Главные фильмы 2022 года — их обязательно нужно смотреть. Выберите лучший!

2022-й выдался непростым для любителей кино. Смотреть зарубежные новинки стало тяжелее, но мы всё-таки находили варианты. Более того, в Голливуде случился перелом — супергеройское кино начало уходить на задний фон, тогда как лидерами стали классические блокбастеры.

Но какой фильм был самым крутым? Это решать вам. Собрали список примечательных новинок — зацените его и выберите главный хит года!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.