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Притягательный косплей: «Ведьмак 3», «Гарри Поттер», Wanted Dead, Genshin Impact и NieR: Automata

Неотразимый косплей по «Ведьмаку 3», «Гарри Поттеру», Wanted Dead, Genshin Impact и NieR
Игорь Любавин
Косплей: «Ведьмак 3», «Гарри Поттер» и другие
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Лучшие образы последней недели.

В нашей еженедельной подборке косплея мы собрали образы из горячей новинки Wanted Dead, а также из культовых франшиз: «Гарри Поттера», Genshin Impact и NieR: Automata.

«Ведьмак 3»

Дополнение «Кровь и вино» для «Ведьмака 3» поразило не только обычных игроков, но и косплеерш. Milligan Photo представила целый сет с празднества Анны-Генриетты, Сианны и Вивиенны де Табрис.

«Гарри Поттер»

Hogwarts Legacy не просто возродила интерес к «Гарри Поттеру», но вдохновила косплеерш на творчество. Diaphora показала свою версию студентки из Слизерина — с такими однокурсницами вряд ли кто-то будет жалеть, что поступил на факультет с дурной репутацией.

Wanted: Dead

Новинка от создателей Ninja Gaiden и Dead or Alive не стала гигантским хитом, зато по ней выходят действительно качественные образы. Одной из первых свой косплей представила Frau_Haku — получилось очень стильно. Фото: KIRA.

Genshin Impact

«Геншин» не выйдет из моды никогда, что ещё раз доказала SAINT AGNIA со своим перевоплощением в Розарию. Вышло, как и всегда, очень притягательно и аутентично.

NieR: Automata

2B бывают разными, но версия Bunny Lawyer серьёзно выделяется своим упором в современность и необычной работой со светом. Фото: makks • tobi.

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