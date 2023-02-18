Обзор игры Wanted: Dead. Каким вышел хардкорный экшен с атмосферой фильмов Тарантино

Издательство 110 Industries появилось шесть лет назад, но заговорили о нём только в 2020 году. Тогда фонд Абрамовича вложил в компанию $ 20 млн. Через год после этого 110 Industries появилась на Tokyo Game Show 2021 и показала сразу три проекта. Среди них была Wanted: Dead.
С игрой всё было понятно с первого трейлера. Старомодная, некрасивая, неуклюжая — но в то же время притягательная. Девушка с катаной носилась по камерным локациям, рубила конечности и эффектно всех добивала. При этом от мяса ничего не отвлекало: никакого открытого мира, точек интереса и заданий «подай-принеси». Неудивительно, что игра заинтриговала многих.
У врагов нет ни шанса
Фото: 110 Industries
Проблема в том, что Wanted: Dead делали исключительно для ностальгирующих игроков, которые соскучились по старым хитам вроде Ninja Gaiden и Wet. Или для тех, кто с теплотой вспоминает старые боевики, где герой разносил негодяев одним взмахом и выдавал фразы в духе «Ты называешь это ударом?»
Не всем по душе такая старомодность и корявость — отсюда и 59 баллов на Metacritic. Но если вы устали от открытых миров и жаждете лихого экшена, присмотритесь к Wanted: Dead. Правда, готовьтесь ко множеству недостатков.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 110 Industries.
Игра делает всё, чтобы вас взбесить
Wanted: Dead сразу даёт понять, что миллионы Абрамовича тратили не на неё. Издатель нанял команду, которая когда-то и в каком-то виде работала над Ninja Gaiden, взял на позицию режиссёра Стефани Юстен (Молчунья из Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain), а вот в новейшие технологии деньги не вложил. Даже игры десятилетней давности вроде BioShock Infinite и The Last of Us выглядят лучше.
Повсюду мыло, лицевые анимации неубедительные, а про нормальные освещение и отражения разработчики не слышали.
Что с её волосами?
Фото: 110 Industries
Сюжет и его подача ещё хуже. Авторы придумали шаблонную историю про будущее, где страны развязали новую войну, корпорации обрели колоссальное влияние, а преступность захлестнула каждый уголок земного шара.
Героиня работает в крутом полицейском отряде и разбирается с опасными негодяями. Вместе с коллегами она едет на драку с грабителями, но попадает в переплёт. Преступники участвуют в масштабном заговоре, ниточки тянутся к верхушкам власти, а карьеры и жизни персонажей теперь висят на волоске. В общем, всё банально и неинтересно.
Перевода на русский пока нет, но издатель обещает его добавить
Фото: 110 Industries
Стефани Юстен пыталась подать историю увлекательно. Показывала трагическую предысторию героини и её опустошённость, раскрывала отношения с коллегами. Но получилось просто плохо.
Драматичные эпизоды постоянно прерывают нелепые затемнения экрана. Из-за затянутых пауз диалоги неестественные. Персонажи посреди важного диалога вспоминают проблемы личной жизни, которые мало кого интересуют. В итоге атмосфера рушится.
В MGS 5 Стефани Юстен выглядела лучше
Фото: 110 Industries
К сожалению, и в геймплее ведь много проблем. Взять хотя бы чекпоинты, которые расставлял ужасно неумелый геймдизайнер. Героиня может 15 минут прорываться сквозь толпы врагов, а затем встретить элитного моба и умереть от пары ударов. Поэтому закатывайте рукава, повторно валите негодяев и молитесь, чтобы схватка с мощным ниндзя сложилась иначе.
А как быть с устаревшей структурой уровней? Тёмные коридоры, лабиринты из кустов, невидимые стены — все эти пережитки игровой индустрии на месте.
Про босса-паука тоже не забыли
Фото: 110 Industries
Добавьте к этим ужасную оптимизацию. Игра вылетела посреди драки с боссом? Обычное дело. Тормоза даже на RTX 3060? Привыкайте. Часть уровня не прогрузилась? Не обращайте внимания. Казалось бы, эти минусы должны уничтожить Wanted: Dead, но бросать игру не хочется. Уж больно весело кромсать врагов на части.
Быть самураем с пушкой весело
У героини изначально добротный арсенал. Она умело шинкует негодяев катаной, сбивает с толку пистолетным выстрелом и метко палит из автомата. Уже этого достаточно, чтобы неплохо развлечься. Садимся в укрытие, снимаем пару врагов из пушки, несёмся в ближний бой, рубим всех на пути, уклоняемся от ударов, парируем выпады и любуемся разлетающимися конечностями.
Дополняют геймплей вычурные добивания. Порой они кажутся слишком медлительными, но всё равно очаровывают брутальностью и креативом. Какие только трюки не проворачивает дама с катаной.
Ещё больше веселья добавляет быстрая прокачка. Героиня изучит новые комбо и усиленные удары, научится лучше парировать и контратаковать, получит разные типы гранат, поведает напарникам о крутых приёмах. При этом чуть ли не треть возможностей откроется уже на первом уровне.
Каждое улучшение реально полезно
Фото: 110 Industries
В итоге рубить врагов весело. Как бы Wanted: Dead ни пыталась разочаровать оптимизацией, визуалом и сюжетом, в ней всё равно интересно зависать. Всё-таки игр, где герой так брутально всех разносит, мало.
К тому же Wanted: Dead часто удивляет. Игра внезапно превращается в стильное аниме…
Мультик нарисован не хуже Cyberpunk: Edgerunners
Фото: 110 Industries
…отправляет к игровым автоматам, которые в процессе можно раздолбать,
Нельзя просто взять и не долбануть по автомату ногой
Фото: 110 Industries
…предлагает любоваться классными котиками,
…развлекает QTE-поеданием рамэна,
Игра влюбляет в восточную кухню
Фото: 110 Industries
…и заводит в караоке. Игрок просто прожимает нужные кнопки, но зрелище на фоне очаровательное.
Стоит ли играть?
Несмотря на ворох недостатков, Wanted: Dead трудно назвать провалом. Если вы любили игры эпохи PS3 и боевики 90-х, оцените сражения и безумные активности вроде караоке. Этих механик достаточно, чтобы подарить больше эмоций, чем Forspoken и другие унылые игры с открытым миром.
Но если ждёте вылизанный геймплей, как в Devil May Cry, графику уровня God of War: Ragnarok и потрясный дизайн в духе Hogwarts Legacy, даже не приближайтесь к Wanted: Dead.
Понравилось
- Динамичные сражения с расленёнкой и добиваниями
- Безумные мини-игры
- Няшные котики
Не понравилось
- Устаревшая графика
- Банальный сюжет и его подача
- Ужасная оптимизация.
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