравилось

Шикарный визуал

Нетривиальные головоломки.

Что не понравилось