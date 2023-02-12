Чарующий косплей по «Гарри Поттеру», «Аладдину», Dota 2 и «Аркейн»

За окном уже середина февраля, и мы продолжаем делиться самым притягательным косплеем из мира видеоигр и кино. В этот раз вас ждут замечательные образы из культовых фэнтезийных вселенных и даже ориджин от одной из лучших отечественных косплеерш.
«Гарри Поттер»
Релиз Hogwarts Legacy возродил интерес к волшебной вселенной Джоан Роулинг с новой силой. Вот и мы решили вспомнить шикарный фотосет Гермионы Грейнджер от Helly Valentine.
«Аладдин»
Анна Шаховская продолжает перевоплощаться в принцессу Жасмин — жену Аладдина и просто невероятную красавицу. В этот раз девушка не просто предстала в привычном образе, но и попала в самые настоящие песочные часы. Будем надеяться, что Джинни и её возлюбленный успели спасти героиню.
Dota 2
О «Доте» в последнее время как-то позабыли, а зря. В стратегии от Valve множество замечательных героев, например, Legion Commander от Ichinoko. Девушка воплотила суровый образ командирши, которая отправилась на базу Сил Тьмы — сносить их трон единолично. Фото: Photographer [Synkova Ekaterina] Cosplay.
«Аркейн»
По уже вошедшему в историю мультсериалу продолжают выпускать милые образы. Ксана Станкевич показала свой образ шерифа Кейтлин, которая во внерабочее время проводит время за книгами в самых эстетичных местах. Фото: Alens.
Эльфийская принцесса
Время от времени косплеерши отходят от популярных образов и придумывают что-то своё, полностью оригинальное. Вот и Lady Melamori показала ориджин эльфийской принцессы, облачённой в самые мощные доспехи. Ну, если верить видеоиграм.
- 12 февраля 2023
-
14:47
-
14:16
-
13:41
-
13:14
-
12:35
- 11 февраля 2023
-
23:53
-
21:24
-
18:55
-
18:16
-
17:47
-
17:14
-
16:42
-
16:11
-
15:37
-
14:57
-
14:22
-
14:02
-
13:42
-
12:54
-
12:16
-
12:15
-
06:00
-
04:44
- 10 февраля 2023
-
22:39
-
21:56
-
21:42
-
21:18
-
21:07
-
21:00
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:48
-
19:14
-
18:47