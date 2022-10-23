Сценаристы сериала «Ведьмак» не любят оригинальные книги

Бывший член команды сценаристов сериала «Ведьмак» Бо ДеМайо заявил, что его коллеги, которые трудятся над шоу, не любят оригинальные книги Анджея Сапковского и игры про Геральта от CD Projekt RED. По словам Бо, некоторые сценаристы даже открыто стебались над этими произведениями.
Во время работы над «Ведьмаком» я заметил, что некоторые сценаристы либо на дух не переносили, либо открыто высмеивали оригинальные книги и игры.
ДеМайо не стал раскрывать «ненавистников», но отметил, что для того, чтобы создать хорошую адаптацию, нужно любить или как минимум уважать первоисточник. Иначе армия фанатов поймёт, что у проекта нет «души».
Вы должны уважать оригинальные произведения и их авторов, иначе вам не позволят сделать вклад в их наследие.
Велика вероятность, что упомянутый Бо ДеМайо уже не работает над «Ведьмаком», потому что команда авторов шоу постоянно меняется.
Недавно стало известно, что сценаристы уже разрабатывают четвёртый и пятый сезоны «Ведьмака». Съёмки третьего сезона шоу уже завершены. Его премьера должна состояться летом 2023 года. Точная дата выхода сезона пока неизвестна.
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