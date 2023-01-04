Главные фильмы 2022 года — их обязательно нужно смотреть. Выберите лучший!

2022-й выдался непростым для любителей кино. Смотреть зарубежные новинки стало тяжелее, но мы всё-таки находили варианты. Более того, в Голливуде случился перелом — супергеройское кино начало уходить на задний фон, тогда как лидерами стали классические блокбастеры.
Но какой фильм был самым крутым? Это решать вам. Собрали список примечательных новинок — зацените его и выберите главный хит года!
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Быстрее пули»
Рейтинг IMDB: 7,3 из 10 (223 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (96 тыс. оценок).
Что будет, если запереть Брэда Питта в поезде с бандитами? Ответ очевиден: зрелищные драки, эффектные добивания и много шуток. Дэвид Литч снял простой фильм, но в каждом кадре видны классная режиссура и работа постановщика. Поэтому любители экшена полюбили кино.
«Достать ножи 2: Стеклянная луковица»
Рейтинг IMDB: 7,1 из 10 (199 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8 из 10 (25 тыс. оценок).
Во второй части «Достать ножи» детектив Бенуа Блан плывёт в Грецию и находит новое запутанное дело. Всех подозреваемых играют суперзвёзды уровня Эдварда Нортона и Дэйва Батисты, загадка взрывает мозг, а от пейзажей замирает сердце. Это ли не повод голосовать за хит Netflix?
«Топ Ган: Мэверик»
Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (453 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (78 тыс. оценок).
Первый «Топ Ган» стал одним из самых важных фильмов в карьере Тома Круза. Спустя 34 года актёр вернулся к роли умелого пилота и подарил зрителям одну из лучших картин года. Шикарные полёты на самолётах, простой, но драматичный сюжет, шикарный саунд от Ханса Циммера и Леди Гаги — всё это сделало «Мэверик» главным блокбастером 2022 года до выхода «Аватара 2».
«Аватар: Путь воды»
Рейтинг IMDB: 8,0 из 10 (88 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 из 10 (7 тыс. оценок).
«Аватар: Путь воды» ждали 13 лет, поэтому ожидания были колоссальными — увы, не все они оправдались. История простая, а графика впечатляет не так сильно, как в 2009 году. Однако улучшенных анимаций и шикарных водных съёмок достаточно, чтобы зритель заворожённо смотрел в экран.
Такие фильмы обязательны к просмотру — желательно в самом лучшем кинотеатре.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Рейтинг IMDB: 6,9 из 10 (412 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5 из 42 (147 тыс. оценок).
Во втором «Докторе Стрэндже» не оказалось ни мультивселенной, ни безумия, но на фоне других новых фильмов Marvel это почти шедевр. Всё-таки из Алой ведьмы получилась отличная злодейка, которая здорово пугала и разрывала могучих героев на части, да и драка нескольких Стрэнджей вышла зрелищной.
Претензий к фильму хватает, но его хотя бы интересно смотреть — Сэм Рэйми не так часто сейчас работает в кино.
«Анчартед: На картах не значится»
Рейтинг IMDB: 6,3 из 10 (207 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 из 10 (173 тыс. оценок).
От экранизации «Анчартед» ничего не ждали — это ведь очередная попытка заработать деньги, взяв известную игру и выпустив по ней фильм. Однако первый фильм PlayStation Productions оказался классным приключением. Забавные шутки, классный экшен, легендарные эпизоды из игры вроде авиакатастрофы.
Неудивительно, что фильм собрал хорошую кассу, а Sony уже называет кино началом целой франшизы.
«Смерть на Ниле»
Рейтинг IMDB: 6,3 из 10 (148 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5 из 10 (85 тыс. оценок).
«Смерть на Ниле» — очередной фильм про Пуаро. В этот раз детектив раскрывает убийство на борту парохода. Среди подозреваемых герои Галь Гадот, Арми Хаммера, Летишии Райт и других звёзд. Фильм неидеален, но актёры играют классно, а загадка интригует. Фанатам жанра всё точно понравится.
«Банши Инишерина»
Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (18 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (6 тыс. оценок).
«Банши Инишерина» — типичный фильм Мартина Макдоны. 14 лет назад режиссёр снял «Залечь на дно в Брюгге» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном, а в 2022-м снова собрал актёров вместе.
Как и раньше, они заперты где-то в глуши и постоянно ругаются друг с другом. Шутки классные, актёры зажигают, а каждый кадр пропитан вселенской грустью. Неудивительно, что кино всем понравилось.
«На Западном фронте без перемен»
Рейтинг IMDB: 7,8 из 10 (87 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (25 тыс. оценок).
Фанаты оригинального романа критикуют «На Западном фронте без перемен». Якобы от первоисточника уходят слишком часто, а сценарий стал хуже. Но фильм делает главное — показывает ужасы войны. Грязные окопы, свистящие пули, взрывы и истекающие кровью товарищи. Такое зрелище пугает сильнее любого хоррора.
«Бэтмен»
Рейтинг IMDB: 7,8 из 10 (39 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (3 тыс. оценок).
Когда «Бэтмен» угодил в производственный ад, многие ставили на картине крест. Может ли порадовать сценарий, который так часто переписывали? Оказалось, да. К фильму полно вопросов, но нуарный стиль, противостояние с Загадочником и мафиозные разборки всё равно впечатляют. Ещё и Паттинсон идеально вписался в роль рыцаря Готэма.
«Добыча»
Рейтинг IMDB: 7,2 из 10 (189 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6 из 10 (54 тыс. оценок).
Перезапуск «Хищника» почти уничтожил репутацию инопланетного охотника, но авторы «Добычи» исправили ошибки предшественников.
Они отправили монстра в начало XVIII века и стравили с индейцами. Сюжет проходной, но за постановку экшен-сцен «Добычу» стоит похвалить. Особенно хорошо дерётся Эмбер Мидфандер, сыгравшая главную героиню.
«Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Рейтинг IMDB: 7,0 из 10 (87 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0 из 10 (26 тыс. оценок).
Посмотреть «Невыносимую тяжесть огромного таланта» стоит только ради центральной идеи. Николас Кейдж играет Николаса Кейджа на мели. В семье проблемы, режиссёры не берут на хорошие роли, а личность разваливается на части.
Чтобы подзаработать, Кейдж едет в гости к наркобарону, но ввязывается в операцию спецслужб. Теперь у актёра есть шанс стать реальным героем. Звучит безумно? Так и есть. Но именно за безумие и метаюмор кино заслужило место в топе!
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
Рейтинг IMDB: 7,8 из 10 (39 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (3 тыс. оценок).
Казалось бы, история Пиноккио заезжена и точно не удивит. Только недавно выходил провальный фильм Disney, который не спас даже Том Хэнкс.
Однако Гильермо дель Торо справился: его мультик шикарно выглядит и неизбежно доводит до слёз. Аниматорам нужно аплодировать только за танец со шваброй.
«Аллея кошмаров»
Рейтинг IMDB: 7,0 из 10 (144 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1 из 10 (74 тыс. оценок).
Гильермо дель Торо в 2022-м выпустил не только «Пиноккио». В «Аллее кошмаров» он рассказал историю шарлатана, который дурил богачей разной экстрасенсорикой. Но это опасный путь: он грозит разоблачением, проблемами с законом и сумасшествием. Всё это и познает герой Брэдли Купера. Следить за его взлётами и падениями интересно.
«Варяг»
Рейтинг IMDB: 7,1 из 10 (199 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8 из 10 (25 тыс. оценок).
В «Варяге» Роберт Эггерс снова собрал звёздный актёрский состав и снял артхаус. Крутые батальные сцены и знакомый шекспировский сюжет сочетаются с сюрреализмом и метафорами. Получилось необычно, пусть и финансово провально. Самые искушённые зрители остались довольны.
«Всё везде и сразу»
Рейтинг IMDB: 8,1 из 10 (257 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 из 10 (273 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 8,2 из 10.
Пока Marvel халтурила, авторы «Всё везде и сразу» показали истинную мультивселенную безумия. Героиня путешествует по множеству реальностей, где есть даже её версия с пальцами-сосисками. При этом комедией кино не назвать. Скорее, речь о семейной драме, ведь корень всех проблем в невнимательности к ближним, а решением стала любовь. Жаль, что нельзя стереть память и ещё раз пересмотреть «Всё везде и сразу».
«Кит»
Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (7 тыс. оценок).
«Кит» вернул Брендана Фрейзера в большое кино и сделал его главным кандидатом на «Оскар». Актёр сыграл мужчину весом в 300 килограммов. Он болен и вот-вот умрёт, но перед смертью пытается помириться с дочерью. Это будет трудно и драматично. Если сядете за просмотр, готовьтесь плакать!
«Чёрный Адам»
Рейтинг IMDB: 6,5 из 10 (177 оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1 из 10 (45 тыс. оценок).
«Чёрный Адам» обещал изменить иерархию в мире DC, но получилось не всё. Хуже всего графика в финальной битве, которая отсылает к фантастике из 90-х. Но за харизматичного Фейта, сцену после титров и самого Адама, превращающегося из древнего безумца в героя, фильм заслуживает места в подборке.
«RRR: Рядом ревёт революция»
Рейтинг IMDB: 7,9 из 10 (120 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 из 10 (54 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 7,4 из 10.
Посмотреть «RRR» — верный способ полюбить индийское кино. Тут много танцев, слоу-мо и изобретательного экшена. Да и за сюжетом следить интересно. Конечно, в фильме полно нелепостей, но они подходят под определение «настолько плохо, что даже хорошо».
«Крик»
Рейтинг IMDB: 6,3 из 10 (114 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 из 10 (41 тыс. оценок).
Рейтинг Okko: 6,5 из 10.
Новый «Крик» не назвать шедевром, но слэшера лучше в 2022-м не было. Фишка в обмане ожиданий: жертвы неожиданно выживают, скримеры фальшивые, а угадать убийцу почти нереально.
А ещё в касте собрали как новичков вроде Дженны Ортеги («Уэнсдей»), так и старую гвардию, включая Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс. В итоге следить за маньяком и вопящими жертвами интересно.
«Нет»
Рейтинг IMDB: 6,9 из 10 (175 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3 из 10 (23 тыс. оценок).
Джордан Пил обожает странные сценарии, неожиданные повороты и отсылки к проблемам общества. В новом фильме режиссёрский метод дал сбой, но смотреть «Нет» всё равно любопытно. Всё-таки герои противостоят очень необычному пришельцу. Такой твари в кинематографе не было. А ещё визуал и пара хоррор-эпизодов вышли классными.
«Блондинка»
Рейтинг IMDB: 5,5 из 10 (52 тыс. оценок).
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2 из 10 (14 тыс. оценок).
Жизни Мэрилин Монро посвятили много фильмов и документалок, но «Блондинка» уникальна. Это трагичная история о любви, славе и сумасшествии, где великие моменты из карьеры актрисы смешаны с артхаусным сюрреализмом.
Критики ругают кино за затянутость и недостоверность, но минусы перекрывает блистательная Ана де Армас. Только за эпизод с прослушиванием она заслужила «Оскар».
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