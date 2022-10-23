Сценаристы сериала «Ведьмак» не любят оригинальные книги

Бывший член команды сценаристов сериала «Ведьмак» Бо ДеМайо заявил, что его коллеги, которые трудятся над шоу, не любят оригинальные книги Анджея Сапковского и игры про Геральта от CD Projekt RED. По словам Бо, некоторые сценаристы даже открыто стебались над этими произведениями.

Во время работы над «Ведьмаком» я заметил, что некоторые сценаристы либо на дух не переносили, либо открыто высмеивали оригинальные книги и игры.

ДеМайо не стал раскрывать «ненавистников», но отметил, что для того, чтобы создать хорошую адаптацию, нужно любить или как минимум уважать первоисточник. Иначе армия фанатов поймёт, что у проекта нет «души».

Вы должны уважать оригинальные произведения и их авторов, иначе вам не позволят сделать вклад в их наследие.

Велика вероятность, что упомянутый Бо ДеМайо уже не работает над «Ведьмаком», потому что команда авторов шоу постоянно меняется.

Недавно стало известно, что сценаристы уже разрабатывают четвёртый и пятый сезоны «Ведьмака». Съёмки третьего сезона шоу уже завершены. Его премьера должна состояться летом 2023 года. Точная дата выхода сезона пока неизвестна.