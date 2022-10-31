Почему в Бразилии против жёлтой формы? Представляем комплекты сборных ЧМ-2022! LIVE

Сборные-участницы чемпионата мира в Катаре почти в полном составе представили формы, в которых сыграют на турнире. Без скандалов (неудивительно!) не обошлось: один из брендов выпустил траурную форму, другой – использовал традиционный орнамент одной страны для комплекта совершенно иной. Обо всём расскажем, все комплекты покажем – следите за обновлениями в нашем лайве.
Интересно, что 80% форм на турнире представлено тремя спортивными гигантами – adidas, Puma и Nike. Больше всего приходится на американскую компанию – Nike экипирует 13 сборных. Семь команд носят adidas, шесть одеваются в Puma.
|Бренд
|Сборные
|Nike (41%)
|Австралия
Бразилия
Канада
Хорватия
Англия
Франция
Нидерланды
Польша
Португалия
Катар
Корея
Саудовская Аравия
США
|аdidas (22%)
|Аргентина
Бельгия
Германия
Япония
Мексика
Испания
Уэльс
|Puma (19%)
|Гана
Марокко
Сенегал
Сербия
Швейцария
Уругвай
|Hummel
|Дания
|Kappa
|Тунис
|One All Sports
|Камерун
|New Balance
|Коста-Рика
|Marathon
|Эквадор
|Majid
|Иран
В этом году перед выборами президента Бразилии, на которых Болсонару бился с Лула да Силвой, противники действующего президента вновь отказались от жёлтой формы и активно скупали новый синий комплект. Пока это происходило, Неймар записывал ролики в поддержку Болсонару и призывал за него голосовать – за такое бразилец отхватил немало «лестных» слов в свой адрес. Но поддержка самого знаменитого футболиста сборной не помогла: в итоге во втором туре Болсонару проиграл, и новой главой государства теперь станет Лулу да Силва. Он уже возглавлял Бразилию – в 2003–2010 годах. А в 2017-м его дали 12 лет колонии по обвинению в коррупции, но позже с него сняли все обвинения.
Теперь интересно: вернётся ли жёлтая форма в бразильские массы?
🟡 Так жёлтая футболка национальной сборной тоже стала одним из атрибутов власти Болсонару: её активно носили сторонники президента на всех митингах, поэтому остальные надевать отказывались – не хотели быть «ошибочно принятым за одного из них». Несогласные с политикой Болсонару бразильцы не только убрали жёлтую форму в далёкий угол шкафа, но ещё и в 2020-м требовали вовсе отменить жёлтый цвет и вернуться к бело-голубым комплектам. Бразильская футбольная конфедерация (CBF) тогда заявила, что «не хочет выражать какое-либо мнение в отношении» призывов к отмене жёлтой майки.
Почему многие бразильцы несколько лет не носят жёлтую футболку?
С тех пор, как появилась новая форма, особенно популярной стала синяя футболка. Но не потому, что многих так впечатлил салатово-жёлтый принт на рукавах, – дело оказалось в президенте Жаире Болсонару. Политик придерживается ультраправых взглядов, хотя сам он называет себя консерватором, который защищает христианские и семейные ценности. Только вот народ с момента его избрания в 2018-м видит сексизм, гомофобию и расизм, а также хлёсткие высказывания в прессе – либеральная общественность даже прозвала его «тропическим Трампом». Сильнее всего по политическому положению Болсонару ударила пандемия: президент отрицал существование коронавируса, из-за чего по системе здравоохранения был нанесён огромный ущерб: рекордное количество смертей из-за непризнания факта заболевания привели к массовым протестам и стремительному падению рейтинга. За провал борьбы с ковидом комиссия Сената рекомендовала выдвинуть против президента обвинения в преступлениях против человечности: Бразилия год назад была третьей в мире по количеству зарегистрированных случаев после США и Индии, второй – по количеству смертей (после США).
Это лишь один из самых ярких примеров политики Болсонару. Его решения и высказвания не устраивали значительную часть населения, поэтому он, чтобы не терять очков, в качестве политического инструмента использовал футбол. В Бразилии даже подсчитали, что за всё время у власти Болсонару появлялся в 86 различных формах: от «Палмейраса» до «Фламенго», от сборной США до «Лацио».
Фото: Miguel Schincariol/Getty Images
Форма сборной Бразилии: непривычно яркий жёлтый и ягуаровый принт
🇧🇷 Сборная Бразилии представила форму ещё в августе. Классический жёлтый был заменён на яркий (цвет называется Dynamic Yellow), а на ткани появился узор из едва заметных дырочек и тиснений – его очертания навеяны шерстью ягуара, одного из самых значимых животных для Бразилии. Воротничок за последние несколько чемпионатов мира стал для формы сборной Бразилии уже постоянным атрибутом, только в этот раз его сделали двух цветов (как и манжеты на рукавах) – синего и зелёного.
Гостевой комплект выполнен в синем цвете (но оттенок чуть мягче, чем раньше) с разноцветным «ягуаровым» принтом на рукавах. Nike так описал форму: «яркая и свирепая», чей дизайн «навеян непреодолимой стойкостью бразильцев».
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