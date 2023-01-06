Главные российские сериалы 2022 года. От нашей «Игры в кальмара» до Ивлеевой в монастыре

У многих пренебрежительное отношение к российским сериалам, но на деле хороших проектов выпускают много. В основном это заслуга онлайн-кинотеатров, которые всё сильнее вкладываются в контент. Взгляните на лучшие шоу 2022 года и выберите лучшее!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.