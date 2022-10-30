От них мурашки пробегут по коже. Самые страшные фильмы ужасов

Грядёт Хэллоуин — самый «страшный» праздник. В России его празднование не особо распространено, но скрасить 31 октября за просмотром пары жутких фильмов ужасов для поддержания атмосферы не помешает. А определиться с фильмами мы поможем в этом материале. Каждый из них напугает по-своему.

«Синистер» (2012)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,6/10 (114 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 6,8/10 (253 тыс. оценок)

«Синистер»

События «Синистера» разворачиваются в современном мире. Главный герой в лице автора детективных романов Эллисона Освальта переезжает со своей семьёй в дом, в котором ранее были убиты все жильцы. Потом писатель находит таинственные кассеты, которые пробуждают древнего духа Багула, а все близкие Эллисона и он сам находятся в опасности.

Фильм в первую очередь пугает своей гнетущей атмосферой и внешним видом самого Багула — чудовище выглядит действительно жутко. Сценаристов хочется похвалить за интересный сюжет, а режиссёра Скотта Дерриксона — за грамотную постановку. Роль Эллисона исполнил Итан Хоук, который недавно появился в «Лунном рыцаре». Кстати, по средней частоте сердцебиения зрителей эта лента признана самой страшной в истории.

«Заклятие 2» (2016)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,1/10 (98 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 7,3/10 (270 тыс. оценок)

«Заклятие 2»

«Заклятие» — одна из самых прибыльных хоррор-франшиз, собравшая в прокате более $ 2 млрд. В неё входит множество фильмов, но самой жуткой и интересной, бесспорно, считается вторая часть. В основе сюжета ленты лежит реальная история Эдда и Лоррейн Уорренов, которые всю жизнь занимались исследованием паранормальных явлений. В картине семейная пара вызвалась изучить странные события в старом доме.

Символом второй части «Заклятия» считается демон Валак в образе жуткой монахини — вы наверняка видели этого персонажа. Снял ленту Джеймс Ван, известный своей любовью к фильмам ужасов, поэтому его рука чувствуется на протяжении всего фильма.

«Звонок» (2002)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,3/10 (129 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 7,1/10 (350 тыс. оценок)

«Звонок»

Этот фильм получил наибольшую известность благодаря своему антагонисту — пугающей девочке Самаре с длинными чёрными волосами, которая появляется из телевизора. Завязка сюжета в том, что люди, посмотревшие загадочную видеокассету, уже через неделю умирают. Через семь дней за ними и приходит Самара.

В фильме журналистке Рэйчел предстоит спасти от Самары своего маленького сына, который случайно посмотрел видеокассету. Ленту хвалили за звуковое сопровождение, атмосферу и пугающие моменты с самой Самарой. В 2017 году вышел фильм «Звонки», собравший негативные отзывы от критиков и аудитории.

«Чужой» (1979)

Рейтинг «Кинопоиска — 8,1/10 (262 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 8,5/10 (876 тыс. оценок)

«Чужой»

Первая часть культовой франшизы «Чужой» вышла в 1979 году. В фильме рассказывается о противостоянии человечества и высокоразвитой инопланетной расы. При возвращении на Землю корабль с учёными на борту обнаруживает странные яйца с зародышами внутри. Позже выяснится, что эти создания — смертоносные существа.

Помимо самих пугающих Чужих, атмосфера картины усиливается благодаря обстановке — её события разворачиваются на космическом корабле. Герои вынуждены дать отпор Чужим в замкнутом пространстве, что уже звучит жутко. Режиссёром выступил Ридли Скотт, а роль главной героини Эллен Рипли в фильме сыграла Сигурни Уивер.

«Изгоняющий дьявола» (1973)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10 (57 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 8,1/10 (406 тыс. оценок)

«Изгоняющий дьявола»

«Изгоняющий дьявола» рассказывает о голливудской звезде Крис Макнил и её дочери Риган. Крис замечает странные повадки в поведении Риган и обращается за помощью к врачам. Изначально все думают, что у Риган психическое заболевание, однако вскоре мать отчаивается и приглашает священника. Он делает вывод об одержимости девочки и решает изгнать дьявола.

Многие критики назвали картину «самой страшной среди других ужасов», поскольку создатели ленты поработали над антуражем и самим дьяволом, который вселился в Риган. Особенно жутко смотрятся сцены, в которых девочка ведёт себя неестественно: поворачивает голову на 360 градусов, говорит чужим голосом и левитирует.

«Оно» (2017)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,3/10 (380 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 7,3/10 (543 тыс. оценок)

«Оно»

«Оно» — экранизация одноимённого романа известного писателя Стивена Кинга. Сюжет рассказывает о небольшом городе Дерри, в котором начинают пропадать дети. За всем этим стоит древнее существо, которому нужно раз в несколько лет утолять свой голод. Главным героям в лице группы детей предстоит дать отпор существу и спасти собственные жизни.

Сам монстр принимает множество обликов, но чаще всего он появляется в виде жуткого клоуна и воплощает в жизнь главные страхи персонажей. В фильме достаточно оригинальных скримеров и атмосферных моментов, которые сопровождаются отличной музыкой. Картина получила сиквел — «Оно 2» — его приняли прохладнее оригинала.

«Астрал» (2010)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,8/10 (139 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 6,8/10 (309 тыс. оценок)

«Астрал»

События «Астрала» вращаются вокруг мальчика по имени Долтон. Его родители Джош и Рене Ламберты переезжают в новый дом, но тут же сталкиваются с паранормальными явлениями. Позже Далтон падает с чердака и впадает в кому, которая окончательно выбивает родителей из колеи. Отчаявшиеся Джош и Рене, заподозрив неладное, обращаются за помощью к специалистам по паранормальным явлениям.

Они устанавливают, что тело Долтона находится в реальном мире, а его душа на свободе — в астрале. Ситуацию ухудшает и то, что теперь тело мальчика хотят заполучить призраки и таинственный краснолицый демон, терзающий его душу. Фильм снят Джеймсом Ваном, который постарался передать пугающую атмосферу загробного мира. Также происходящее отлично дополняют музыкальное сопровождение и жуткие образы злобных существ.

«Кошмар на улице Вязов» (1984)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10 (95 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 7,4/10 (240 тыс. оценок)

«Кошмар на улице Вязов»

Образ Фредди Крюгера знаком каждому — даже тем, кто не смотрел «Кошмар на улице Вязов». Фильм вышел в 1984 году и на сегодняшний день считается культовым. История разворачивается в маленьком городке Спрингвуд, на улице Вязов. Подросткам начинают сниться кошмары, в которых их пытается убить мужчина с обгоревшим лицом в полосатом свитере. Потом герои понимают, что столкнулись с сильнейшим существом, которое властвует в мире снов.

Фредди Крюгер стал культовым персонажем, и по большей части это заслуга актёра Роберта Инглунда, который вжился в роль своего персонажа. При просмотре фильма в первую очередь пугает жестокость, с которой Фредди подходит к убийствам своих жертв. Также в жуть вгоняет сама мысль о том, что во время сна можно больше не проснуться. У фильма есть множество сиквелов спин-оффов, но самой пугающей считается именно первая часть.

«1408» (2007)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10 (202 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 6,8/10 (275 тыс. оценок)

«1408»

Как и в случае с «Оно», этот фильм — экранизация романа Стивена Кинга. Главным героем выступает писатель Майк Энслин, который не верит в существование паранормальных явлений. Он решает поселиться в отеле «Дельфин» в печально известном номере 1408, в котором происходили страшные события. Каждый проживающий в этом номере человек умирал, но Майка это не останавливает.

Герой даже не подозревает, что ему предстоит пережить самую ужасную ночь в жизни и столкнуться с самыми жуткими кошмарами. Фильм не пугает скримерами, зато погружает в себя атмосферой и безумием происходящего, а финал ленты заставит хорошенько пораскинуть мозгами.

«Спуск» (2005)

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,8/10 (62 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB — 7,2/10 (226 тыс. оценок)

«Спуск»

Лента рассказывает о шести подругах, которые любят проводить время в экстремальных условиях. Они решают отправиться в одну из пещер горного хребта, но в один момент сворачивают с пути и понимают, что выход наружу завален. Девушкам предстоит найти путь наверх, но для того, чтобы выжить, нужно дать отпор жутким существам, которые жаждут человеческого мяса.

Помимо того, что сами существа выглядят устрашающе, в ленте также поднимается тема психологии человека, когда его жизнь оказывается в смертельной опасности. Ещё ленту хвалили за выдержанную атмосферу ужаса, грамотную режиссуру и актёрскую игру.

Какие фильмы ужасов среди этих вам кажутся наиболее страшными? А может быть, у вас есть собственные фавориты? Пишите обо всём этом в комментариях!