Не одни «Ходячие мертвецы»: впереди ещё четыре сериала про зомби! Давайте разбираться

Трудно поверить, но «Ходячие мертвецы» действительно завершились. С премьеры первой серии прошло 12 лет. Всё это время зрители взрослели, женились и заводили детей, а герои без устали рубили зомби. Их даже финал основного шоу не остановил: AMC завершили одну историю и начали множество новых. Рассказываем про все спин-оффы культового сериала!

«Бойтесь ходячих мертвецов», вышло уже 7 сезонов

Первый спин-офф, который запустили еще в 2015 году. К 2022 году вышло уже семь сезонов — и останавливаться авторы не планируют. Более того, в новом сезоне обещают здорово встряхнуть шоу.

В сериале подробно показали смерть цивилизации. В «Ходячих мертвецах» Рик застал самое начало апокалипсиса и надолго слёг в больницу, пропустив всё самое интересное. А в спин-оффе мир рушится на глазах героев, и следить за этим интересно. К тому же персонажи быстро выяснили слабости зомби: они уже в первом сезоне обмазались кровью и ходили среди ходячих.

«Истории ходячих мертвецов», вышел 1 сезон

«Истории ходячих мертвецов» — антология в духе «Любовь. Смерть. Роботы» от Netflix. У шоу нет общего сюжета, это сборник историй разных людей во вселенной. При этом среди героев как новички, так и популярные персонажи. Например, в третьей серии рассказывают о прошлом Альфы, вожаке Шепчущихся.

Сюжет Альфы серьёзный, но в антологии и забавных сценариев полно. Есть, к примеру, комедийная история о временной петле. Не все серии хорошие, но привнести во вселенную нечто новое авторам удалось.

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами», сериал закрыли после 2 сезонов

События «Мира за пределами» разворачиваются через 10 лет после апокалипсиса. В центре сюжета подростки, которые застали конец цивилизации, а теперь выросли. Они живут в безопасном поселении, но однажды получают сигнал от отца. Тогда юнцы собирают вещи и отправляются в путешествие.

Казалось бы, за выживанием юнцов, которые толком не знали нормальной жизни, интересно следить. Но на деле «Мир за пределами» разгромили. Историю изначально планировали завершить на втором сезоне, но вряд ли авторы думали, что зрителей это, скорее, обрадует.

«Ходячие мертвецы: Мертвый город», выйдет в 2023 году

Пожалуй, самый интригующий спин-офф, звёздами которого станут Ниган и Мэгги. В начале седьмого сезона лидер «Спасителей» убил возлюбленного Мэгги. С тех пор у парочки особые отношения.

Когда Нигана схватили и отправили за решётку, Мэгги много раз порывалась убить злодея, но до дела так и не дошло. С тех пор герои сильно изменились, но друзьями так и не стали. В сольном сериале парочка отправится в Манхэттен и ввяжется в войну новых группировок. А ведь жители Нью-Йорка продвинутые: они летают на зиплайнах и перемещаются по канатным дорогам. Неужто авторы вдохновлялись Dying Light 2?

Мини-сериал про Рика Граймса и Мишон, выйдет в 2023 году

В девятом сезоне Рик Граймс покинул сериал «Ходячие мертвецы». В своей последней серии он защитил общину от орды зомби, но сам едва не погиб. Его спасла Джедис, лидер общины «Мусорщиков». Дама вызвала вертолёт и забрала Рика в таинственную общину.

Мишон считала возлюбленного мёртвым, но вскоре выяснила, что с ним всё в порядке. Тогда дама покинула основной сериал и отправилась на поиски Рика.

Историю героев планировали развивать в полнометражном фильме, но из-за коронавируса и прочих проблем проект отменили. Зато герои вернулись в последнем эпизоде «Ходячих мертвецов» и вписались в сольный спин-офф. Авторы обещают историю о любви и поиске себя. В итоге нас ждёт сериал вместо фильма.

Сериал про Дэрила, выйдет в 2023 году

Изначально спин-офф рассказывал о путешествиях Дэрила и его подруги Кэрол, но Мелисса Макбрайд неожиданно покинула проект. Причины не объяснили: по официальным заявлениям, актриса не смогла приехать на съёмки. Отменять шоу не стали, сценаристы просто переделали сценарий.

По сюжету Дэрил покинет США и окажется во Франции. Неизвестно, в какую переделку угодит герой, но на его пути точно появятся новые виды зомби.

Дэрил Фото: AMC

Какой спин-офф ждёте больше всего? Расскажите в комментариях!