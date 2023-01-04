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Лучшие фильмы 2022 года: «Аватар 2», «Топ Ган 2», «Бэтмен», «RRR», «Достать ножи 2», «Кит» и другие

Главные фильмы 2022 года — их обязательно нужно смотреть. Выберите лучший!
Слава Петров
Выберите лучший фильм 2022 года
Комментарии
От спорных супергероев до крутых хитов вроде «Топ Ган 2» и «Аватара 2».

2022-й выдался непростым для любителей кино. Смотреть зарубежные новинки стало тяжелее, но мы всё-таки находили варианты. Более того, в Голливуде случился перелом — супергеройское кино начало уходить на задний фон, тогда как лидерами стали классические блокбастеры.

Но какой фильм был самым крутым? Это решать вам. Собрали список примечательных новинок — зацените его и выберите главный хит года!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Лучшие фильмы 2022 года
Фото: Sony
1 место

«Быстрее пули»

Рейтинг IMDB: 7,3 из 10 (223 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (96 тыс. оценок).

Что будет, если запереть Брэда Питта в поезде с бандитами? Ответ очевиден: зрелищные драки, эффектные добивания и много шуток. Дэвид Литч снял простой фильм, но в каждом кадре видны классная режиссура и работа постановщика. Поэтому любители экшена полюбили кино.

Фото: Netflix
2 место

«Достать ножи 2: Стеклянная луковица»

Рейтинг IMDB: 7,1 из 10 (199 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8 из 10 (25 тыс. оценок).

Во второй части «Достать ножи» детектив Бенуа Блан плывёт в Грецию и находит новое запутанное дело. Всех подозреваемых играют суперзвёзды уровня Эдварда Нортона и Дэйва Батисты, загадка взрывает мозг, а от пейзажей замирает сердце. Это ли не повод голосовать за хит Netflix?

Фильм «Достать ножи 2» с Дэниелом Крейгом впечатляет. Это лихо закрученный детектив Фильм «Достать ножи 2» с Дэниелом Крейгом впечатляет. Это лихо закрученный детектив
Фото: Paramount
3 место

«Топ Ган: Мэверик»

Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (453 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (78 тыс. оценок).

Первый «Топ Ган» стал одним из самых важных фильмов в карьере Тома Круза. Спустя 34 года актёр вернулся к роли умелого пилота и подарил зрителям одну из лучших картин года. Шикарные полёты на самолётах, простой, но драматичный сюжет, шикарный саунд от Ханса Циммера и Леди Гаги — всё это сделало «Мэверик» главным блокбастером 2022 года до выхода «Аватара 2».

Фото: Disney
4 место

«Аватар: Путь воды»

Рейтинг IMDB: 8,0 из 10 (88 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 из 10 (7 тыс. оценок).

«Аватар: Путь воды» ждали 13 лет, поэтому ожидания были колоссальными — увы, не все они оправдались. История простая, а графика впечатляет не так сильно, как в 2009 году. Однако улучшенных анимаций и шикарных водных съёмок достаточно, чтобы зритель заворожённо смотрел в экран.

Такие фильмы обязательны к просмотру — желательно в самом лучшем кинотеатре.

«Аватар 2» уничтожает фильмы Marvel. Зрители устали от плохих фильмов про супергероев «Аватар 2» уничтожает фильмы Marvel. Зрители устали от плохих фильмов про супергероев
Фото: Disney
5 место

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Рейтинг IMDB: 6,9 из 10 (412 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5 из 42 (147 тыс. оценок).

Во втором «Докторе Стрэндже» не оказалось ни мультивселенной, ни безумия, но на фоне других новых фильмов Marvel это почти шедевр. Всё-таки из Алой ведьмы получилась отличная злодейка, которая здорово пугала и разрывала могучих героев на части, да и драка нескольких Стрэнджей вышла зрелищной.

Претензий к фильму хватает, но его хотя бы интересно смотреть — Сэм Рэйми не так часто сейчас работает в кино.

Обзор «Доктора Стрэнджа 2». В мультивселенной разочарования Обзор «Доктора Стрэнджа 2». В мультивселенной разочарования
Фото: Sony
6 место

«Анчартед: На картах не значится»

Рейтинг IMDB: 6,3 из 10 (207 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 из 10 (173 тыс. оценок).

От экранизации «Анчартед» ничего не ждали — это ведь очередная попытка заработать деньги, взяв известную игру и выпустив по ней фильм. Однако первый фильм PlayStation Productions оказался классным приключением. Забавные шутки, классный экшен, легендарные эпизоды из игры вроде авиакатастрофы.

Неудивительно, что фильм собрал хорошую кассу, а Sony уже называет кино началом целой франшизы.

Сходили на «Анчартед: На картах не значится». Удивительно, но им удалось Сходили на «Анчартед: На картах не значится». Удивительно, но им удалось
Фото: Disney
7 место

«Смерть на Ниле»

Рейтинг IMDB: 6,3 из 10 (148 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5 из 10 (85 тыс. оценок).

«Смерть на Ниле» — очередной фильм про Пуаро. В этот раз детектив раскрывает убийство на борту парохода. Среди подозреваемых герои Галь Гадот, Арми Хаммера, Летишии Райт и других звёзд. Фильм неидеален, но актёры играют классно, а загадка интригует. Фанатам жанра всё точно понравится.

Фото: Searchlight Pictures
8 место

«Банши Инишерина»

Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (18 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (6 тыс. оценок).

«Банши Инишерина» — типичный фильм Мартина Макдоны. 14 лет назад режиссёр снял «Залечь на дно в Брюгге» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном, а в 2022-м снова собрал актёров вместе.

Как и раньше, они заперты где-то в глуши и постоянно ругаются друг с другом. Шутки классные, актёры зажигают, а каждый кадр пропитан вселенской грустью. Неудивительно, что кино всем понравилось.

Фото: Netflix
9 место

«На Западном фронте без перемен»

Рейтинг IMDB: 7,8 из 10 (87 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (25 тыс. оценок).

Фанаты оригинального романа критикуют «На Западном фронте без перемен». Якобы от первоисточника уходят слишком часто, а сценарий стал хуже. Но фильм делает главное — показывает ужасы войны. Грязные окопы, свистящие пули, взрывы и истекающие кровью товарищи. Такое зрелище пугает сильнее любого хоррора.

Новая экранизация «На Западном фронте без перемен» и впечатляет, и вызывает противоречия Новая экранизация «На Западном фронте без перемен» и впечатляет, и вызывает противоречия
Фото: Warner Bros.
10 место

«Бэтмен»

Рейтинг IMDB: 7,8 из 10 (39 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (3 тыс. оценок).

Когда «Бэтмен» угодил в производственный ад, многие ставили на картине крест. Может ли порадовать сценарий, который так часто переписывали? Оказалось, да. К фильму полно вопросов, но нуарный стиль, противостояние с Загадочником и мафиозные разборки всё равно впечатляют. Ещё и Паттинсон идеально вписался в роль рыцаря Готэма.

Фото: Hulu
11 место

«Добыча»

Рейтинг IMDB: 7,2 из 10 (189 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6 из 10 (54 тыс. оценок).

Перезапуск «Хищника» почти уничтожил репутацию инопланетного охотника, но авторы «Добычи» исправили ошибки предшественников.

Они отправили монстра в начало XVIII века и стравили с индейцами. Сюжет проходной, но за постановку экшен-сцен «Добычу» стоит похвалить. Особенно хорошо дерётся Эмбер Мидфандер, сыгравшая главную героиню.

Фото: Central Partnership
12 место

«Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Рейтинг IMDB: 7,0 из 10 (87 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0 из 10 (26 тыс. оценок).

Посмотреть «Невыносимую тяжесть огромного таланта» стоит только ради центральной идеи. Николас Кейдж играет Николаса Кейджа на мели. В семье проблемы, режиссёры не берут на хорошие роли, а личность разваливается на части.

Чтобы подзаработать, Кейдж едет в гости к наркобарону, но ввязывается в операцию спецслужб. Теперь у актёра есть шанс стать реальным героем. Звучит безумно? Так и есть. Но именно за безумие и метаюмор кино заслужило место в топе!

Фото: Netflix
13 место

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

Рейтинг IMDB: 7,8 из 10 (39 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (3 тыс. оценок).

Казалось бы, история Пиноккио заезжена и точно не удивит. Только недавно выходил провальный фильм Disney, который не спас даже Том Хэнкс.

Однако Гильермо дель Торо справился: его мультик шикарно выглядит и неизбежно доводит до слёз. Аниматорам нужно аплодировать только за танец со шваброй.

Фильм «Пиноккио» от Гильермо дель Торо удивляет и даёт пинка ремейку от Disney Фильм «Пиноккио» от Гильермо дель Торо удивляет и даёт пинка ремейку от Disney
Фото: Fórum Hungary
14 место

«Аллея кошмаров»

Рейтинг IMDB: 7,0 из 10 (144 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 из 10 (74 тыс. оценок).

Гильермо дель Торо в 2022-м выпустил не только «Пиноккио». В «Аллее кошмаров» он рассказал историю шарлатана, который дурил богачей разной экстрасенсорикой. Но это опасный путь: он грозит разоблачением, проблемами с законом и сумасшествием. Всё это и познает герой Брэдли Купера. Следить за его взлётами и падениями интересно.

Фото: A24
15 место

«Варяг»

Рейтинг IMDB: 7,1 из 10 (199 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8 из 10 (25 тыс. оценок).

В «Варяге» Роберт Эггерс снова собрал звёздный актёрский состав и снял артхаус. Крутые батальные сцены и знакомый шекспировский сюжет сочетаются с сюрреализмом и метафорами. Получилось необычно, пусть и финансово провально. Самые искушённые зрители остались довольны.

Фото: А24
16 место

«Всё везде и сразу»

Рейтинг IMDB: 8,1 из 10 (257 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 из 10 (273 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,2 из 10.

Пока Marvel халтурила, авторы «Всё везде и сразу» показали истинную мультивселенную безумия. Героиня путешествует по множеству реальностей, где есть даже её версия с пальцами-сосисками. При этом комедией кино не назвать. Скорее, речь о семейной драме, ведь корень всех проблем в невнимательности к ближним, а решением стала любовь. Жаль, что нельзя стереть память и ещё раз пересмотреть «Всё везде и сразу».

Фото: A24
17 место

«Кит»

Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (7 тыс. оценок).

«Кит» вернул Брендана Фрейзера в большое кино и сделал его главным кандидатом на «Оскар». Актёр сыграл мужчину весом в 300 килограммов. Он болен и вот-вот умрёт, но перед смертью пытается помириться с дочерью. Это будет трудно и драматично. Если сядете за просмотр, готовьтесь плакать!

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Фото: Warner Bros.
18 место

«Чёрный Адам»

Рейтинг IMDB: 6,5 из 10 (177 оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1 из 10 (45 тыс. оценок).

«Чёрный Адам» обещал изменить иерархию в мире DC, но получилось не всё. Хуже всего графика в финальной битве, которая отсылает к фантастике из 90-х. Но за харизматичного Фейта, сцену после титров и самого Адама, превращающегося из древнего безумца в героя, фильм заслуживает места в подборке.

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Фото: DVV Entertainment
19 место

«RRR: Рядом ревёт революция»

Рейтинг IMDB: 7,9 из 10 (120 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 из 10 (54 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 7,4 из 10.

Посмотреть «RRR» — верный способ полюбить индийское кино. Тут много танцев, слоу-мо и изобретательного экшена. Да и за сюжетом следить интересно. Конечно, в фильме полно нелепостей, но они подходят под определение «настолько плохо, что даже хорошо».

Фото: Paramount
20 место

«Крик»

Рейтинг IMDB: 6,3 из 10 (114 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 из 10 (41 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 6,5 из 10.

Новый «Крик» не назвать шедевром, но слэшера лучше в 2022-м не было. Фишка в обмане ожиданий: жертвы неожиданно выживают, скримеры фальшивые, а угадать убийцу почти нереально.

А ещё в касте собрали как новичков вроде Дженны Ортеги («Уэнсдей»), так и старую гвардию, включая Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс. В итоге следить за маньяком и вопящими жертвами интересно.

Фото: Universal Pictures
21 место

«Нет»

Рейтинг IMDB: 6,9 из 10 (175 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3 из 10 (23 тыс. оценок).

Джордан Пил обожает странные сценарии, неожиданные повороты и отсылки к проблемам общества. В новом фильме режиссёрский метод дал сбой, но смотреть «Нет» всё равно любопытно. Всё-таки герои противостоят очень необычному пришельцу. Такой твари в кинематографе не было. А ещё визуал и пара хоррор-эпизодов вышли классными.

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Фото: Netflix
22 место

«Блондинка»

Рейтинг IMDB: 5,5 из 10 (52 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 из 10 (14 тыс. оценок).

Жизни Мэрилин Монро посвятили много фильмов и документалок, но «Блондинка» уникальна. Это трагичная история о любви, славе и сумасшествии, где великие моменты из карьеры актрисы смешаны с артхаусным сюрреализмом.

Критики ругают кино за затянутость и недостоверность, но минусы перекрывает блистательная Ана де Армас. Только за эпизод с прослушиванием она заслужила «Оскар».

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