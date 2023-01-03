Главные сериалы 2022 года, которые обязательно нужно смотреть. Выберите лучший из них

2022 год оказался на редкость насыщенным для поклонников сериалов. Вышло много классных и, главное, разных проектов: фэнтези, боевики, триллеры, драмы. Чтобы посмотреть всё, не хватит и пары месяцев.

Но какие премьеры оказались самыми громкими, интересными и увлекательными? Какие после просмотра не выходили из головы и их постоянно обсуждали после? Самое время выбрать главные сериалы прошедшего 2022 года, а в комментариях можно подискутировать!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.