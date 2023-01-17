13 занимательных игр 2022 года, которые вы могли пропустить

В прошлом году вышло немало прекрасных игр. Может быть, их было не так много, как хотелось бы, особенно с учётом того факта, сколько же первоклассных блокбастеров впоследствии было отложено на 2023 год.
Но если выйти за рамки всем известных тайтлов типа Horizon Forbidden West, Dying Light 2, Elden Ring и God of War Ragnarok, то вы откроете для себя большое количество самобытных проектов, которые из-за небольшого бюджета или рекламной кампании могли затеряться в пучине истории.
Рассказываем о 13 недооценённых играх 2022 года, которые вы могли пропустить.
Rollerdrome
Жанр: шутер, платформер.
Платформы: PS5, PS4, ПК.
Дата выхода: 16 августа 2022 года.
Rollerdrome
Фото: Private Division
При первом же знакомстве с Rollerdrome бросается в глаза внешний стиль игры. Она выглядит как нарисованный комикс, что уже необычно. Геймплей — такой же. Весёлый, драйвовый и необыкновенный. Только здесь можно взять в руки гранатомёт и совершить вместе с ним сальто назад с поворотом на 360 градусов.
Наш восьмиколёсный главный герой стал последним участником реалити-шоу о кровавом спорте, в котором спортсменов на роликах бросают на арены, полные пандусов, вышек и вооружённых охранников. Ваша задача — делать различные трюки, чтобы эффектно и в слоу-мо уничтожать плохих парней.
Nobody Saves the World
Жанр: ролевой экшен.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.
Дата выхода: 18 января 2022 года.
Nobody Saves the World
Фото: DrinkBox Studios
В Xbox Game Pass есть симпатичный ролевой экшен Nobody Saves the World. Это своего рода уникальный «диаблоид». Если в Diablo нужно прокачивать броню и оружие, то здесь — различные формы главного героя.
Главный герой — маленький паренёк, который может перевоплощаться. Например, в мышь, слизняка, дракона, рыцаря и других существ. У каждой формы есть свои способности, уровень которых повышается по мере уничтожения врагов. В конце концов, можно смешивать и сочетать способности из разных форм одновременно, обрушивая на врагов разрушительные атаки.
Metal: Hellsinger
Жанр: ритм-шутер от первого лица.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Дата выхода: 15 сентября 2022 года.
Metal: Hellsinger
Фото: The Outsiders
Можно ли смешать DOOM с Guitar Hero? Оказалось, можно. Основанный на ритмичности и динамичности шутер затягивает не хуже хита id Software. В вашем распоряжении много различного оружия — от пушек до грозных мечей. И много, много врагов — демоны, черти и прочая нечисть.
Metal: Hellsinger при беглом взгляде действительно очень похожа на DOOM — ваше выживание зависит от постоянного движения по локации. Но если вы хотите наносить врагам максимальный урон, то нужно стараться выстраивать свои выстрелы в такт музыке.
Только рок, только хардкор!
Midnight Fight Express
Жанр: beat'em up, экшен.
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch.
Дата выхода: 23 августа 2022 года.
Midnight Fight Express
Фото: Humble Games
Адреналиновый, безбашенный мордобой — это всё, что нужно знать про Midnight Fight Express. Запустить в кого-то табуреткой или огреть как следует битой или бензопилой — здесь само собой разумеющееся явление.
Вы — герой одиночка, который встаёт на пути не просто банды, а целой армии преступников, чтобы принести в город спокойную жизнь. И единственный способ это сделать — избить их всех. Сюжет в Midnight Fight Express имеет второстепенное значение, диалоги можно отключить и просто наслаждаться процессом, чередуя разнообразные атаки с защитными приёмами.
Shredders
Жанр: симулятор сноубордиста-фристайлера.
Платформы: ПК, Xbox Series.
Дата выхода: 17 марта 2022 года.
Shredders
Фото: I-Illusions
Много ли вы знаете хороших игр про экстремальные виды спорта, кроме Tony Hawk, SSX и Skate? Одна из них вышла весной 2022 года. Shredders предлагает вжиться в роль сноубордиста, не боящегося крутых скал.
Визуально игра выглядит обалденно — красивые заснеженные пейзажи так и манят надеть реальный горнолыжный костюм и отправиться покататься с друзьями на сноуборде или горных лыжах. Миссии короткие, что нормально и логично, учитывая жанр, но зато трюков — море. А если станет скучно, то можно позвать друга и покататься по виртуальным снежным склонам вдвоём.
Tunic
Жанр: головоломки, приключение.
Платформы: PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, ПК.
Дата выхода: 16 марта 2022 года.
Tunic
Фото: TUNIC Team
Tunic получила несколько номинаций на The Game Awards 2022, но так ничего и не выиграла, хотя была высоко оценена игроками на Metacritic, получив 85 баллов. Это одна из тех игр, которая заставляет вас терпеть и учиться. Где-то игра напоминает The Legend of Zelda, где-то её не отличить от Dark Souls.
Главный герой — маленький лисёнок в зелёной тунике и с мечом в руке. Наша задача — спасти королевство, исследуя красочный мир и проходя непростые испытания в виде различных ловушек и неслабых боссов. Чекпоинтами, как и в Dark Souls, служат костры, а в случае смерти придётся вновь возвратиться на то место, где вы погибли, чтобы подобрать всё своё награбленное барахло.
Evil West
Жанр: экшен от третьего лица.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One.
Дата выхода: 22 ноября 2022 года.
Evil West
Фото: Flying Wild Hog
Искали игры, где не нужно следить за перипетиями сюжета, читать большое количество диалогов или часами думать над головоломками? Evil West — именно такая. Лёгкая, безбашенная, адреналиновая и зубодробительная.
Зрелища и экшена здесь хоть отбавляй. Враги сыпятся пачками, только успевай нашпиговывать их свинцом. Благо арсенал у главного героя мощный и разнообразный: есть и винтовки, и револьверы, и огнемёты, и даже электрическая перчатка. В остальном помогут кровавые финишёры, позволяющие эффектно разобраться с ослабленными врагами.
As Dusk Falls
Жанр: интерактивное кино.
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series.
Дата выхода: 19 июля 2022 года.
As Dusk Falls
Фото: INTERIOR/NIGHT
За прошедшие 12 месяцев вышло много игр в жанре интерактивного кино, но именно As Dusk Falls заслуживает попасть в этот список как никакая другая. Сюжет крутится вокруг истории одной семьи, которая стала заложниками группы вооружённых грабителей в мотеле.
То, что начинается как простая история о полицейских и грабителях, быстро превращается во что-то более мрачное и напряжённое, требующее от нас принятия трудных решений. Получилось мощное, полное драмы, кино со своеобразным визуалом в виде стилизованных движущихся изображений.
Signalis
Жанр: хоррор на выживание.
Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PS4.
Дата выхода: 27 октября 2022 года.
Singalis
Фото: Humble
Игра прямиком из детства, кажется, застрявшая в прошлом и каким-то чудом вышедшая в 2022 году. И, на самом деле, не кажется — она из детства.
Да, на фоне современных проектов игра действительно смотрится реликтом из прошлого, возвращая нас к временам классических «хорроров на выживание» и самым первым Resident Evil. С изометрической камерой, сбором ключей и решением головоломок.
Однако игра вызывает только положительные эмоции и приятное чувство ностальгии. Это просто добротный научно-фантастический клон Resident Evil прямиком из 90-х, пропитанный духом хорроров, с крутым дизайном уровней, музыкой, атмосферой и визуалом в стиле киберпанкового аниме.
Neon White
Жанр: визуальная новелла, шутер-платформер.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Nintendo Switch.
Дата выхода: 16 июня 2022 года.
Neon White
Фото: Angel Matrix
Схема с короткими быстрыми уровнями и моментальным возрождением при неудаче. Это же просто, как и всё гениальное. Вот и Neon White такая же — простая, но затягивающая с головой.
Это спидраннер, но необычный, с элементами визуальной новеллы, платформера, шутера и карточной игры. В перерывах между прохождением уровней вам предстоит вникать в сюжет (здесь он простенький, но забавный) при помощи статичных картинок с диалогами.
Уровни полны врагов (демонов) и различных головоломок. Вместо обычного оружия — карточки с иконками оружия. Во время первого забега ты запоминаешь локацию и расположение врагов на ней. Потом пробуешь пройти уровень как можно быстрее, а дальше улучшаешь свои результаты. Для этого можно где-то срезáть, хитрить и искать наилучшие для себя маршруты.
Dorfromantik
Жанр: стратегия-головоломка.
Платформы: ПК, Nintendo Switch.
Дата выхода: 28 апреля 2022 года.
Dorfromantik
Фото: Toukana Interactive
Очаровательная стратегия-головоломка, где нужно собирать из шестигранных плиток цельный мир. На плитках изображены леса, поля, железные дороги, мельницы, домики и другие объекты инфраструктуры. Ваша задача сопоставить их с уже размещёнными вами плитками, в конечном итоге создавая целые сельские районы и поселения по вашему собственному воображению.
Кто в теме, тот увидит в Dorfromantik смесь Исландера с Карассоном. Нужно собрать пазл так, чтобы это было правильно. Постройка малополигональных домиков и лесов затягивает на несколько вечеров, а сама игра выглядит мило и красиво. Не хватает только бесконечного режима и мини-заданий в процессе.
OlliOlli World
Жанр: симулятор скейтбординга, платформер.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.
Дата выхода: 8 февраля 2022 года.
OlliOlli World
Фото: Private Division
Симулятор скейтбордиста, оформленный в духе 2D-платформеров, одновременно лёгкий и сложный. Управление здесь интуитивно понятное, но, чтобы научиться вовремя реагировать на препятствия и вовремя нажимать нужные клавиши (или кнопки на геймпаде), нужно потратить не один вечер.
Из-за несоблюдения идеальных таймингов можно застрять на одном месте на несколько часов. Но если не получается пройти какой-то уровень, то лучше передохнуть и возвратиться с новыми силами и ясной головой. А уж если набить пальцы, то от OlliOlli World начинаешь испытывать нереальный восторг.
Rogue Legacy 2
Жанр: платформер с элементами рогалика.
Платформы: ПК, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.
Дата выхода: 18 августа 2022 года.
Rogue Legacy 2
Фото: Cellar Door Games
Если игр, где можно проверить свою ловкость и реакцию, недостаточно, то как насчёт Rogue Legacy 2 — атмосферного платформера-рогалика с интересной механикой, построенной на рандоме. Каждый раз, когда вы умираете, получаете нового персонажа с его уникальными чертами и способностями.
Причём вам может выпасть как персонаж с хорошими скиллами, так и персонаж с явными недостатками. Один герой страдает криворукостью и путается в заклинаниях, другой не различает цветов — и весь мир становится чёрно-белым, третий страдает близорукостью. И ты никогда не знаешь, кто тебе попадётся в следующий раз, что делает игровой процесс необычным и весёлым.
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