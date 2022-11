Need for Speed вернулась! От NFS Unbound почти невозможно оторваться

Need for Speed Unbound с самого анонса любят и ненавидят. Одни смеялись над мультяшным визуалом и сравнивали игру с «Детьми против волшебников». Другие радовались изменениям, ведь разработчики сделали хоть что-то необычное и креативное. Почти любой опрос заканчивался примерно с равным соотношением критиков и оптимистов.

Пожалуй, в противоречиях главная фишка Unbound: о ней интересно спорить. Для серии такое внимание – уже победа, ведь про Payback и Heat забывали ещё до старта продаж. Но что насчёт обычных игроков? Стоит ли вообще заценить Need for Speed Unbound?

Гоняю по Лейкшору

Тут много стыдных проблем

Критику Unbound легко понять: в игре полно непростительных для 2022 года недочётов. Чего только стоит техническое состояние.

К примеру, у разъезжающих по городу машин исчезают тени. Дальность прорисовки странная, а многие объекты генерируются прямо на глазах. Здания и деревья вдалеке слишком размытые. Качество текстур местами уступает перезапуску 2015 года.

Need for Speed Unbound

Система разрушения окружения тоже ужасная. К примеру, заборы и деревья ломаются так, будто разработчики вдохновлялись древней Carmageddon. Там люди разлетались на кусочки от малейшего прикосновения, а в Unbound то же самое происходит с преградами. Слегка коснулись забора — и тут же он просто пропадает. К слову, пешеходов давить нельзя: они всегда убегают от столкновений нелепой лунной походкой.

Сами машины ломаются не лучше. После самого безумного столкновения у тачки потрескается стекло, приподнимется багажник с капотом, а на корпусе появится пара царапин — и всё. На фоне вышедшей 12 лет назад ProStreet смотреть на такое стыдно. Впрочем, тут классические проблемы использования настоящих машин — автоконцерны не любят, когда их машины можно сломать вусмерть.

Авария жёсткая, но машине ничего не будет

Ещё один спорный момент — поведение полицейских машин. Копы ведут себя странно. Иногда они так садятся на хвост, что оторваться никак не выходит. Прыгайте с моста, перелетайте пропасти на трамплинах, резко разворачивайтесь, гоняйте по встречке — но законники не отстанут ни на сантиметр.

А в других случаях можно слегка притормозить, и копы промчатся мимо, позабыв о вас. Они будто спешат за пончиками, а не за нарушителем. И ведь это происходит на одинаковых уровнях розыска.

Уровень розыска низкий, но копы всё равно вынудят долго от них убегать

К музыке тоже есть вопросы, но это больше вопрос вкусов. Геймеры, которые выросли на The Only от Static-X (NFS Underground) или Edge of the Earth от 30 Seconds to Mars (NFS Hot Pursuit), вряд ли закинут в плейлист новые треки. Некоторые композиции даже раздражают. Но молодому поколению, фанатеющему от A$AP Rocky и прочих рэперов, всё точно понравится.

Need for Speed Unbound

Гонять всё равно весело

К NFS Unbound есть претензии, но все они испаряются уже в первых гонках. Взять хотя бы новую физику машин. Она всё ещё нереалистичная, но теперь более адекватная: машины тормозят не так резко и лучше входят в занос, а вес и габариты наконец-то чувствуются — на этом фоне тачки из NFS (2015) Payback и Heat кажутся совсем игрушечными.

В Unbound просто приятно кататься

ИИ соперников тоже прокачали. Гонщики доставляют немало неудобств: они вытесняют с трассы, блокируют дорогу, умело вписываются в повороты и не поддаются на самом финише. Последние годы в NFS (да и в Forza Horizon) соперники в конце сбрасывали скорость, чтобы игрок всех обогнал и получил желанную дозу дофамина. Но такой подход быстро переставал развлекать, ведь лучшая победа — честная победа.

Из Лейкшора вышла приятная локация

Но ключевое изменение в другом. Разработчики удалили кошмарную систему уровней, которая вынуждала гриндить. Если в NFS Payback и NFS Heat уровень машины сильно отставал от конкурентов, приходилось повторно побеждать в простых гонках и копить деньги на новые двигатель, тормоза и нитро.

В Unbound тачки тоже прокачиваются. Например, улучшения могут немного снизить управляемость, но при этом заметно повысить скорость. Но глобально машины делятся всего на четыре класса (C, B, A и A+). В гонках обычно участвуют только автомобили конкретного типа. Топовый спорткар не пустят на заезд для машин класса B.

К эффектам быстро привыкаешь

Такая система делает гонки честными. У участников под капотом примерно равное количество лошадиных сил, поэтому победу гарантирует только умелая езда. Учитывая, что противники выкладываются на полную, победа реально приносит удовлетворение.

Вдобавок бесконечно перепроходить заезды не получится — в зависимости от уровня сложности допустимо лишь несколько повторов заезда. Закончили на третьем месте — теперь перед вами выбор: попытать удачу в попытке занять место повыше или рискнуть заработанными и иметь шансы даже уйти в минус. Что? Ах да, на каждый заезд в Unbound теперь требуется взнос — и, заняв последние места, вы просто потеряете деньги. Вот такая система риска и награды.

К тому же переживать нужно не только о конкурентах, но и об уровне розыска. Разработчики докрутили систему из Heat, и получилось здорово. Чем больше вы гоняете в течение дня, тем усерднее вас ищет полиция. Если попадётесь в их лапы, лишитесь денег. Но ещё высокий уровень розыска увеличит награду с гонок. Поэтому всегда думаешь, как быть: вести деньги на базу или попытать удачу в новом заезде.

Копы не дают прохода

Разнообразия в NFS Unbound тоже хватает, и в большинстве случаев активности прикольные. Сначала расслабленно гоняешь в дневных заездах, потом потеешь в напряжённых ночных гонках, на следующий день залетаешь на соревнование по дрифту и к концу недели добираешься до масштабного турнира с крутой тачкой на кону. Вариативности хватает, чтобы развлекать хотя бы первые 10 часов.

Неожиданно приятный визуал

На анонсе многих шокировал мультяшный стиль и странные эффекты. Всё-таки геймеры привыкли, что в Need for Speed реалистичная картинка. Я тоже был среди скептиков, но NFS Unbound переубедила. На деле дорисованные крылышки, цветастый дым из выхлопной трубы и яркий шлейф за машиной неплохо выглядят. При желании эффекты можно отключить, но тогда картинка станет обычной и скучной.

Need for Speed Unbound

В итоге критиковать визуал не хочется: он приятный, да и вообще речь о чистой вкусовщине. Но вот к техническому исполнению есть вопросы. В лучшие моменты Unbound хороша — особенно удались отражения, капли на машине и неоновые огни. Но иногда новинка напоминает игру десятилетней давности.

Сравните два скрина на высоких настройках графики. Как машина и окружение выглядят здесь…

Need for Speed Unbound

…и здесь. Это же небо и земля.

Need for Speed Unbound

Визуал неидеальный — и тут непонятно, почему гонку не выпустили на PS4 и Xbox One. Как оказалось, дело в физической модели — она смоделирована для работы при повышенной частоте кадров (от 60 и выше), а ниже может работать некорректно. К сожалению, старые консоли из-за слабого процессора ни в каком виде не потянут NFS Unbound при 60 FPS.

***

У NFS Unbound хватает проблем. Можно ругать мультяшный визуал, качество текстур и молодёжный саунд, но в Need for Speed давно не было такого весёлого геймплея. NFS Payback и NFS Heat быстро утомляли, а в новинку хочется играть и по истечению пробных 10 часов — и это уже огромное достоинство новинки.

Но сразу покупать NFS Unbound не стоит, для кого-то минусы будут критичными. Лучше попробовать гонку через триал EA Play.

Need for Speed Unbound

Что понравилось

Весёлые гонки с акцентом на умениях игрока

Новая отличная физическая модель

Разнообразные соревнования

Не понравилось

Проблемы с графикой

Кошмарная система разрушений

Странное поведение полиции.

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Официально гонка не будет продаваться в России.