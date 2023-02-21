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Тест — какой персонаж из «Гарри Поттера» подходит тебе

Тест. Кто ты из «Гарри Поттера»
Артём Ращупкин
Тест. Любимый персонаж из «Гарри Поттера»
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Кем бы ты был в Хогвартсе?

Каким бы персонажем в «Гарри Поттере» я бы стал? Если когда-нибудь задавались подобным вопросом, то вы пришли в нужное место. Серия книг и фильмов о мальчике-волшебнике и его друзьях — это прежде всего серия о людях, а уже потом о волшебстве и магии. Именно персонажи сделали «Гарри Поттер» великой медиафраншизой — одной из самых кассовых за всё время.

В этом уникальном, чарующем мире, пропитанном волшебством, были воплощены в жизнь сотни персонажей с разными характером и способностями.

На ум сразу же приходят доброжелательный и справедливый директор Дамблдор, умная и находчивая Гермиона Грейнджер, серьёзный и чрезвычайно одинокий профессор Северус Снейп, отважный и смелый Гарри Поттер, задиристый и подлый Драко Малфой, ленивый и ревнивый, но храбрый и смешной Рон Уизли. И ведь это только основные действующие лица поттерианы.

Независимо от того, какого персонажа из «Гарри Поттера» вы считаете наилучшим воплощением зла или добра, единственный верный способ стать волшебником — это пройти наш тест и узнать, какой герой подходит вам лучше всего.

Тест также доступен по ссылке.
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