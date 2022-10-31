Почему в Бразилии против жёлтой формы? Представляем комплекты сборных ЧМ-2022! LIVE

Почему многие бразильцы несколько лет не носят жёлтую футболку?

С тех пор, как появилась новая форма, особенно популярной стала синяя футболка. Но не потому, что многих так впечатлил салатово-жёлтый принт на рукавах, – дело оказалось в президенте Жаире Болсонару. Политик придерживается ультраправых взглядов, хотя сам он называет себя консерватором, который защищает христианские и семейные ценности. Только вот народ с момента его избрания в 2018-м видит сексизм, гомофобию и расизм, а также хлёсткие высказывания в прессе – либеральная общественность даже прозвала его «тропическим Трампом». Сильнее всего по политическому положению Болсонару ударила пандемия: президент отрицал существование коронавируса, из-за чего по системе здравоохранения был нанесён огромный ущерб: рекордное количество смертей из-за непризнания факта заболевания привели к массовым протестам и стремительному падению рейтинга. За провал борьбы с ковидом комиссия Сената рекомендовала выдвинуть против президента обвинения в преступлениях против человечности: Бразилия год назад была третьей в мире по количеству зарегистрированных случаев после США и Индии, второй – по количеству смертей (после США).

Это лишь один из самых ярких примеров политики Болсонару. Его решения и высказвания не устраивали значительную часть населения, поэтому он, чтобы не терять очков, в качестве политического инструмента использовал футбол. В Бразилии даже подсчитали, что за всё время у власти Болсонару появлялся в 86 различных формах: от «Палмейраса» до «Фламенго», от сборной США до «Лацио».