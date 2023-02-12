Чарующий косплей по «Гарри Поттеру», «Аладдину», Dota 2 и «Аркейн»

За окном уже середина февраля, и мы продолжаем делиться самым притягательным косплеем из мира видеоигр и кино. В этот раз вас ждут замечательные образы из культовых фэнтезийных вселенных и даже ориджин от одной из лучших отечественных косплеерш.

«Гарри Поттер»

Релиз Hogwarts Legacy возродил интерес к волшебной вселенной Джоан Роулинг с новой силой. Вот и мы решили вспомнить шикарный фотосет Гермионы Грейнджер от Helly Valentine.

«Аладдин»

Анна Шаховская продолжает перевоплощаться в принцессу Жасмин — жену Аладдина и просто невероятную красавицу. В этот раз девушка не просто предстала в привычном образе, но и попала в самые настоящие песочные часы. Будем надеяться, что Джинни и её возлюбленный успели спасти героиню.

Dota 2

О «Доте» в последнее время как-то позабыли, а зря. В стратегии от Valve множество замечательных героев, например, Legion Commander от Ichinoko. Девушка воплотила суровый образ командирши, которая отправилась на базу Сил Тьмы — сносить их трон единолично. Фото: Photographer [Synkova Ekaterina] Cosplay.

«Аркейн»

По уже вошедшему в историю мультсериалу продолжают выпускать милые образы. Ксана Станкевич показала свой образ шерифа Кейтлин, которая во внерабочее время проводит время за книгами в самых эстетичных местах. Фото: Alens.

Эльфийская принцесса

Время от времени косплеерши отходят от популярных образов и придумывают что-то своё, полностью оригинальное. Вот и Lady Melamori показала ориджин эльфийской принцессы, облачённой в самые мощные доспехи. Ну, если верить видеоиграм.