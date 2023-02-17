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Все рекорды игры «Хогвартс: Наследие»: Steam, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Call of Duty и Twitch

Hogwarts Legacy — все рекорды игры по «Гарри Поттеру»
Михаил Шевкун
Все рекорды Hogwarts Legacy
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Новинка показала невероятные результаты.

Hogwarts Legacy сотрясла игровую индустрию — настолько громкой премьеры не было уже несколько лет. И рекорды новинки по миру «Гарри Поттера» только доказывают, насколько исключительной получилась игра.

Мы решили рассказать обо всех рекордах и примечательных результатах «Хогвартса: Наследие».

  • В течение пяти недель до выхода Hogwarts Legacy входила в пятёрку самых продаваемых игр Steam.
  • Вторая игра с 1 января 2022 года, которая смогла обойти продажи Steam Deck в Steam. Первая — Modern Warfare 2.
  • На Twitch за эфирами по игре одновременно следили 1,28 млн человек — это лучший результат для одиночной игры. Больше, чем у Cyberpunk 2077, Elden Ring, Red Dead Redemption 2 и других хитов.
Рекорд Hogwarts Legacy на Twitch

Рекорд Hogwarts Legacy на Twitch

Фото: WB Games

  • Пиковый онлайн игры в Steam — 879 тысяч. Это восьмой результат в истории Steam и третий в истории одиночных игр. Лучше выступили только Elden Ring (950 тысяч) и Cyberpunk 2077 (1,05 млн).

Вероятно, Hogwarts Legacy могла бы обойти и другие игры, однако издатель продавал ранний доступ к игре за дорогим изданием, поэтому очень многие проходили её раньше остальных. Если бы все стартовали одновременно, онлайн мог быть куда выше.

  • В Европе у Hogwarts Legacy лучшая первая неделя продаж с октября 2018 года, когда выходила Red Dead Redemption 2 (но без учёта FIFA и Call of Duty).
  • К выходу игры в Японии продажи PlayStation 5 начали значительно увеличиваться, она даже обогнала Nintendo Switch в еженедельных чартах, а на телеканалах активно рекламировали Hogwarts Legacy.
  • Несмотря на проблемы ПК-версии, в Steam рейтинг игры — 93%. Это очень высоко.
Страница в Steam

Страница в Steam

Фото: Steam

  • В дебютную неделю в чартах Steam игра заняла сразу четыре первых места.
  • Hogwarts Legacy показала лучшую неделю продаж в Британии среди всех игр по «Гарри Поттеру», сумев обойти рекордные показатели первой игры по фильму — «Гарри Поттер и философский камень».

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на PS5, Xbox Series и ПК. Прошла почти неделя, но издатель ещё не делился официальными данными по продажам — предполагается, что они должны быть выше 10 млн. А ведь позже игра выйдет на PS4 и Xbox One (4 апреля), а затем и на Nintendo Switch (25 июля).

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