Это можно сделать в Steam и Battle.net.

Играем в Call of Duty: Modern Warfare 2. Как купить шутер в России на ПК?

До запуска серверов Сall of Duty: Modern Warfare 2 остаются считаные часы, поэтому всем желающим самое время озаботиться о покупке шутера. В России игра официально не выходит, но это вряд ли кому-то помешает. Тем более у шутера полная локализация — и текст, и дубляж.

MW2 в этом году выходит в двух цифровых магазинах — Steam и Battle.net.

Steam

С магазином Valve одновременно проще и сложнее. Купить игру на российский аккаунт не получится — нужно или переводить его в другой регион (для этого нужна физическая карта определённого региона и VPN этой страны), или создавать новую учётную запись под VPN нужного региона. Мы рекомендуем три страны — США, Казахстан или Турцию.

Страница MW2 в Steam

В США дороже, но проще всего пополнять баланс — к примеру, через криптобиржу Binance приобрести карты оплаты любого объёма (от $ 5 до $ 100). Но при этом за ту же Call of Duty: Modern Warfare 2 придётся выложить около 4600 рублей ($ 70).

Через Турцию выйдет подешевле — около 3700 рублей (1099 лир). Тут потребуется создать собственную виртуальную карту и пополнять её через тот же Binance. Подробная и всё ещё актуальная инструкция находится вот тут.

Цены в Турции

Третий вариант — покупка через Казахстан. Это чуть проще, и в случае MW2 цена даже ниже, чем в Турции (3500-3600 рублей). Тут тоже нужно найти людей, которые готовы помочь. Тут или искать знакомых с картой, или уходить на сайты вроде Plati.ru — там в целом могут сделать всё за вас, попросив лишь логин и пароль Steam.

Цены на «Плати»

Дважды подумайте и проверьте рейтинг продавца, прежде чем давать свои данные от учётной записи Steam.

Battle.net

С магазином Blizzard всё оказалось чуточку проще. Хоть компания прекратила прямые продажи в России, но взамен ввела цены в евро и возможность пополнять кошелёк через карты оплаты.

Во-первых, карту оплаты на € 70 можно взять на бирже Binance — выйдет около $ 72, то есть около 4450 рублей. Плюс у этого способа один, но очень важный: с вашим российским аккаунтом ничего делать не нужно — просто пополняете баланс и покупаете игру.

Страница в Battle.net

Во-вторых, карту оплаты можно взять на Plati.ru или «Авито». Выйдет подороже — от 5200 до 5800 рублей. Но, опять же, большой плюс в том, что не придётся заниматься сменой региона учётной записи (в Battle.net это особенно сложно).

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Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит на ПК одновременно во всём мире — 28 октября в 7:00 мск.