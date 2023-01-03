Главные сериалы 2022 года, которые обязательно нужно смотреть. Выберите лучший из них

2022 год оказался на редкость насыщенным для поклонников сериалов. Вышло много классных и, главное, разных проектов: фэнтези, боевики, триллеры, драмы. Чтобы посмотреть всё, не хватит и пары месяцев.
Но какие премьеры оказались самыми громкими, интересными и увлекательными? Какие после просмотра не выходили из головы и их постоянно обсуждали после? Самое время выбрать главные сериалы прошедшего 2022 года, а в комментариях можно подискутировать!
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Уэнсдей», первый сезон
Рейтинг IMDB: 8,3 из 10 (153 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (173 тыс. оценок).
Фанаты «Семейки Аддамс» и Тима Бёртона ждали «Уэнсдей», но никто и подумать не мог, что сериал окажется настолько популярным.
Дженна Ортега мгновенно стала суперзвездой, её безумный танец пародировали во всех соцсетях, а просмотры почти догнали «Очень странные дела». Секрет в шикарном визуале, приятном сценарии и классной актёрской игре!
«Пацаны», третий сезон
Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (502 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (186 тыс. оценок).
За последние годы Marvel утомила супергероикой, но смотреть «Пацанов» всё равно весело. Это самое нестандартное шоу про людей со способностями, ведь местные герои отвратительны. Им плевать на добро, справедливость и чужие жизни — главное, чтобы рейтинг одобрения был высоким.
Но обычные пацаны без суперсил мочат суперов, и делают это брутально!
«Король Талсы», первый сезон
Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (12 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (7 тыс. оценок).
«Король Талсы» — чуть ли не главный сюрприз 2022 года. Сериал никто не ждал, но он вышел настолько классным, что обошёл по просмотрам «Дом дракона». Сильнее всего зрители хвалят мафиози в исполнении Сталлоне, который просидел в тюрьме 25 лет и теперь вышел на свободу. Он возвращается в бизнес, но мир давно изменился. Интернет, телефоны и новые порядки сводят героя с ума. Сможет ли он адаптироваться?
«Дом дракона», первый сезон
Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (277 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (310 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,3 из 10.
«Дом дракона» великолепен. Авторы потрясно рассказали о начале гражданской войны между Таргариенами, а также впечатлили визуалом и актёрской игрой. Неудивительно, что приквел «Игры престолов» бил рекорды по просмотрам и обсуждался вообще везде. Даже спорные решения вроде замены ведущих актёров и временных скачков не испортили впечатлений.
«Очень странные дела», четвёртый сезон
Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (1,2 млн. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 из 10 (416 тыс. оценок).
Четвёртый сезон сделал «Очень странные дела» самым популярным сериалом Netflix — и заслуженно. Зрители рыдали под Running Up That Hill, смеялись над стереотипными русскими и боялись главного злодея, который жестоко ломал жертвам кости. Зрелище вышло пугающим и эпичным!
«Лучше звоните Солу», шестой сезон
Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (1,2 млн оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 из 10 (416 тыс. оценок).
Шестой сезон завершил историю Сола Гудмана. Авторы рассказали о начале его криминальной карьеры и событиях после финала «Во все тяжкие».
Сценарий вышел настолько мощным, что зрители смотрели каждый эпизод с открытым ртом. Есть мнение, что «Лучше звоните Солу» превзошёл оригинал. Это более взрослое, качественное и интригующее шоу. Утверждение, конечно, спорное, но сериал и правда хорош во всём.
«Миротворец», первый сезон
Рейтинг IMDB: 8,3 из 10 (111 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 из 10 (80 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,0 из 10.
Миротворец впечатлил зрителей в последнем «Отряде самоубийц». Он ловко убивал негодяев и выдавал шокирующие цитаты. «Мир я ценю всем сердцем. И ради него выкошу стариков, женщин и детей». Безумному персонажу посвятили сольный сериал — и не прогадали.
Шоу вышло стильным и забавным, хотя драмы тоже хватало. При этом персонажа показали совсем с другой стороны, которая совсем не противоречила показанному в фильме образу. Джеймс Ганн и Джон Сина постарались на славу.
Halo, первый сезон
Рейтинг IMDB: 7,1 из 10 (61 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0 из 10 (28 тыс. оценок).
Из «Хало» получилась на удивление неплохая экранизация. Авторы забыли про канон и показали свою версию Чифа и происходящим с ним событий. Вполне ожидаемо это многим не понравилось.
Местный герой часто снимает маску, занимается поисками смысла, сомневается в себе, плачет и даже занимается сексом. Но следить за такой драмой интересно — тем более драйвовый экшен тоже на месте.
«Разделение», первый сезон
Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (119 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (26 тыс. оценок).
«Разделение» — сериал о мире, где можно разбить свою личность на части. Одна ходит на работу и занимается всякой ерундой, а вторая получает от жизни удовольствие. Вот только идея прикольная только на словах. На деле герой быстро поймёт, что с разделением нужно покончить. Терзания персонажей и попытки всё исправить показаны классно. Поэтому сериал и называют лучшей фантастикой года.
«Периферийные устройства», первый сезон
Рейтинг IMDB: 7,8 из 10 (46 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2 из 10 (10 тыс. оценок).
В 2022-м не хватало фантастических сериалов, поэтому пропускать «Периферийные устройства» не стоит. В центре сюжета героиня Хлои Грейс Морец, которая надевает шлем виртуальной реальности и выполняет безумные задания.
Но вскоре выяснится, что девушка была не в игре. На деле она перенесла сознание в робота из далёкого будущего и разозлила опасных людей. Теперь её жизнь под угрозой!
«Монстр: История Джеффри Дамера», первый сезон
Рейтинг IMDB: 7,9 из 10 (121 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4 из 10 (20 тыс. оценок).
«Монстр» — сериал о маньяке Джеффри Дамере, который насиловал, убивал и поедал своих жертв. Шоу вышло мрачным и шокирующим. Секрет в отличной съёмке, продуманном сценарии и таланте Эвана Питерса. Звезда «Людей Икс» и «Американской истории ужасов» идеально отыграл жуткого тихоню. В итоге «Монстр» стал одним из самых популярных сериалов Netflix.
«Андор», первый сезон
Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (94 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (14 тыс. оценок).
После провала последней трилогии фильмов и «Оби-Вана» к «Звёздным войнам» стали относиться очень осторожно. Но «Андор» стал проблеском света.
У героев сериала нет способностей, непробиваемой брони и власти. Они обычные отбросы, которые боятся Империи, но всё же бросают ей вызов. Удивительно, что следить за бунтарями интереснее, чем за джедаями.
«Песочный человек», первый сезон
Рейтинг IMDB: 7,7 из 10 (143 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 из 10 (22 тыс. оценок).
Сериал «Песочный человек» называют одной из лучших экранизаций комиксов. Визуал великолепен, актёры зажигают, а следить за могущественным богом, угодившим в плен и потерявшим силу, интересно. Увы, финал скомканный, но зрителей это не огорчило. Всё-таки в большей части сезона история цельная и проработанная.
«Белый лотос», второй сезон
Рейтинг IMDB: 7,8 из 10 (99 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4 из 10 (58 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 7,2 из 10.
«Белый лотос» нужно смотреть хотя бы ради актёрского состава. Авторы собрали на одном экране выдающихся красавиц: Александра Даддарио, Сидни Суини, Обри Плаза.
Впрочем, развлекают не только дамы, но и интригующий сюжет. Герои собираются в гавайском отеле и мечтают об отдыхе, но расслабиться не выйдет — у каждого гостя и сотрудника полно тайн, которые скоро раскроются.
«Мы все мертвы», первый сезон
Рейтинг IMDB: 7,5 из 10 (50 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8 из 10 (25 тыс. оценок).
Корейские фильмы и сериалы стали необычайно популярными. «Мы все мертвы» сразу стало хитом Netflix.
Сюжет рассказывает о школе, в которой случилась вспышка эпидемии. Ученики превратились в зомби и начали есть мозги. В такой ситуации юные герои покажут истинное лицо, а зрители увидят, кто тут на самом деле злой. До финала, естественно, доживут не все.
«Рассказ служанки», пятый сезон
Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (238 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 из 10 (175 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,5 из 10.
«Рассказ служанки» был одним из главных сериалов 2017 года, но и пять лет спустя держит планку. Герои продолжают бороться с Галаадом, защищать детей и ради добра творить безумные злодейства. Драма работает благодаря прекрасной актёрской игре Элизабет Мосс и Ивонн Страховски.
«1899», первый сезон
Рейтинг IMDB: 7,5 из 10 (68 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2 из 10 (14 тыс. оценок).
«1899» — новый сериал-головоломка от авторов «Тьмы». В этот раз авторы собрали на корабле бедолаг, которые плывут из Европы в Америку. Вот только на судне творится какая-то чертовщина: пассажиры умирают, техника отключается, на корабле открываются загадочные проходы, экипаж сходит с ума. Все эти загадки заставляют смотреть серию за серией.
«Властелин колец: Кольца власти», первый сезон
Рейтинг IMDB: 6,9 из 10 (301 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 из 10 (58 тыс. оценок).
К «Кольцам власти» полно претензий. Шоу вышло затянутым, ломало канон и шокировало странными сценарными решениями. Но ведь и достоинств хватало: такой красивой картинки в сериалах ещё не было, а твист с Сауроном вышел удачным. Ради этого на «Кольца власти» стоит обратить внимание!
«Звёздный путь: Странные новые миры», первый сезон
Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (31 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 из 10 (6 тыс. оценок).
Paramount уверена, что «Звёздного пути» много не бывает. В этот раз компания не прогадала. «Странные новые миры» рассказывают о событиях до оригинального сериала 60-х и отправляют героев в новые приключения. Среди героев по-прежнему Кристофер Пайк и Спок, а события разворачиваются на «Энтерпрайзе».
Фанаты вселенной ностальгически всплакнули и высоко оценили шоу, которое закончило бесконечный парад ужасных современных сериалов по вселенной.
«Шантарам», первый сезон
Рейтинг IMDB: 7,6 из 10 (8 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (19 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 6,0 из 10.
«Шантарам» — экранизация одноимённой книги про преступника, который сбежал из тюрьмы и улетел в Индию. Там его ждут новые друзья, прекрасная природа и свобода. Но и без проблем не обойдётся: герой потеряет деньги и поселится в трущобах, окажется в эпицентре бандитских разборок и много раз получит по голове.
Сериал отлично выглядит, впечатляет актёрской игрой (особенно хорош Чарли Ханнэм) и заставляет задуматься о важном.
«Человек-бензопила», первый сезон
Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (16 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 из 10 (10 тыс. оценок).
«Человек-бензопила» — новый проект студии MAPPA («Атака титанов»). Художники снова взяли популярное аниме и выдали очередной суперхит. Шоу отлично выглядит и удивляет классным экшеном. Хотя основная фишка в сюжете.
Поначалу кажется, что это банальная история об охотниках на демонов, но на деле речь о психологическом триллере, где герой неистово страдает.
«Интервью с вампиром», первый сезон
Рейтинг IMDB: 7,0 из 10 (12 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5 из 10 (2 тыс. оценок).
«Интервью с вампиром» было чуть ли не лучшим фильмом 1994 года. Это неудивительно, всё-таки главные роли играли Том Круз и Брэд Питт.
В 2022-м шоураннеры вспомнили о франшизе и выпустили сериал, где вампиры сосут кровь, плетут интриги и крутят романы. Получилось классно: AMC порадовали оценки и просмотры, а шоу продлили на второй сезон.
«Киберпанк: Бегущий по краю», первый сезон
Рейтинг IMDB: 8,3 из 10 (46 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 из 10 (23 тыс. оценок).
Аниме по Cyberpunk 2077 вышло настолько классным, что чуть ли не искупило все проблемы игры. Авторы отправили героев на знакомые улицы Найт-Сити, показали Бестию и Адама Смэшера, нацепили на героя крутые девайсы и рассказали классную историю о киберпсихозе. Ещё и персонажи удались: у Люси и Ребекки фанатов не меньше, чем у Джуди и Панам.
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