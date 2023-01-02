10 ярких новогодних образов от косплееров России

Новогодние праздники стучатся в дверь. А это значит, что пора выдохнуть и расслабиться. Запустить игры, которые вы хотели пройти, но из-за нехватки времени оставили на потом, пересмотреть любимые фильмы, включить новый сериал либо насладиться изящным косплеем в исполнении красивых моделей.

Собрали для вас 10 самых ярких и красивых новогодних образов от косплееров России, чтобы вы прониклись атмосферой праздника ещё больше.

За что мы любим новогодний косплей, так это за возможность увидеть любимых персонажей из видеоигр в праздничных нарядах. На фоне новогодних игрушек, ёлки и подарков, само собой. При этом придумывать косплеерам ничего, по сути, не нужно — просто берёшь красочный костюм, вставляешь новогодний декор и добавляешь в законченный образ самые узнаваемые черты персонажа. И, казалось бы, несовместимые вещи сразу выглядят очень органично.

Новогодняя Харли Квинн от Илоны Бугаевой

Новогодняя Харли Квинн от Илоны Бугаевой Фото: Илона Бугаева

Лада Люмос в образе новогодней Вампиреллы

Лада Люмос в образе новогодней Вампиреллы Фото: Лада Люмос

Новогодняя Тифа Локхарт от Жанны Рудаковой

Новогодняя Тифа Локхарт от Жанны Рудаковой Фото: Жанна Рудакова

Новогодняя Лара Крофт от Ани iChios

Новогодняя Лара Крофт от Ани iChios Фото: Ани iChios

Новогодняя 2B из NieR: Automata от Grey Irbis

Новогодняя 2B из NieR: Automata от Grey Irbis Фото: Grey Irbis

Новогодняя Чёрная кошка от Алёны Сысуевой

Новогодняя Чёрная кошка от Алёны Сысуевой Фото: Алёна Сысуева

Новогодняя Милина из Mortal Kombat от Envy Widowmaker

Новогодняя Милина из Mortal Kombat от Envy Widowmaker Фото: Envy Widowmaker

Новогодняя Панам из Cyberpunk 2077 от Анны Шаховской

Новогодняя Панам из Cyberpunk 2077 от Анны Шаховской Фото: Анна Шаховская

Эрика Власова в образе новогодней 2B из NieR: Automata

Эрика Власова в образе новогодней 2B из NieR: Automata Фото: Эрика Власова

Новогодние образы от Oichi