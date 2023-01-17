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13 недооценённых игр 2022 года, которые могли пройти мимо вас

13 занимательных игр 2022 года, которые вы могли пропустить
Артём Ращупкин
13 недооценённых игр 2022 года
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Маленькие шедевры талантливых студий.

В прошлом году вышло немало прекрасных игр. Может быть, их было не так много, как хотелось бы, особенно с учётом того факта, сколько же первоклассных блокбастеров впоследствии было отложено на 2023 год.

Но если выйти за рамки всем известных тайтлов типа Horizon Forbidden West, Dying Light 2, Elden Ring и God of War Ragnarok, то вы откроете для себя большое количество самобытных проектов, которые из-за небольшого бюджета или рекламной кампании могли затеряться в пучине истории.

Главные игры 2022 года — их обязательно нужно попробовать. Выберите лучшую! Главные игры 2022 года — их обязательно нужно попробовать. Выберите лучшую!

Рассказываем о 13 недооценённых играх 2022 года, которые вы могли пропустить.

Rollerdrome

Жанр: шутер, платформер.
Платформы: PS5, PS4, ПК.
Дата выхода: 16 августа 2022 года.

Rollerdrome

Rollerdrome

Фото: Private Division

При первом же знакомстве с Rollerdrome бросается в глаза внешний стиль игры. Она выглядит как нарисованный комикс, что уже необычно. Геймплей — такой же. Весёлый, драйвовый и необыкновенный. Только здесь можно взять в руки гранатомёт и совершить вместе с ним сальто назад с поворотом на 360 градусов.

Наш восьмиколёсный главный герой стал последним участником реалити-шоу о кровавом спорте, в котором спортсменов на роликах бросают на арены, полные пандусов, вышек и вооружённых охранников. Ваша задача — делать различные трюки, чтобы эффектно и в слоу-мо уничтожать плохих парней.

Nobody Saves the World

Жанр: ролевой экшен.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.
Дата выхода: 18 января 2022 года.

Nobody Saves the World

Nobody Saves the World

Фото: DrinkBox Studios

В Xbox Game Pass есть симпатичный ролевой экшен Nobody Saves the World. Это своего рода уникальный «диаблоид». Если в Diablo нужно прокачивать броню и оружие, то здесь — различные формы главного героя.

Главный герой — маленький паренёк, который может перевоплощаться. Например, в мышь, слизняка, дракона, рыцаря и других существ. У каждой формы есть свои способности, уровень которых повышается по мере уничтожения врагов. В конце концов, можно смешивать и сочетать способности из разных форм одновременно, обрушивая на врагов разрушительные атаки.

Metal: Hellsinger

Жанр: ритм-шутер от первого лица.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Дата выхода: 15 сентября 2022 года.

Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger

Фото: The Outsiders

Можно ли смешать DOOM с Guitar Hero? Оказалось, можно. Основанный на ритмичности и динамичности шутер затягивает не хуже хита id Software. В вашем распоряжении много различного оружия — от пушек до грозных мечей. И много, много врагов — демоны, черти и прочая нечисть.

Metal: Hellsinger при беглом взгляде действительно очень похожа на DOOM — ваше выживание зависит от постоянного движения по локации. Но если вы хотите наносить врагам максимальный урон, то нужно стараться выстраивать свои выстрелы в такт музыке.

Только рок, только хардкор!

Midnight Fight Express

Жанр: beat'em up, экшен.
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch.
Дата выхода: 23 августа 2022 года.

Midnight Fight Express

Midnight Fight Express

Фото: Humble Games

Адреналиновый, безбашенный мордобой — это всё, что нужно знать про Midnight Fight Express. Запустить в кого-то табуреткой или огреть как следует битой или бензопилой — здесь само собой разумеющееся явление.

Вы — герой одиночка, который встаёт на пути не просто банды, а целой армии преступников, чтобы принести в город спокойную жизнь. И единственный способ это сделать — избить их всех. Сюжет в Midnight Fight Express имеет второстепенное значение, диалоги можно отключить и просто наслаждаться процессом, чередуя разнообразные атаки с защитными приёмами.

Shredders

Жанр: симулятор сноубордиста-фристайлера.
Платформы: ПК, Xbox Series.
Дата выхода: 17 марта 2022 года.

Shredders

Shredders

Фото: I-Illusions

Много ли вы знаете хороших игр про экстремальные виды спорта, кроме Tony Hawk, SSX и Skate? Одна из них вышла весной 2022 года. Shredders предлагает вжиться в роль сноубордиста, не боящегося крутых скал.

Визуально игра выглядит обалденно — красивые заснеженные пейзажи так и манят надеть реальный горнолыжный костюм и отправиться покататься с друзьями на сноуборде или горных лыжах. Миссии короткие, что нормально и логично, учитывая жанр, но зато трюков — море. А если станет скучно, то можно позвать друга и покататься по виртуальным снежным склонам вдвоём.

Tunic

Жанр: головоломки, приключение.
Платформы: PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, ПК.
Дата выхода: 16 марта 2022 года.

Tunic

Tunic

Фото: TUNIC Team

Tunic получила несколько номинаций на The Game Awards 2022, но так ничего и не выиграла, хотя была высоко оценена игроками на Metacritic, получив 85 баллов. Это одна из тех игр, которая заставляет вас терпеть и учиться. Где-то игра напоминает The Legend of Zelda, где-то её не отличить от Dark Souls.

Главный герой — маленький лисёнок в зелёной тунике и с мечом в руке. Наша задача — спасти королевство, исследуя красочный мир и проходя непростые испытания в виде различных ловушек и неслабых боссов. Чекпоинтами, как и в Dark Souls, служат костры, а в случае смерти придётся вновь возвратиться на то место, где вы погибли, чтобы подобрать всё своё награбленное барахло.

Evil West

Жанр: экшен от третьего лица.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One.
Дата выхода: 22 ноября 2022 года.

Evil West

Evil West

Фото: Flying Wild Hog

Искали игры, где не нужно следить за перипетиями сюжета, читать большое количество диалогов или часами думать над головоломками? Evil West — именно такая. Лёгкая, безбашенная, адреналиновая и зубодробительная.

Зрелища и экшена здесь хоть отбавляй. Враги сыпятся пачками, только успевай нашпиговывать их свинцом. Благо арсенал у главного героя мощный и разнообразный: есть и винтовки, и револьверы, и огнемёты, и даже электрическая перчатка. В остальном помогут кровавые финишёры, позволяющие эффектно разобраться с ослабленными врагами.

Обзор Evil West. Где ещё с другом можно поубивать тысячи вампиров? Обзор Evil West. Где ещё с другом можно поубивать тысячи вампиров?

As Dusk Falls

Жанр: интерактивное кино.
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series.
Дата выхода: 19 июля 2022 года.

As Dusk Falls

As Dusk Falls

Фото: INTERIOR/NIGHT

За прошедшие 12 месяцев вышло много игр в жанре интерактивного кино, но именно As Dusk Falls заслуживает попасть в этот список как никакая другая. Сюжет крутится вокруг истории одной семьи, которая стала заложниками группы вооружённых грабителей в мотеле.

То, что начинается как простая история о полицейских и грабителях, быстро превращается во что-то более мрачное и напряжённое, требующее от нас принятия трудных решений. Получилось мощное, полное драмы, кино со своеобразным визуалом в виде стилизованных движущихся изображений.

Signalis

Жанр: хоррор на выживание.
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PS4.
Дата выхода: 27 октября 2022 года.

Singalis

Singalis

Фото: Humble

Игра прямиком из детства, кажется, застрявшая в прошлом и каким-то чудом вышедшая в 2022 году. И, на самом деле, не кажется — она из детства.

Да, на фоне современных проектов игра действительно смотрится реликтом из прошлого, возвращая нас к временам классических «хорроров на выживание» и самым первым Resident Evil. С изометрической камерой, сбором ключей и решением головоломок.

Однако игра вызывает только положительные эмоции и приятное чувство ностальгии. Это просто добротный научно-фантастический клон Resident Evil прямиком из 90-х, пропитанный духом хорроров, с крутым дизайном уровней, музыкой, атмосферой и визуалом в стиле киберпанкового аниме.

Neon White

Жанр: визуальная новелла, шутер-платформер.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Nintendo Switch.
Дата выхода: 16 июня 2022 года.

Neon White

Neon White

Фото: Angel Matrix

Схема с короткими быстрыми уровнями и моментальным возрождением при неудаче. Это же просто, как и всё гениальное. Вот и Neon White такая же — простая, но затягивающая с головой.

Это спидраннер, но необычный, с элементами визуальной новеллы, платформера, шутера и карточной игры. В перерывах между прохождением уровней вам предстоит вникать в сюжет (здесь он простенький, но забавный) при помощи статичных картинок с диалогами.

Уровни полны врагов (демонов) и различных головоломок. Вместо обычного оружия — карточки с иконками оружия. Во время первого забега ты запоминаешь локацию и расположение врагов на ней. Потом пробуешь пройти уровень как можно быстрее, а дальше улучшаешь свои результаты. Для этого можно где-то срезáть, хитрить и искать наилучшие для себя маршруты.

Все в экстазе от Neon White. Это новый хит Steam, который никто не понимает Все в экстазе от Neon White. Это новый хит Steam, который никто не понимает

Dorfromantik

Жанр: стратегия-головоломка.
Платформы: ПК, Nintendo Switch.
Дата выхода: 28 апреля 2022 года.

Dorfromantik

Dorfromantik

Фото: Toukana Interactive

Очаровательная стратегия-головоломка, где нужно собирать из шестигранных плиток цельный мир. На плитках изображены леса, поля, железные дороги, мельницы, домики и другие объекты инфраструктуры. Ваша задача сопоставить их с уже размещёнными вами плитками, в конечном итоге создавая целые сельские районы и поселения по вашему собственному воображению.

Кто в теме, тот увидит в Dorfromantik смесь Исландера с Карассоном. Нужно собрать пазл так, чтобы это было правильно. Постройка малополигональных домиков и лесов затягивает на несколько вечеров, а сама игра выглядит мило и красиво. Не хватает только бесконечного режима и мини-заданий в процессе.

Новый «Тетрис»? Обзор Dorfromantik — шикарной инди для созерцания и релакса Новый «Тетрис»? Обзор Dorfromantik — шикарной инди для созерцания и релакса

OlliOlli World

Жанр: симулятор скейтбординга, платформер.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.
Дата выхода: 8 февраля 2022 года.

OlliOlli World

OlliOlli World

Фото: Private Division

Симулятор скейтбордиста, оформленный в духе 2D-платформеров, одновременно лёгкий и сложный. Управление здесь интуитивно понятное, но, чтобы научиться вовремя реагировать на препятствия и вовремя нажимать нужные клавиши (или кнопки на геймпаде), нужно потратить не один вечер.

Из-за несоблюдения идеальных таймингов можно застрять на одном месте на несколько часов. Но если не получается пройти какой-то уровень, то лучше передохнуть и возвратиться с новыми силами и ясной головой. А уж если набить пальцы, то от OlliOlli World начинаешь испытывать нереальный восторг.

Поиграли в OlliOlli World. Аркада про скейтбординг для тех, кто не любит скейты Поиграли в OlliOlli World. Аркада про скейтбординг для тех, кто не любит скейты

Rogue Legacy 2

Жанр: платформер с элементами рогалика.
Платформы: ПК, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.
Дата выхода: 18 августа 2022 года.

Rogue Legacy 2

Rogue Legacy 2

Фото: Cellar Door Games

Если игр, где можно проверить свою ловкость и реакцию, недостаточно, то как насчёт Rogue Legacy 2 — атмосферного платформера-рогалика с интересной механикой, построенной на рандоме. Каждый раз, когда вы умираете, получаете нового персонажа с его уникальными чертами и способностями.

Причём вам может выпасть как персонаж с хорошими скиллами, так и персонаж с явными недостатками. Один герой страдает криворукостью и путается в заклинаниях, другой не различает цветов — и весь мир становится чёрно-белым, третий страдает близорукостью. И ты никогда не знаешь, кто тебе попадётся в следующий раз, что делает игровой процесс необычным и весёлым.

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Заглавное фото: TUNIC Team

Источник: «Чемпионат»

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