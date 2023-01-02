10 ярких новогодних образов от косплееров России

Новогодние праздники стучатся в дверь. А это значит, что пора выдохнуть и расслабиться. Запустить игры, которые вы хотели пройти, но из-за нехватки времени оставили на потом, пересмотреть любимые фильмы, включить новый сериал либо насладиться изящным косплеем в исполнении красивых моделей.
Собрали для вас 10 самых ярких и красивых новогодних образов от косплееров России, чтобы вы прониклись атмосферой праздника ещё больше.
За что мы любим новогодний косплей, так это за возможность увидеть любимых персонажей из видеоигр в праздничных нарядах. На фоне новогодних игрушек, ёлки и подарков, само собой. При этом придумывать косплеерам ничего, по сути, не нужно — просто берёшь красочный костюм, вставляешь новогодний декор и добавляешь в законченный образ самые узнаваемые черты персонажа. И, казалось бы, несовместимые вещи сразу выглядят очень органично.
Новогодняя Харли Квинн от Илоны Бугаевой
Новогодняя Харли Квинн от Илоны Бугаевой
Фото: Илона Бугаева
Лада Люмос в образе новогодней Вампиреллы
Лада Люмос в образе новогодней Вампиреллы
Фото: Лада Люмос
Новогодняя Тифа Локхарт от Жанны Рудаковой
Новогодняя Тифа Локхарт от Жанны Рудаковой
Фото: Жанна Рудакова
Новогодняя Лара Крофт от Ани iChios
Новогодняя Лара Крофт от Ани iChios
Фото: Ани iChios
Новогодняя 2B из NieR: Automata от Grey Irbis
Новогодняя 2B из NieR: Automata от Grey Irbis
Фото: Grey Irbis
Новогодняя Чёрная кошка от Алёны Сысуевой
Новогодняя Чёрная кошка от Алёны Сысуевой
Фото: Алёна Сысуева
Новогодняя Милина из Mortal Kombat от Envy Widowmaker
Новогодняя Милина из Mortal Kombat от Envy Widowmaker
Фото: Envy Widowmaker
Новогодняя Панам из Cyberpunk 2077 от Анны Шаховской
Новогодняя Панам из Cyberpunk 2077 от Анны Шаховской
Фото: Анна Шаховская
Эрика Власова в образе новогодней 2B из NieR: Automata
Эрика Власова в образе новогодней 2B из NieR: Automata
Фото: Эрика Власова
Новогодние образы от Oichi
Новогодние образы от Oichi
Фото: Oichi
- 2 января 2023
-
16:45
-
15:49
-
15:05
-
14:40
-
13:55
-
13:27
-
12:54
-
12:26
-
11:49
- 1 января 2023
-
18:30
-
17:15
-
16:25
-
15:35
-
14:50
-
14:00
-
13:30
-
12:48
- 31 декабря 2022
-
18:38
-
17:48
-
17:22
-
16:45
-
16:15
-
15:47
-
15:15
-
14:37
-
14:16
-
13:50
-
13:24
-
13:01
-
12:35
- 30 декабря 2022
-
21:39
-
21:10
-
20:30
-
20:16
-
19:40