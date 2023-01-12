Главные сериалы 2023 года

Marvel, DC, экранизации игр и продолжение «Ведьмака». Заняться будет чем!

В 2023-м выйдут десятки крутых сериалов. Опять же, каждый найдёт что-то на свой вкус. Супергероика, фэнтези, триллеры, экранизации крутых игр, возвращение культовых шоу — будет всё. Собрали ожидаемые хиты в подборке — выбирайте самые интересные из них!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.