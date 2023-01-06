Главные российские сериалы 2022 года. От нашей «Игры в кальмара» до Ивлеевой в монастыре

У многих пренебрежительное отношение к российским сериалам, но на деле хороших проектов выпускают много. В основном это заслуга онлайн-кинотеатров, которые всё сильнее вкладываются в контент. Взгляните на лучшие шоу 2022 года и выберите лучшее!
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Нулевой пациент», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 из 10 (303 тыс. оценок).
Где смотреть: «Кинопоиск».
«Нулевой пациент» справедливо сравнивают с «Чернобылем». Это драматичная история об угрозе, которую замалчивают власти, и героях, ставящих чужие жизни выше своей. Но если в шоу от HBO мир спасали от радиации, то в «Нулевом пациенте» Советскому Союзу угрожает ВИЧ. Режиссура в сериале великолепна, а ведущие актёры заслужили аплодисменты.
«Химера», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (14 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 7.7 из 10.
Рейтинг ivi: 8.7 из 10.
Где смотреть: Okko, ivi.
«Химеру» снимали авторы «Метода» и «Нулевого пациента». Они снова сделали мрачный и бескомпромиссный сериал. В центре сюжета три группировки, которые воюют за рынок наркоторговли. Пока братки стреляют друг в друга, юный гений создаёт безопасные сайты и действует через технологии. Но кто победит и сколько мирных людей пострадает из-за жажды наживы?
«Эпидемия», второй сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 из 10 (106 тыс. оценок).
Рейтинг Premier: 9.2 из 10.
Где смотреть: Premier.
Герои едва выжили в первом сезоне, а теперь встречают новые неприятности. Им приходится выживать в карельских лесах, искать спасение в монастыре, где полно фанатиков, и разгадывать намерения каждого выжившего. Кто перед ними: хороший человек или злодей, который убьёт за кусок мяса? А ещё нужно найти место, куда не добралась эпидемия. Но существует ли оно?
Второй сезон особенно запомнился благодаря герою Юрия Борисова — он прекрасен.
«Оффлайн», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (172 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 7.8 из 10.
Где смотреть: «Кинопоиск», Okko.
Герои «Оффлайна» пользовались приложением по продаже запрещённых веществ. Вот только однажды приложение взломал таинственный анонимус. Он разослал клиентам требование: сдаться в полицию или умереть. Бедолагу, который не поверил угрозам, и правда нашли мёртвым. Анонимус будет десять серий кошмарить героев и превратит их жизни в жёсткий психологический триллер.
«Вампиры средней полосы», второй сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (277 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,0 из 10.
Рейтинг Premier: 9,7 из 10.
Где смотреть: Okko, Start.
Второй сезон «Вампиров средней полосы» ещё не закончился, но уже убедил, что история всё ещё занятная. Семейка вампиров столкнулась с жестоким Хранителем, обрела нового родственника и ввязалась в расследование очередного убийства. Всё это по-прежнему в сеттинге российской глубинки, где коммунальщики не заботятся о стариках, а кровопийцы катаются на старых трамваях.
«Капельник», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 из 10 (29 тыс. оценок).
Рейтинг Premier: 9,6 из 10.
Где смотреть: Premier.
«Капельник» рассказывает об анестезиологе из российской клиники, которого мучает прошлое. Однажды он допускает оплошность и попадает на крючок к начальнику. Тот обещает закрыть на всё глаза и даже хорошо заплатить, если герой возьмётся за нелегальную (и хорошо оплачиваемую) работу.
Теперь врач ездит по вечеринкам и спасает от передозировки звёзд, бизнесменов и блогеров. Бедолага окунётся в ад гламурной жизни. Благодаря сценарию и классной актёрской игре шоу затягивает.
«Почка», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2 из 10 (38 тыс. оценок).
Рейтинг Kion: 8.7 из 10.
Где смотреть: Kion.
Героиню «Почки» не назвать приятным человеком. Она работает в пожарной инспекции, живёт на откаты и ведёт себя высокомерно. Вот только однажды ей понадобится пересадка почки, и деньги не помогут — нужен орган от родственника. Выручать вредную даму никто не спешит. В этот момент ей приходится переосмыслить жизнь и изменить принципы.
«Карамора», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9 из 10 (91 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 6.5 из 10.
Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Start.
В «Караморе» герой Козловского живёт в дореволюционной России. Вот только управляет страной не царь, а могущественная вампирская организация. Герой расследует убийства, сражается с негодяями и бросает вызов самым влиятельным существам мира.
«Монастырь», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5 из 10 (510 тыс. оценок).
Где смотреть: «Кинопоиск».
В «Монастыре» снялась известная блогерша Настя Ивлеева. Она сыграла пафосную девицу, которая так оторвалась на вечеринке, что разгневала влиятельного миллиардера. Теперь за героиней гоняются опасные люди, а она прячется в монастыре. Даме плевать на духовные скрепы — она оголяется и заходит в келью к монахам, соблазняет местных и нарушает все правила.
Зрелище настолько противоречивое, что министерство культуры запретило показы в кинотеатрах. Голая Ивлеева и скандалы помогли сериалу: на «Кинопоиске» его смотрели больше, чем «Дом дракона».
«The Тёлки», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2 из 10 (86 тыс. оценок).
Рейтинг Wink: 8.7 из 10.
Рейтинг more.tv: 8.7 из 10.
Где смотреть: «Кинопоиск», Wink, more.tv.
Экранизация одноимённого романа Сергея Минаева. В центре сюжета преуспевающий пиарщик, который зарабатывает бешеные деньги, готовится выиграть многомиллионный тендер и соблазняет одну даму за другой. Но вскоре грехи прошлого накроют героя, словно лавина.
«Художник», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5 из 10 (41 тыс. оценок).
Рейтинг Premier: 8.6 из 10.
Где смотреть: Premier.
«Художник» — сериал о расследовании убийств в необычном сеттинге. События разворачиваются в 1944 году, когда Красная Армия уже громит немцев. В это время Советский Союз сотрясают жестокие преступления. Бандиты так брутально расправляются с жертвами, что их лидера прозывают Художником. Опытные сыщики берутся за дело, но со временем и сами попадают под подозрение.
«1703», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9 из 10 (10 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 7,5 из 10.
Где смотреть: Okko.
Казалось бы, российские сериалы о полицейских надоели всем ещё 20 лет назад, но авторы «1703» всё-таки удивили зрителей. В центре сюжета молодой энергичный опер, который ради невесты перевёлся на работу в Петербург, и уставший депрессивный следователь в исполнении Гоши Куценко. Следить за контрастной парой увлекательно.
Ещё и дела у них необычные. К примеру, из морга воруют тело девушки. Кто виноват: сатанисты, торговцы органами или кто-то ещё? Герои будут мотаться по ночному Питеру под Татьяну Буланову и решать запутанные головоломки.
«Игра на выживание», второй сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6 из 10 (69 тыс. оценок).
Рейтинг Premier: 9,2 из 10.
Где смотреть: Premier.
Первый сезон «Игры на выживание» сильно удивлял. Герои приехали на телевизионное шоу, но попали в кошмар. Участники умирали, градус безумия нарастал, а сюжет с каждой серией становился всё безумнее. Местами сериал напоминал ещё не вышедшую «Игру в кальмара» и в чём-то даже обходил грядущий корейский хит.
Увы, удержать планку качества не удалось. Второй сезон не так интригует, к сценарию много вопросов, а самоповторы огорчают. Впрочем, интересные моменты тоже были: к примеру, поиск предателя и предыстория Оли интриговали. Поэтому «Игра на выживание 2» заслужила место в подборке.
«Аврора», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 из 10 (15 тыс. оценок).
Рейтинг more.tv: 6.7 из 10.
Рейтинг Wink: 7.7 из 10.
Где смотреть: «Кинопоиск», more.tv, Wink.
«Аврора» — драма о девушке, которая в 10 лет снялась в популярном кино и стала звездой, но девушка видела другое будущее для себя. Теперь она поддерживает по телефону людей с мыслями о суициде и много пьёт. Всё меняется на 25-летие: героиня так загуляла, что забыла последние четыре недели. Чем она занималась и не влипла ли в неприятную историю?
«Надвое», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8 из 10 (18 тыс. оценок).
Рейтинг more.tv: 6.7 из 10.
Рейтинг Wink: 8.4 из 10.
Где смотреть: more.tv, Wink.
2022-й был удачным для фанатов Александра Петрова и Данилы Козловского. В сериал «Надвое» заглянули оба актёра.
Козловский играет заботливого семьянина, а Петров — бабника. Оба работают в консалтинговой фирме, едут в командировку и по уши влюбляются в очаровательных красоток, которые совершенно им не подходят. Чувства изменят героев и заставят впечатлительных зрителей плакать!
«13 клиническая», первый сезон
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6 из 10 (3 тыс. оценок).
Рейтинг ivi: 8.3 из 10.
Где смотреть: ivi, Kion.
Козловского много не бывает. В «13 клиническая» актёр играет хирурга, который страдает от неизлечимой болезни. Он устраивается в необычную клинику, где пациентам не делают операции, а изгоняют их них демонов. Увидеть в коридорах ведьму или монстра здесь обычное дело. Если герой докажет свою ценность, его вылечат. Вот только навыков хирурга может не хватить.
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