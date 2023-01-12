Главные сериалы 2023 года

В 2023-м выйдут десятки крутых сериалов. Опять же, каждый найдёт что-то на свой вкус. Супергероика, фэнтези, триллеры, экранизации крутых игр, возвращение культовых шоу — будет всё. Собрали ожидаемые хиты в подборке — выбирайте самые интересные из них!
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«Мандалорец», третий сезон
Дата выхода: 1 марта 2023 года.
Шоураннер: Джон Фавро.
В главных ролях: Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито и другие.
Жанр: фантастика, приключение, боевик.
Где смотреть: Disney+.
Мандалорец и Грогу продолжат приключения уже 1 марта. В новом сезоне будет ещё больше экшена, воинов в непробиваемой броне и фансервиса. Основные события развернутся на планете Мандалор, где Дин Джарин просит прощения за нарушение Кодекса.
«Фоллаут», первый сезон
Дата выхода: конец 2023 года.
Шоураннер: Джонатан Нолан.
В главных ролях: Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл МакЛоклен и другие.
Жанр: фантастика, боевик, драма.
Где смотреть: Amazon.
В 2023-м мечта фанатов Fallout сбудется — по вселенной снимут сериал. В шоу покажут убежища, пустошь, рейдеров, силовую броню и прочие фишки, за которые любят игру. За проект отвечает авторы «В поле зрения» и «Мира Дикого Запада».
Джонатан Нолан и Лиза Джой могут рассказывать прекрасные и человечные истории, что уже доказал Person of Interest, поэтому надежды на Fallout есть. Впрочем, есть шансы, что сериал всё же выпустят в начале 2024 года. Официальной даты у него нет, но съёмки давно стартовали.
The Last of Us, первый сезон
Дата выхода: 15 января 2023 года.
Режиссёр: Джереми Уэбб, Али Аббаси, Нил Дракманн.
В главных ролях: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Гэбриел Луна и другие.
Жанр: ужасы, боевик, драма
Где смотреть: HBO Max.
К сериалу по The Last of Us относятся насторожённо. Не всем нравится Элли в исполнении Беллы Рамзи, да и вообще экранизации часто подводят фанатов. Но если взглянуть на фильмографию Рамзи, мастерство Педро Паскаля и наличие в команде Крейга Мейзина (автор «Чернобыля»), вера в шоу растёт.
«Настоящий детектив: Ночная страна», четвёртый сезон
Дата выхода: конец 2023 года.
Шоураннер: Иса Лопез.
В главных ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон и другие.
Жанр: триллер, детектив, драма.
Где смотреть: HBO.
В четвёртом сезоне «Настоящего детектива» зрителям покажут Аляску. В маленьком городке внезапно пропадают шесть мужчин, которые работали на научной станции. Дело расследуют две женщины с полицейскими значками. До этого они не сталкивались с такими сложными задачами, а теперь познают мрак и отчаяние.
«Ведьмак», третий сезон
Дата выхода: конец 2023 года.
В главных ролях: Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и другие.
Жанр: фэнтези, приключения, драма.
Где смотреть: Netflix.
Третий сезон «Ведьмака» уже безоговорочно станет очень обсуждаемым, ведь Генри Кавилл уйдёт из сериала после него. Вряд ли какая-то другая деталь шоу будет настолько интересной по отношению к этому громкому событию. При этом Геральт никуда не денется — его будет играть Лиам Хемсворт.
«Игра в кальмара», второй сезон
Дата выхода: 2023 год.
Шоураннер: Хван Дон-хёк.
В главных ролях: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие.
Жанр: триллер, драма.
Где смотреть: Netflix.
У второго сезона «Игры в кальмара» мало шансов на выпуск в 2023 году — съёмки до сих пор не стартовали. Однако не исключено, что хоть что-то по мотивам второго сезона в ближайшие 12 месяцев нам всё-таки покажут. Сам сезон появится «не позже 2024 года», отмечает создатель проекта Хван Дон-хёк.
«Асока», первый сезон
Дата выхода: 2023 года.
Шоураннер: Дэйв Филони.
В главных ролях: Розарио Доусон, Хейден Кристенсен, Мэри Элизабет Уинстэд и другие.
Жанр: фантастика, приключение, боевик.
Где смотреть: Disney+.
Disney долго портила репутацию «Звёздных войн», но последнее время взялась за ум. Тому доказательство «Сказания о джедаях» и «Андор». И «Асока» тоже не должна подвести. Всё-таки сериал расскажет об ученице Энакина Скайуокера, а за проект отвечает Дэйв Филони — автор «Войн клонов» и «Мандалорца».
«Аватар: Последний маг воздуха», первый сезон
Дата выхода: 2023 год.
Шоураннер: Гои Майкл.
В главных ролях: Кормье Гордон, Тарбелл Киавентио, Оусли Ян и другие.
Жанр: боевик, драма, фэнтези.
Где смотреть: Netflix.
Шоу основано на культовом мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге». Зрители увидят мир, который делят четыре фракции. Каждая сторона управляет одной природной стихией. Фракция огня намерена всех подчинить, и только 12-летнему Аангу по силам спасти мир. Секрет в том, что юноша владеет всеми стихиями.
Официально сериал не заявлен на этот год, но шансы очень велики — съёмки закончили ещё в июне 2022 года.
«Карнивал Роу», второй сезон
Дата выхода: 17 февраля 2023 года.
В главных ролях: Орландо Блум, Кара Делевинь, Дэвид Гяси и другие.
Жанр: фэнтези, триллер, драма.
Где смотреть: Amazon Prime.
Первый сезон «Карнивал Роу» вышел в 2019 году и понравился фанатам фэнтези. Было интересно познавать мир, где люди соседствуют с магическими существами, а на улицах орудует безумный маньяк. Спустя четыре года Amazon готовит продолжение, которым и закончит сериал. Посмотреть новый сезон стоит хотя бы ради Орландо Блума и Кары Делевинь.
«Локи», второй сезон
Дата выхода: 2023 год.
В главных ролях: Том Хиддлстон, Гугу Эмбата-Ро, Вунми Моссаку и другие.
Жанр: фантастика, боевик, приключения.
Где смотреть: Disney+.
Во втором сезоне Локи ждёт настоящая мультивселенная безумия — ему предстоит понять, что случилось после недальновидного решения Сильвии и каким предстанет Канг теперь. Впереди спасение десятков измерений.
«Секретное вторжение»
Дата выхода: начало 2023 года.
В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Коби Смолдерс и другие.
Жанр: фантастика, боевик, драма.
Где смотреть: Disney+.
В 2023-м Marvel опять выпустит много сериалов: «Эхо», «Локи», «Железное сердце», «Агата: Ковен хаоса». Но «Секретное вторжение» — самый интригующий. Сюжет основан на одноимённой серии комиксов, где скруллы пробрались во все слои власти и почти подчинили землян.
Кевин Файги давно готовит фанатов к этой истории — эпичности событию придаёт и то, что Сэмюэл Л. Джексон вновь вернулся к роли Ника Фьюри. Потенциально уже в последний раз.
«Властелины воздуха», первый сезон
Дата выхода: 2023 год.
В главных ролях: Остин Батлер, Барри Кеоган, Каллум Тернер и другие.
Жанр: боевик, триллер, драма.
Где смотреть: Apple TV+.
Эпичный военный сериал, который расскажет о лётчиках, воевавших на Второй мировой. «Властелины воздуха» удивят драматичным сценарием, сочной картинкой и завораживающими воздушными сражениями. На производство уже потратили от $ 200 млн до $ 250 млн. Деньги давали без сомнений — всё-таки среди продюсеров Стивен Спилберг и Том Хэнкс.
«Доктор Кто», юбилей на 60-летие
Дата выхода: ноябрь 2023 года.
Шоураннер: Расселл Ти Дэвис.
В главных ролях: Дэвид Теннант, Нил Патрик Харрис, Шути Гатва.
Жанр: драма.
Где смотреть: BBC и Disney+.
«Доктор Кто» возвращается в руки Расселла Ти Дэвиса — автора современного сериала, отвечавшего за первые четыре сезона. Последние годы у шоу были большие проблемы, из-за чего многие просто бросили проект. Однако теперь культовую британскую классику ждёт очередное возрождение.
Дэвид Теннант вновь сыграет героя, после чего передаст героя в руки Шути Гатва («Половое созревание»).
«Поколение Ви», первый сезон
Дата выхода: 2023 год.
В главных ролях: Патрик Шварценеггер, Джаз Синклер, Чэнс Пердомо и другие.
Жанр: фантастика, боевик, драма.
Где смотреть: Amazon Prime.
Спин-офф «Пацанов» расскажет о колледже, где компания Vought обучает новых героев. Молодые суперы, которых создали с помощью сыворотки Ви, мало чем отличаются от старших коллег. Они не ценят человеческую жизнь, плюют на правила и творят беспредел.
«Наследники», четвёртый сезон
Дата выхода: весна 2023 года.
Режиссёры: Марк Майлод, Андрий Парекх.
В главных ролях: Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин и другие.
Жанр: драма.
Где смотреть: HBO Max.
Сериал о старом владельце крупной компании и семье, жаждущей занять его место. Зрителей снова ждут предательства, интриги и неожиданные повороты. За сценарий и актёрскую игру можно не переживать — сериал не просто так собрал много авторитетных наград.
«Атака титанов: Финал»
Дата выхода: 2023 год.
Жанр: аниме, фэнтези, драма.
Где смотреть: «Кинопоиск».
«Атака титанов» завершится совсем скоро. В первой части финального сезона Эрен освободил армию титанов и отправился уничтожать мир, но Микаса, Армин и Леви попробуют остановить слетевшего с катушек друга. Какой бы ни оказалась концовка, фанаты будут плакать. Войну точно переживут не все!
«Ты», четвёртый сезон
Дата выхода: 9 февраля 2023 года.
В главных ролях: Пенн Бэджли, Виктория Педретти, Эмбир Чилдерс и другие.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Где смотреть: Netflix.
«Ты» — один из самых популярных сериалов Netflix. В центре сюжета сталкер-маньяк, который каждый сезон влюбляется в девушек, следит за ними, убивает конкурентов и пытается строить отношения. Увы, каждый раз всё заканчивается трагедией. В четвёртом сезоне герой окажется в Лондоне в погоне за своей любовью.
«Рассказ служанки», шестой сезон
Дата выхода: конец 2023 года.
В главных ролях: Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Энн Дауд и другие.
Жанр: антиутопия, триллер, драма.
Где смотреть: Hulu.
«Рассказ служанки» был одним из лучших сериалов 2017 года и всё ещё держит планку. Элизабет Мосс уверенной игрой заслужила статус одной из лучших актрис современности, сюжет напоминает американские горки, а Галаад ужасает. В шестом сезоне история закончится — и не верится, что финал будет позитивным.
«Флэш», девятый сезон
Дата выхода: 8 февраля 2023 года.
В главных ролях: Грант Гастин, Кэндис Паттон, Даниэль Панабэйкер и другие.
Жанр: драма.
Где смотреть: CW.
Вселенная «Стрелы» подходит к концу: девятый сезон «Флэша» закончит абсолютно все супергеройские сериалы телеканала. Впереди 13 серий, а одним из гостевых персонажей станет Стрела в исполнении Стивена Амелла. Финал замечается громкий.
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