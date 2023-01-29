Потрясающий косплей по «Уэнсдей», Mortal Kombat, NieR: Automata, Resident Evil и WoW

Выходные подкрались незаметно, а значит, пришло время очередной подборки замечательного косплея. Сегодня вас ждут классический образ Уэнсдей, суровые образы из Mortal Kombat и World of Warcraft, а также притягательные перевоплощения из Resident Evil 2 и NieR: Automata.

«Уэнсдей»

Momo представила свой образ Уэнсдей, который напоминает сразу несколько версий популярного персонажа. Тут есть что-то и от Дженны Ортеги, и от Кристины Риччи, которая играла девушку 30 лет назад.

Mortal Kombat

Алина Артемьева представила суровую королеву Синдел, одну из мощнейших героинь вселенной «Смертельной битвы». Фото: Yaguar.

NieR: Automata

Выходящее сейчас аниме по NieR: Automata резко повысило популярность вселенной Йоко Таро. Saint Agnia показала свою версию андроида 2B, способного сеять смерть в весьма привлекательной оболочке. Фото: Кристина Бородкина.

Resident Evil 2

Культовая Resident Evil 2 и её замечательный ремейк не были бы настолько хорошими играми, если бы не Ада Вонг. Oniksiya решила показать все прелести героини: от сурового характера до сногсшибательной внешности. Фото: Server.

World of Warcraft

Самая популярная MMORPG в мире всё ещё остаётся довольно важной не только для игроков, но и для косплееров. Narga представила свой образ бойца из Алого Ордена — жестоких уничтожителей плети. Фото: barabaka.jpg.