Четвёртый сезон «Ты» прекрасен. Это всё ещё крутой триллер и детектив о маньяке

Изначально сериал «Ты» не стал хитом, но спустя год Netflix выкупил шоу и не прогадал — первый сезон посмотрели 40 млн подписчиков. Секрет в необычной истории.

Главный герой Джо Голдберг кажется классным парнем: умный, романтичный и внимательный. А ещё он маньяк, который следит за девушками, влезает в их жизни, избавляется от друзей и делает всё, чтобы стать смыслом их существования. Красотки влюбляются в манипулятора-красавчика, но добром это не кончается. В какой-то момент дамы бесследно исчезают.

Фанаты сериала не забудут Лав Фото: Netflix

Несмотря на злодейства, Джо не назвать абсолютным злом. Благодаря классному образу и хорошим диалогам в его намерения веришь. Он действительно старается осчастливить избранниц. Просто его понятия о любви извращены трудным детством.

К тому же герой часто стесняется, выглядит неловко, оголяет душевные раны и попадает в неприятности. То выжившая девушка готовит план мести, то улики попадают не в те руки. Поэтому Джо заслуживает ненависти, но за него всё равно переживаешь.

Авторы надеются, что Ортега вернётся в сериал Фото: Netflix

Ещё и новые сезоны подкидывали сюрпризы. Возлюбленная Джо оказывалась психопаткой. Героиня Дженны Ортеги присматривалась к его делам. Соседями становились пафосные блогеры-зожники. Скучно не было. Неудивительно, что третий сезон «Ты» сместил «Игру в кальмара» с вершины чартов Netflix.

На днях вышла первая половина четвёртого сезона. Авторы всё ещё держат уровень и подкидывают новые фишки. В этот раз Джо косплеит детектива из романа «Агаты Кристи» и ищет убийцу. На кону его свобода и жизнь новой возлюбленной.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Джо уехал жить в Лондон

В четвёртом сезоне Джо стал другим. Он сменил имя, отпустил прошлое, переехал в столицу Британии и стал профессором литературы. Герой даже не ищет новую жертву, ни за кем не следит (почти) и наслаждается жизнью. Вот только приключения сами его находят.

Коллега-аристократ приглашает Джо на вечеринку для элиты. Кандидат в мэры, нигерийская принцесса, крутой дизайнер, топовая блогерша — все они безумно богаты и посмеиваются над бедностью героя. Джо не хотел бы иметь с компанией ничего общего, но оказывается с ней связан.

Фантастические твари Фото: Netflix

Утром Джо находит дома мёртвого бедолагу с вечеринки. Герой легко зарезал бы богача, но в этот раз он ни при чём. На телефон приходят сообщения от истинного убийцы, который играется с Джо, раскрывает его настоящую личность и даже разбрасывает по дому улики.

Ясно одно: безумец был на тусовке. Поэтому герой вливается в компанию богачей и ищет убийцу, который вот-вот разрушит его жизнь. Вот только ситуация накаляется, жертв становится больше, а подозрения падают на всех.

В компании элиты Джо не по себе Фото: Netflix

Из «Ты» вышел неожиданно достойный детектив. Подозреваемых много, и у всех свои особенности. Улики указывают на разных людей. Вычислить психопата никак не получается, а его сообщения здорово раззадоривают.

Конечно, детективная линия недотягивает до лучших работ Агаты Кристи, но у сценаристов другие фишки. Они деконструируют жанр и устами персонажей разбирают его правила. «Первый подозреваемый — это вторая жертва». Джо впитывает подобные штампы и активно их использует.

Найдёте убийцу? Фото: Netflix

В итоге харизматичные персонажи, деконструкция и игры Джо с убийцей делают четвёртый сезон прекрасным. Я посмотрел все пять серий залпом: из-за интриги и удачных клиффхэнгеров не мог оторваться от экрана. И не переживайте, что сезон разбили на две части, — личность убийцы раскроют в первой.

Новая красотка недотягивает до прошлых

Джо умело выбирал девушек. Милая Гвиневра Бэк моментально влюбляла в себя. Лав удивляла ангельской внешностью и специфическим характером. Разве что последняя избранница Мариэнн была скучной. К счастью, Лав компенсировала её посредственность.

А вот в четвёртом сезоне сценаристы за пять серий не раскрыли новую избранницу — похоже, специально. Дело не в персонаже, у которого и предыстория интересная, и характер сильный. Просто в этот раз новая девушка не стала центром истории.

Актёр просил, чтобы секса стало меньше, но сценарист не послушал Фото: Netflix

Авторы сфокусировались на изменениях Джо, который тормозит себя и отказывается от отношений. Плюс они ввели детективный конфликт и подняли тему социального неравенства.

В новой компании Джо сильно выделяется. Богачи постоянно подкалывают его за дешёвую одежду, маленькую зарплату и низкий статус. А потом всерьёз обсуждают, что аристократам стоит расстреливать бедняков без суда и следствия.

Тема подана прямолинейно, но не лишена изысканности и абсурдности. Одна богачка беспрерывно унижает простолюдинов, а другой, наоборот, любит унижения от людей низкого положения. Из-за таких особенностей социальная арка развлекает.

Про Мэриэнн не забыли Фото: Netflix

Лондон всегда прекрасен

Авторы со второго сезона делают город полноценным персонажем. Лос-Анджелес казался беззаботным и мрачным одновременно. Богатый пригород Мадрэ Линда напоминал, что мы живём в эпоху толерантности, позитивного мышления и бесконечных блогов. Если грустишь, кушаешь быстрые углеводы и не твиттишь каждую мысль, выпадешь из тусовки.

Лондон продолжает тему. Джо живёт в отличной квартире с камином и деревянными стенами. Университет, где он работает, роскошен. Десятки пабов на одной улице подчёркивают жизненный стиль англичан. А футбол однажды спасает герою жизнь. Поэтому визуалом и атмосферой новый сезон точно очарует фанатов всего британского.

У четвёртого сезона лишь одна проблема: следующих серий ждать целый месяц. В остальном сериал всё ещё хорош. Он драматичный, трогательный и в нужные моменты бескомпромиссно жестокий. Поэтому не пропускайте историю Джо Голдберга, она крутая!

Понравилось

Детективная линия удивляет

Все новые персонажи отлично проработаны

Джо по-прежнему великолепен

Лондон очаровывает

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