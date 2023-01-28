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Обзор фильма «Чон-и» — новый хит Netflix из Кореи

Новый корейский хит «Чон-и» разорвал чарты Netflix. Но стоит ли на фильм тратить время?
Слава Петров
Новый хит Netflix из Кореи — «Чон-и»
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От автора «Поезда в Пусан».

Корейский кинематограф окончательно свёл мир с ума. Раньше мало кто знал о шедеврах вроде «Олдбоя», а теперь чуть ли не каждый проект собирает миллионы зрителей. «Паразиты» получили «Оскар», «Зов ада» напугал весь мир, а про «Игру в кальмара» слышали даже бабушки в российской глубинке.

На этой волне преуспевают даже проходняки. Например, в хорроре «Мы все мертвы» не было ничего невероятного. Да, зомби страшные, сеттинг школы необычен для жанра, а следить за коварными подростками любопытно. Вот только этого мало для бешеного хайпа, а сериал всё равно возглавил чарты в 91 стране.

«Чон-и» от автора «Поезда в Пусан» и «Зова ада» — ещё один фильм на слуху, который не заслуживает настолько повышенного внимания. Хотя посмотреть его можно: как минимум ради приличной графики и достойного экшена.

Корейцы красиво мочат роботов

В «Чон-и» многообещающее начало. Авторы быстро рассказывают о мире будущего, где люди сбежали с Земли, построили в космосе колонии и тут же начали воевать между собой.

В центре сюжета великая воительница Чон-и. Она отправляется на важное задание — его-то и показывают в завязке. На даму нападает толпа роботов, которых очень красиво разносят. Чон-и пользуется гаджетами, метко стреляет и эффектно прыгает. Смотреть на это приятно.

Чон-и очень крута

Чон-и очень крута

Фото: Netflix

Секрет в постановке: авторы явно учили актрису драться и повторяли дубли, пока не получали идеальный результат. В итоге монтажные склейки не надоедают, а экшен эффектный. После недавних работ Marvel, которые шокируют рваным монтажом, драки в «Чон-и» восхищают.

Ещё и графика приличная. Авторы потратили скромные по меркам топовых картин $ 16 млн, но роботы и эффекты выглядят так, будто бюджет в разы выше. Для примера, на «Чебурашку» потратили всего на пару миллионов меньше, но графика там заметно хуже.

До «Аватара» далеко, но в целом графика приличная

До «Аватара» далеко, но в целом графика приличная

Фото: Netflix

После такой завязки от «Чон-и» ждёшь крутого фильма про масштабную войну и сражения великих воинов. Вот только режиссёр резко меняет вектор: следующей драки придётся ждать до самого финала, а до этого мы будем смотреть семейную драму про отношения детей и родителей. И эта сторона «Чон-и» не так интересна.

В мире будущего тоже любят маму

Чон-и была великим солдатом. Она меняла ход войны, но однажды умерла. Теперь на основе её мозга учёные делают боевой ИИ. Будь у них целая армия роботов с сознанием и навыками Чон-и, конфликт быстро бы завершился. Вот только ИИ никак не пройдёт последнее испытание, без которого полноценное производство не начнут.

Эпизод драматичный, но странная актёрская игра его портит

Эпизод драматичный, но странная актёрская игра его портит

Фото: Netflix

Драма в том, что учёных возглавляет дочь Чон-и. Именно она доводит разработку до ума и параллельно терзается сомнениями. Дама каждый день смотрит, как её мать убивают, мучают и воскрешают ради новых тестов. Гуманно ли это? Стоит ли игра свеч? Вокруг этих вопросов и крутится фильм.

Режиссёр быстро забывает про войну колоний и проблемы человечества. Сеттинг вообще не важен для фильма. Фокус именно на темах эксплуатации и любви.

Дочь Чон-и скучает по маме

Дочь Чон-и скучает по маме

Фото: Netflix

Увы, чтобы драма работала, нужны как минимум классные актёры. Но в «Чон-и» переигрывают почти все.
Если местный босс по сценарию эксцентричный, то он постоянно корчит нелепые рожи и неестественно хохочет. А дочка Чон-и никак не обретёт покой из-за незакрытого вопроса с мамой. Поэтому она весь фильм ходит с кислым лицом и задумчиво смотрит вдаль. В фильме всего пара моментов, где дама выдаёт хоть какие-то интересные эмоции.

Убедительна только сама Чон-и. Она шутит, нагоняет грусть, сходит с ума от ярости и мило тоскует — в общем, хорошо отыгрывает интересного персонажа. Минус в том, что экранного времени у актрисы мало.

Директор предприятия ужасно раздражает

Директор предприятия ужасно раздражает

Фото: Netflix

В итоге фильм идёт 98 минут, и большую часть хронометража занимает не крутой экшен, а посредственная драма. В сюжетах, выстроенных на темах отношений и философии, нет ничего плохого, но в «Чон-и» он не работает из-за странных персонажей и актёров.

Только завязка и финал с весёлой дракой и решением центрального конфликта оставляют приятные впечатления. Но остальные 70 минут разочаровывают.

Дочь Чон-и весь фильм ходит с таким лицом

Дочь Чон-и весь фильм ходит с таким лицом

Фото: Netflix

* * *

«Чон-и» залетел на вершину чартов не из-за высокого качества. Просто его снял известный корейский режиссёр с солидным портфолио. Вот только незаслуженный успех вреден для кинематографа Южной Кореи. Зрители уже поставили «Чон-и» низкие оценки и, скорее всего, насторожённо отнесутся к следующему фильму из этой страны.

Понравилось

  • Классный экшен
  • Достойная графика

Не понравилось

  • Странные персонажи
  • Слабая актёрская игра.
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Теги Чемп.Play Кино и сериалы •••

Заглавное фото: Netflix

Источник: «Чемпионат»

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