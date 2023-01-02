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Новогодний косплей: Харли Квинн, Милина, 2B, Лара Крофт, Тифа Локхарт, Чёрная кошка

10 ярких новогодних образов от косплееров России
Артём Ращупкин
Новогодний косплей: 10 ярких образов
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Разбавь своё новогоднее настроение красотками.

Новогодние праздники стучатся в дверь. А это значит, что пора выдохнуть и расслабиться. Запустить игры, которые вы хотели пройти, но из-за нехватки времени оставили на потом, пересмотреть любимые фильмы, включить новый сериал либо насладиться изящным косплеем в исполнении красивых моделей.

Собрали для вас 10 самых ярких и красивых новогодних образов от косплееров России, чтобы вы прониклись атмосферой праздника ещё больше.

За что мы любим новогодний косплей, так это за возможность увидеть любимых персонажей из видеоигр в праздничных нарядах. На фоне новогодних игрушек, ёлки и подарков, само собой. При этом придумывать косплеерам ничего, по сути, не нужно — просто берёшь красочный костюм, вставляешь новогодний декор и добавляешь в законченный образ самые узнаваемые черты персонажа. И, казалось бы, несовместимые вещи сразу выглядят очень органично.

Новогодняя Харли Квинн от Илоны Бугаевой

Новогодняя Харли Квинн от Илоны Бугаевой

Новогодняя Харли Квинн от Илоны Бугаевой

Фото: Илона Бугаева

Лада Люмос в образе новогодней Вампиреллы

Лада Люмос в образе новогодней Вампиреллы

Лада Люмос в образе новогодней Вампиреллы

Фото: Лада Люмос

Новогодняя Тифа Локхарт от Жанны Рудаковой

Новогодняя Тифа Локхарт от Жанны Рудаковой

Новогодняя Тифа Локхарт от Жанны Рудаковой

Фото: Жанна Рудакова

Новогодняя Лара Крофт от Ани iChios

Новогодняя Лара Крофт от Ани iChios

Новогодняя Лара Крофт от Ани iChios

Фото: Ани iChios

Новогодняя 2B из NieR: Automata от Grey Irbis

Новогодняя 2B из NieR: Automata от Grey Irbis

Новогодняя 2B из NieR: Automata от Grey Irbis

Фото: Grey Irbis

Новогодняя Чёрная кошка от Алёны Сысуевой

Новогодняя Чёрная кошка от Алёны Сысуевой

Новогодняя Чёрная кошка от Алёны Сысуевой

Фото: Алёна Сысуева

Новогодняя Милина из Mortal Kombat от Envy Widowmaker

Новогодняя Милина из Mortal Kombat от Envy Widowmaker

Новогодняя Милина из Mortal Kombat от Envy Widowmaker

Фото: Envy Widowmaker

Новогодняя Панам из Cyberpunk 2077 от Анны Шаховской

Новогодняя Панам из Cyberpunk 2077 от Анны Шаховской

Новогодняя Панам из Cyberpunk 2077 от Анны Шаховской

Фото: Анна Шаховская

Эрика Власова в образе новогодней 2B из NieR: Automata

Эрика Власова в образе новогодней 2B из NieR: Automata

Эрика Власова в образе новогодней 2B из NieR: Automata

Фото: Эрика Власова

Новогодние образы от Oichi

Новогодние образы от Oichi

Новогодние образы от Oichi

Фото: Oichi

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