Всё спойлеры и сцены после титров «Человека-муравья 3». Это первый фильм пятой фазы Marvel

17 февраля вышел фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Он начал пятую фазу киновселенной Marvel и обещал много сюрпризов — новый мир и злого Канга Завоевателя! Что именно случилось в «Квантомании»? Пересказываем весь сюжет.

Что случилось в «Квантомании»?

В завязке показывают прошлое, где Джанет выживает в квантовом мире. Она сражается с монстрами и чуть не умирает. Даму спасает Канг, который только что попал в квантовый мир.

Джанет провела в квантовом мире 30 лет Фото: Marvel

В настоящем счастливый Скотт Лэнг гуляет по городу. Недавно он спас мир и теперь купается в любви. Люди угощают кофе, просят о совместном фото и приходят на презентацию его книги. Правда, иногда персонажа путают с Человеком-пауком.

А ещё Скотт тусуется с Хоуп (Оса), которая вернула компанию, каждый день улучшает мир и души не чает в дочери Кэсси. Правда, дочка часто доставляет хлопот. Сразу после презентации Лэнг едет в полицейский участок. Кэсси защищала лагерь бездомных, который разгоняли копы, и угодила за решётку.

После участка Скотт везёт семью на обед к Хэнку Пиму и Джанет ван Дайн, а заодно отчитывает ребёнка. В процессе он узнаёт, что Кэсси уже пользовалась костюмом и уменьшалась в размерах.

Кэсси Лэнг милая, но нереалистично правильная Фото: Marvel

На обеде Хоуп общается со своей мамой Джанет, которая провела 30 лет в квантовом мире. Увы, женщина не хочет рассказывать о затянувшемся приключении.

Параллельно Скотт разглядывает муравьиную цивилизацию, которую вырастил Хэнк. Насекомые продвинулись в технологиях и построили крутое общество. А ещё герой выясняет, что Хэнк и Кэсси вели эксперименты. Оказывается, дочь гениальна и построила устройство для изучения квантового мира.

Джанет видит девайс и начинает паниковать. Она явно утаила что-то важное о 30-летнем заточении, но теперь уже поздно. Из устройства вылетает энергия и всех затягивает.

В квантовом мире полно жителей Фото: Marvel

Герои приходят в себя в квантовом мире. Это целая вселенная с флорой, фауной и городами. Персонажи оказались разделены на две группы: в одной Скотт и Кэсси, в другой Хэнк, Хоуп и Джанет. Они хотят найти друг друга и вернуться домой.

Скотт и Кэсси дерутся с местной живностью и попадают в окружение разумных существ, которые беспрерывно кричат и общаются на неизвестном языке. К Лэнгам подходит странное создание, напоминающее желе, и даёт странную жижу. Герои пьют её и тут же осваивают местный диалект.

Оказывается, пленители не так уж агрессивны. Когда телепат читает мысли героев и узнаёт, что у них нет дурных намерений, все успокаиваются. Разве что лидер поселения Дженторра недовольна. Она борется с тираном Кангом и считает, что гости привлекут лишнее внимание.

Лидер повстанцев Дженторра Фото: Marvel

В это время Хэнк, Хоуп и Джанет бродят по миру и встречают толпу агрессивных существ. Джанет обещает всё уладить и дерётся с одним из созданий. Она отрубает монстру руку, а потом внезапно смеётся и обнимается с ним. Оказывается, это её знакомые, которые подбросят до крупного города.

Герои добираются до бара и ждут там влиятельного лорда Крайлера. Когда-то Джанет сражалась с ним против Канга. Возможно, он знает, где искать родственников. Крайлер радостно встречает Джанет и болтает о былом. Вскоре выясняется, что он сменил взгляды и подружился с тираном. В бар тут же залетают солдаты Канга и развязывают драку. Герои чудом побеждают и улетают на странном самолёте.

В квантовом мире Джанет будто дома Фото: Marvel

По дороге Джанет рассказывает о прошлом. При первой встрече, которую показали в завязке, Канг казался потерянным и безобидным. А ещё у него была машина для путешествий по пространству и времени, но она сломалась. Персонажи подружились, починили машину и планировали сбежать из квантового мира.

Вот только транспорт был связан с сознанием хозяина. Поэтому Джанет прикоснулась к ядру и увидела прошлое Канга. Там он убивал людей и уничтожал вселенные. Тогда Джанет вырвала ядро и с помощью своих девайсов сделала его недоступным. Потом героиня сбежала и долго сражалась с армией Канга.

Злодей не выбрался из заточения, но с помощью машины вернул свои технологии. С их помощью он мог стрелять лазерами, управлять материей, окружать себя щитом и так далее. Неудивительно, что он захватил почти весь квантовый мир. Не сдались только редкие повстанцы.

Поначалу Канг даже пугает Фото: Marvel

У Лэнгов тоже всё плохо. На поселение нападает армия Канга. Герои отбиваются, но их ловит МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф). Под маской странного существа прячется Даррен Кросс. Когда-то он дрался с Человеком-муравьём, но проиграл и угодил в квантовый мир. Там Канг превратил его в оружие.

МОДОК запирает героев в камере. Вскоре их навещает сам Канг. Он велит Скотту добыть ядро, ведь только ему это по силам. Тогда Канг выберется из западни и вытащит героев. Скотт не согласен, но злодей угрожает дочери — поэтому выбора нет.

МОДОК вступает в диалог, но Канг жестоко наказывает за это. Он явно очень суров и держит подчинённых в страхе.

МОДОК — самый безумный персонаж в КВМ Фото: Marvel

Лэнга приводят к ядру. Он сжимается в размерах, отправляется за артефактом и тут же узнаёт об опасности этого места. Оказывается, энергия сводит с ума и делит человека на части. Каждое мгновение появляется новая версия героя, которая хоть однажды приняла другое решение. Есть даже Скотт Лэнг, который до сих пор работает в «Баскин Роббинс».

Вскоре тысячи героев бегают по локации и творят хаос. К счастью, Человек-муравей вспоминает, что пришёл ради спасения дочери. Эта мысль объединяет все версии Скотта: они действуют сообща и карабкаются к ядру. Также на подмогу прибывает Оса. Вместе герои добывают ядро.

Ядро где-то внизу Фото: Marvel

Скотт готов на сделку с Кангом, но злодей уже передумал. Он отбирает ядро, отправляет Муравья и Осу в нокаут, разрушает самолёт с Хэнком на борту и берёт Джанет в плен.

Канг раскрывает заложнице свою мотивацию. Другие версии Канга играли со временем и устроили во вселенной апокалипсис. Некоторые реальности стирались целиком. Чтобы вернуть миру порядок, наш Канг уничтожал вселенные других Кангов. Так он восстанавливал равновесие, пусть и ценой триллионов жизней. Правда, потом Канги объединились, устроили ловушку и сослали злодея в квантовый мир.

Канг намерен отомстить другим своим версиям Фото: Marvel

Хэнк выжил и привёл в себя Осу и Скотта. От смерти в самолёте его спасли муравьи — те самые из начала фильма. Они настолько прокачались, что открыли портал в квантовый мир.

В это время Кэсси сбегает из плена, освобождает Дженторру с повстанцами и поднимает восстание. В итоге армия повстанцев сражается с армией Канга. Ещё и Человек-муравей увеличивается до колоссальных размеров и крушит негодяев.

На Кэсси, у которой при себе оказался костюм, нападает МОДОК. Девушка побеждает и говорит противнику мудрые слова. В итоге МОДОК меняет сторону и жертвует собой ради победы над Кангом.

Огромный Лэнг крушит империю Канга Фото: Marvel

Вот только этого мало: Канг всё равно побеждает и готовится бежать из квантового мира. Тогда на подмогу приходит армия муравьёв и разносит врагов. С насекомыми не справляется даже могучий злодей.

Вскоре Джанет чинит ядро и открывает портал домой. Герои прыгают в наш мир, но Скотта останавливает Канг. Его технологии уже не работают, но физически он всё равно силён. Злодей долго дерётся с Лэнгом и почти побеждает. Затем на помощь приходит вернувшаяся в квантовый мир Оса. Вместе со Скоттом она убивает Канга, затолкав его в ядро. После этого портал закрывается, дороги домой больше нет.

Впрочем, герои недолго горевали. С помощью своего девайса Кэсси открывает новый портал, и герои возвращаются в наш мир. В финале Скотт вспоминает, что Канг спасал вселенные от других версий себя. Неужели всему живому скоро придёт конец? Герой прогоняет эти мысли и отдыхает с семьёй.

На самом деле сцена не особо трогательная Фото: Marvel

Что в сценах после титров?

В фильме две сцены после титров. В первой показывают собрание всех Кангов. Они обсуждают смерть версии из квантового мира и решают срочно захватить все миры.

Во второй Канг из 1920 года стоит на сцене и рассказывает публике о свойствах времени. Из зала за ним наблюдают Локи и Мобиус.