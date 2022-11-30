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Обзор Need for Speed Unbound — крутой гонки с большим будущим, игра невероятно затягивает

Need for Speed вернулась! От NFS Unbound почти невозможно оторваться
Слава Петров
10 часов в Need for Speed Unbound
Комментарии
Фанатов игра разделила на два враждебных лагеря.

Need for Speed Unbound с самого анонса любят и ненавидят. Одни смеялись над мультяшным визуалом и сравнивали игру с «Детьми против волшебников». Другие радовались изменениям, ведь разработчики сделали хоть что-то необычное и креативное. Почти любой опрос заканчивался примерно с равным соотношением критиков и оптимистов.

Пожалуй, в противоречиях главная фишка Unbound: о ней интересно спорить. Для серии такое внимание – уже победа, ведь про Payback и Heat забывали ещё до старта продаж. Но что насчёт обычных игроков? Стоит ли вообще заценить Need for Speed Unbound?

Гоняю по Лейкшору

Гоняю по Лейкшору

Тут много стыдных проблем

Критику Unbound легко понять: в игре полно непростительных для 2022 года недочётов. Чего только стоит техническое состояние.

К примеру, у разъезжающих по городу машин исчезают тени. Дальность прорисовки странная, а многие объекты генерируются прямо на глазах. Здания и деревья вдалеке слишком размытые. Качество текстур местами уступает перезапуску 2015 года.

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound

Система разрушения окружения тоже ужасная. К примеру, заборы и деревья ломаются так, будто разработчики вдохновлялись древней Carmageddon. Там люди разлетались на кусочки от малейшего прикосновения, а в Unbound то же самое происходит с преградами. Слегка коснулись забора — и тут же он просто пропадает. К слову, пешеходов давить нельзя: они всегда убегают от столкновений нелепой лунной походкой.

Сами машины ломаются не лучше. После самого безумного столкновения у тачки потрескается стекло, приподнимется багажник с капотом, а на корпусе появится пара царапин — и всё. На фоне вышедшей 12 лет назад ProStreet смотреть на такое стыдно. Впрочем, тут классические проблемы использования настоящих машин — автоконцерны не любят, когда их машины можно сломать вусмерть.

Авария жёсткая, но машине ничего не будет

Авария жёсткая, но машине ничего не будет

Ещё один спорный момент — поведение полицейских машин. Копы ведут себя странно. Иногда они так садятся на хвост, что оторваться никак не выходит. Прыгайте с моста, перелетайте пропасти на трамплинах, резко разворачивайтесь, гоняйте по встречке — но законники не отстанут ни на сантиметр.

А в других случаях можно слегка притормозить, и копы промчатся мимо, позабыв о вас. Они будто спешат за пончиками, а не за нарушителем. И ведь это происходит на одинаковых уровнях розыска.

Уровень розыска низкий, но копы всё равно вынудят долго от них убегать

Уровень розыска низкий, но копы всё равно вынудят долго от них убегать

К музыке тоже есть вопросы, но это больше вопрос вкусов. Геймеры, которые выросли на The Only от Static-X (NFS Underground) или Edge of the Earth от 30 Seconds to Mars (NFS Hot Pursuit), вряд ли закинут в плейлист новые треки. Некоторые композиции даже раздражают. Но молодому поколению, фанатеющему от A$AP Rocky и прочих рэперов, всё точно понравится.

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound

Гонять всё равно весело

К NFS Unbound есть претензии, но все они испаряются уже в первых гонках. Взять хотя бы новую физику машин. Она всё ещё нереалистичная, но теперь более адекватная: машины тормозят не так резко и лучше входят в занос, а вес и габариты наконец-то чувствуются — на этом фоне тачки из NFS (2015) Payback и Heat кажутся совсем игрушечными.

В Unbound просто приятно кататься

В Unbound просто приятно кататься

ИИ соперников тоже прокачали. Гонщики доставляют немало неудобств: они вытесняют с трассы, блокируют дорогу, умело вписываются в повороты и не поддаются на самом финише. Последние годы в NFS (да и в Forza Horizon) соперники в конце сбрасывали скорость, чтобы игрок всех обогнал и получил желанную дозу дофамина. Но такой подход быстро переставал развлекать, ведь лучшая победа — честная победа.

Из Лейкшора вышла приятная локация

Из Лейкшора вышла приятная локация

Но ключевое изменение в другом. Разработчики удалили кошмарную систему уровней, которая вынуждала гриндить. Если в NFS Payback и NFS Heat уровень машины сильно отставал от конкурентов, приходилось повторно побеждать в простых гонках и копить деньги на новые двигатель, тормоза и нитро.

В Unbound тачки тоже прокачиваются. Например, улучшения могут немного снизить управляемость, но при этом заметно повысить скорость. Но глобально машины делятся всего на четыре класса (C, B, A и A+). В гонках обычно участвуют только автомобили конкретного типа. Топовый спорткар не пустят на заезд для машин класса B.

К эффектам быстро привыкаешь

К эффектам быстро привыкаешь

Такая система делает гонки честными. У участников под капотом примерно равное количество лошадиных сил, поэтому победу гарантирует только умелая езда. Учитывая, что противники выкладываются на полную, победа реально приносит удовлетворение.

Вдобавок бесконечно перепроходить заезды не получится — в зависимости от уровня сложности допустимо лишь несколько повторов заезда. Закончили на третьем месте — теперь перед вами выбор: попытать удачу в попытке занять место повыше или рискнуть заработанными и иметь шансы даже уйти в минус. Что? Ах да, на каждый заезд в Unbound теперь требуется взнос — и, заняв последние места, вы просто потеряете деньги. Вот такая система риска и награды.

К тому же переживать нужно не только о конкурентах, но и об уровне розыска. Разработчики докрутили систему из Heat, и получилось здорово. Чем больше вы гоняете в течение дня, тем усерднее вас ищет полиция. Если попадётесь в их лапы, лишитесь денег. Но ещё высокий уровень розыска увеличит награду с гонок. Поэтому всегда думаешь, как быть: вести деньги на базу или попытать удачу в новом заезде.

Копы не дают прохода

Копы не дают прохода

Разнообразия в NFS Unbound тоже хватает, и в большинстве случаев активности прикольные. Сначала расслабленно гоняешь в дневных заездах, потом потеешь в напряжённых ночных гонках, на следующий день залетаешь на соревнование по дрифту и к концу недели добираешься до масштабного турнира с крутой тачкой на кону. Вариативности хватает, чтобы развлекать хотя бы первые 10 часов.

Неожиданно приятный визуал

На анонсе многих шокировал мультяшный стиль и странные эффекты. Всё-таки геймеры привыкли, что в Need for Speed реалистичная картинка. Я тоже был среди скептиков, но NFS Unbound переубедила. На деле дорисованные крылышки, цветастый дым из выхлопной трубы и яркий шлейф за машиной неплохо выглядят. При желании эффекты можно отключить, но тогда картинка станет обычной и скучной.

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound

В итоге критиковать визуал не хочется: он приятный, да и вообще речь о чистой вкусовщине. Но вот к техническому исполнению есть вопросы. В лучшие моменты Unbound хороша — особенно удались отражения, капли на машине и неоновые огни. Но иногда новинка напоминает игру десятилетней давности.

Сравните два скрина на высоких настройках графики. Как машина и окружение выглядят здесь…

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound

…и здесь. Это же небо и земля.

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound

Визуал неидеальный — и тут непонятно, почему гонку не выпустили на PS4 и Xbox One. Как оказалось, дело в физической модели — она смоделирована для работы при повышенной частоте кадров (от 60 и выше), а ниже может работать некорректно. К сожалению, старые консоли из-за слабого процессора ни в каком виде не потянут NFS Unbound при 60 FPS.

***

У NFS Unbound хватает проблем. Можно ругать мультяшный визуал, качество текстур и молодёжный саунд, но в Need for Speed давно не было такого весёлого геймплея. NFS Payback и NFS Heat быстро утомляли, а в новинку хочется играть и по истечению пробных 10 часов — и это уже огромное достоинство новинки.

Но сразу покупать NFS Unbound не стоит, для кого-то минусы будут критичными. Лучше попробовать гонку через триал EA Play.

Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound

Что понравилось

  • Весёлые гонки с акцентом на умениях игрока
  • Новая отличная физическая модель
  • Разнообразные соревнования

Не понравилось

  • Проблемы с графикой
  • Кошмарная система разрушений
  • Странное поведение полиции.

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Официально гонка не будет продаваться в России.

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Теги Чемп.Play Игры Need for Speed Need for Speed: Unbound •••

Заглавное фото: EA

Источник: «Чемпионат»

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