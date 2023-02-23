Disney пытается спасти киновселенную Marvel. Первые шаги уже предприняты

После «Мстителей: Финал» от киновселенной Marvel ожидали больших свершений. Оригинальные сюжеты с необычными героями и нетривиальными проектами в разных жанрах. Однако Marvel Studios выбрала самый скучный вариант развития вселенной — типичные проекты уровня первой фазы, только про второстепенных персонажей.

Вдобавок к однотипности каждого фильма и, за очень редкими исключениями, сериала увеличилось общее количество этого контента — к типичным трём-четырём фильмам в год прибавилось ещё пять-шесть сериалов, а общее число часов с героями Marvel стало чрезвычайно большим.

Фильмы про супергероев утомили

Даже останься со зрителями однотипные фильмы, без сериалов на 5–10 часов, ощущение перенасыщенности Marvel точно не ощущалось бы настолько остро. Однако в эпоху, когда в год выходит порядка 40–50 часов проектов Marvel вместо куда более насыщенных 8–10, однотипность становится чрезмерно заметной.

Сага бесконечности — первые три фазы киновселенной Фото: Disney

И зрители практически моментально устали от Marvel. Первые сериалы ещё хоть как-то интересовали и даже ставили рекорды, но к концу 2022 года их выпуск, кажется, стал незаметным для большинства. С фильмами похожая история — по сборам видно, что фильм моментально взял большую кассу, после чего уже намного медленнее дособирает деньги. Видимо, оставшиеся фанаты мчатся в кино, но обычные зрители уже не торопятся.

Шутка ли — ни один фильм четвёртой фазы Marvel не собрал в прокате больше $ 1 млрд. Исключением стал только «Человек-паук: Нет пути домой» — благодаря ажиотажу вокруг возвращения старых актёров и общей любви к герою фильм собрал баснословные $ 1,9 млрд. И «Нет пути домой», кстати, выпускала Sony, а не Disney.

Если опускать сборы, то и с оценками всё не очень хорошо — зрители явно недовольны качеством фильмов, ведь даже продолжения сольных фильмов оценивают куда ниже предшественников. За примерами далеко ходить не надо (рейтинг IMDB):

« Тор 4: Любовь и гром » (2022) — 63 балла;

» (2022) — 63 балла; « Тор 3: Рагнарёк » (2017) — 79 баллов;

» (2017) — 79 баллов; « Человек-муравей и Оса: Квантомания » (2023) — 66 баллов;

» (2023) — 66 баллов; « Человек-муравей и Оса » (2018) — 70 баллов;

» (2018) — 70 баллов; « Чёрная пантера: Ваканда навеки » (2022) — 68 баллов;

» (2022) — 68 баллов; «Чёрная пантера» (2018) — 73 балла.

«Тор: Любовь и гром» Фото: Disney

У других проектов тоже хватает проблем: пресный приквел про Чёрную вдову (67 баллов) и чрезвычайно спорные «Вечные» (63 балла). Единственным исключением стал «Шан-Чи» — 74 балла. Хотя сборы у фильма низкие ($ 432 млн), но герой и фильм явно получили отклик у зрителей.

«Шан-Чи» вообще-то продолжал сюжет «Железного человека 3» Фото: Disney

Впрочем, главным успехом так и остаётся «Человек-паук: Нет пути домой» — при рекордных сборах его ещё и оценили на 82 балла. Фильм можно ругать за что угодно, но он точно нетипичный для Marvel Studios.

Если бы вся ценность фильма была исключительно в возвращении старых актёров, он быстро выпал бы из обсуждения, однако на деле перед нами очень хорошее супергеройское кино — где герой не раз и не два терпит поражение. Благодаря этому он сильно напоминает «Мстителей: Войну бесконечности» — фильм, где супергерои проиграли.

«Человек-паук: Нет пути домой» Фото: Sony

Что не так с Marvel

А может, дело не в самих фильмах, а в общей усталости зрителей от супергероев? И да, и нет. Зрители устали от типичных супергероев — это фильмы по трафарету первой фазы киновселенной Marvel, где нам представляют персонажа, которому нужно найти своё «Я» и сразиться со злодеем, умения которого зеркальны способностям главного героя. Эта формула давно исчерпала себя — и удивительно, что именно Marvel оказалась в её заложниках.

У Marvel было два верных пути — делать больше фильмов про супергероев в разных жанрах, от хорроров и детективов до комедий, или чаще командные фильмы сразу со множеством знакомых и не очень персонажей. К сожалению, Marvel зачем-то решила снимать сольные фильмы и сериалы без крупицы оригинальности.

И опять же к этому прибавились сериалы с аналогичными проблемами. В итоге однотипного ширпотреба оказалось намного больше, что буквально за год-два значительно уменьшило интерес людей к продукции Marvel.

«Вечные» Фото: Disney

Что предпринимает Disney

В ноябре 2022 года на пост руководителя Disney вернулся Боб Айгер — и уже через несколько месяцев сделал несколько важных решений в отношении Marvel. По данным THR, Disney сдвинула премьеры большинства сериалов киновселенной, выделив лишь несколько важных премьер.

В 2023 году должно было выйти аж шесть сериалов, но теперь их число сократилось до… двух — это мини-сериал «Секретное вторжение» про тайное нападение на Землю инопланетян и второй сезон «Локи». Остальным ищут более подходящее время выхода.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

В лимбо оказались второй сезон мультсериала «Что, если?!», «Железное сердце», «Эхо» и «Агата: Шабаш Хаоса» — все должны были выйти в 2023-м. Вскоре перестановки коснулись и фильмов: после премьеры «Человека-муравья 3» Marvel неожиданно отложила выпуск «Марвелов» — кино про Капитана Марвел, Мисс Марвел Монику Рамбо.

В Disney пересматривают стратегию по развитию киновселенной. В своё время корпорация под руководством Боба Айгера сделала из Marvel главную кинофраншизу XXI века, а сейчас она теряет хватку. Боба Айгера можно не любить, но он прекрасно понимает работу индустрии — и готов делать непопулярные и рискованные решения в краткосрочной перспективе, которые дадут свои плоды в отдалённом будущем.

Отказ от бесконечного выпуска бесполезных сериалов Marvel, даже если они уже сняты, одно из таких решений. Оно наверняка обойдётся Disney в копеечку, но для сохранения популярности киновселенной оно просто необходимо.

Если вы видели планы Marvel на ближайшие несколько лет, то знайте, что они могут чрезвычайно быстро устареть. Часть релизов вообще могут отменить. Куда важнее, что Disney готова идти на такие перестановки, осознавая, что выбранный ранее курс попросту не работает. Люди не скупают всё под брендом Marvel.