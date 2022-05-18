Выбираем лучшую Assassin's Creed — вторая вовсе не фаворит

В это сложно поверить, но через несколько месяцев Assassin's Creed исполнится 15 лет! За это время Ubisoft превратила серию в огромную медиафраншизу: с комиксами, книгами и даже полнометражным фильмом с Майклом Фассбендером в главной роли. Ну и, конечно же, выпустила множество игр.

Мы составили список из 10 лучших игр серии.

Он получился максимально субъективным, и с ним много кто не согласится, однако в этом, кажется, суть всей Assassin's Creed.

Она настолько сильно изменилась за эти годы, что у каждого будет своё лучшее «Кредо убийцы». Так что предлагаем рассказать о своих любимых играх серии в комментариях.

9. Assassin's Creed Revelations

Дата выхода: 15 ноября 2011 года

«Откровения» ещё на момент анонса вызывали вопросы у аудитории. Фанаты недоумевали по поводу отсутствия каких-либо нововведений, но всё равно ждали игру с нетерпением, ведь Revelations должна была сплести судьбы Эцио Аудиторе и главного героя первой части Альтаира.

И что касается сюжета — да, авторам удалось рассказать интересную интересную историю, которая под конец пробивает до мурашек. Но геймплейно она не предлагала ничего нового: разработчики пытались разбавить игровой процесс крюком для паркура и крафтом бомб, но у них ничего не получилось — бомбы оказались настолько бесполезными, что о них легко забыть во время прохождения.

В итоге Ubisoft выпустила промежуточную игру, которая выезжала лишь на качественном сценарии. При этом разработчики не успели доделать многие сюжетные элементы: мы так и не увидели последние дни жизни Эцио (их показывали в сопутствующем мультике) и не встретились с Леонардо да Винчи в последний раз. И это, пожалуй, одно из главных упущений «Откровений».

8. Assassin's Creed 3

Дата выхода: 30 октября 2012 года

Третья часть в своё время была, пожалуй, одной из самых ожидаемых игр в истории. И цифры говорят за себя: это была самая продаваемая игра в серии вплоть до выхода Assassin's Creed Valhalla в 2020-м. С триквелом Ubisoft попала прямо в точку: выпустила игру про предотвращение конца света за несколько месяцев до той самой даты в календаре Майя — да ещё и про Американскую революцию.

Однако это частично и помешало игре, поскольку при множестве действительно интересных идей многое так и осталось на бумаге или реализовано спустя рукава. Экшену явно требовалось больше времени при разработке.

Удивляла — да и до сих пор удивляет — игра технологически. Невероятно реалистичный снег, который протаптывается под шагами главного героя, миллион детальных и контекстных анимаций, а также продвинутая для своего времени мимика.

При этом у игры была куча проблем: слишком долгое вступление за другого героя, большой и пустой открытый мир, состоящий в основном из Фронтира, предельно скучный протагонист и провальная концовка истории Дезмонда Майлса, которая даст фору даже первоначальным финалам Mass Effect 3.

Но даже при всех недостатках Assassin's Creed 3 — достойный проект, который пал жертвой невероятных амбиций и недостатка времени на разработку. Жаль, что при всех вводных могло получиться нечто действительно особенное, но в итоге вышло лишь хорошее.

7. Assassin's Creed Unity

Дата выхода: 11 ноября 2014 года

Unity должна была стать новым словом не только в серии, но и во всём жанре. Невероятная графика, огромные толпы людей, масштаб зданий один к одному — и всё это в соблазнительной упаковке Великой французской революции.

Однако вы и так знаете, что произошло. Игра поступила в продажу со множеством технических проблем, багов и непроходимых сегментов. Фанаты критиковали и уж слишком большой упор на собирательство: тут было уж слишком много сундуков. А иконок на карте было столько, что после взгляда на них игру хотелось закрыть и забыть навсегда.

Конечно, «Единство» обладало своим шармом. Графика и освещение до сих пор поражают, а анимации даже сейчас выглядят лучше практически всех новинок — даже в серии Assassin's Creed. На YouTube можно найти множество крутых нарезок с паркуром.

Главный герой Арно чем-то напоминал Эцио — это было и недостатком, и достоинством. Спустя почти 10 лет уже понятно, что схожесть, скорее, пошла во вред, поскольку про Арно вообще не принято вспоминать, однако тогда Ubisoft можно было понять. С Unity команда хотела сделать «новую Assassin's Creed 2».

Геймплейно игра стала намного сложнее предшественников и приблизилась к самой первой части — уничтожить толпу стражников за раз стало сродни подвигу. Поэтому необходимо было пользоваться всеми примочками ассасинов: от орлиного зрения до дымовых бомб. Комплекснее стал и стелс вместе со впечатляющим паркуром.

Assassin's Creed Unity, как и третьей части до этого, откровенно не хватало времени на разработку. Это видно и по сценарию, который буквально состоит из дыр, и по техническому исполнению. Ей бы ещё дополнительные год-два, тогда мы бы получили совсем другую игру. Возможно, лучшую в серии.

6. Assassin's Creed Odyssey

Дата выхода: 5 октября 2018 года

Самая спорная часть, которая расколола сообщество на два лагеря: на тех, кто принял изменённый канон, и на тех, кому не понравился мифологический уклон Ubisoft Quebec.

«Одиссея» получилась по-настоящему гигантской игрой с выбором реплик в диалогах, кучей древнегреческих личностей и мифами. Боёвка же вдохновлялась Спартанской эпохой и её отображением в кинематографе — тут и культовый пинок из «300», и сюжетное противостояние Спарты и Афин.

При этом авторы как будто забили на побочные задания — мы получили простейшие миссии по зачистке лагерей и беготню туда-сюда, хотя сюжетно всё это обставлено достаточно интересно. Скрытый клинок вообще появился лишь в дополнении, а свойственные RPG массы шмоток и система уровней всерьёз напрягли фанатов.

Идентичность серии была как будто потеряна, зато Ubisoft удалось привлечь новую аудиторию.

Какой ценой? Ценой всего.

Но назвать Odyssey плохой игрой язык не поворачивается. Это действительно качественный экшен с приятной музыкой и невероятными древнегреческими пейзажами. Не зря игру иногда называют настоящим видеоигровым курортом. Однако почему она называется Assassin's Creed — большой вопрос.

5. Assassin's Creed Valhalla

Дата выхода: 10 ноября 2020

Последняя на сегодня часть серии и завершающая для так называемой «мифологической трилогии». В «Вальгалле» разработчики сумели освежить геймплей и отправили игроков-викингов в Англию — заключать союзы и противостоять королю Британии Альфреду Великому.

Разработчики полностью отказались от многих элементов прошлых игр: фарм сундуков и зачистку лагерей превратили в интересные побочные квесты в стиле «Ведьмака» и атмосферные набеги на поселения. При этом от массива лута также избавились — теперь всё можно получить только в строго определённых местах, а упор был сделан на улучшение каждого индивидуального предмета экипировки. Вместо миллионов шмоток осталось примерно 50 предметов. Кому-то это понравилось, кто-то посчитал перегибом.

Сюжетно игра сдвинула события современности с мёртвой точки, в которую они пришли ещё в 2012 году с выходом Assassin's Creed 3. Фанаты наконец-то выяснили, в каком направлении авторы планируют двигаться дальше, а также узнали немного предыстории из жизни предтеч.

При этом Valhalla, к сожалению, пострадала от гигантизма Ubisoft. Немалая часть геймплея свелась к скачкам на лошади по пустым пространствам, а сами города не отличаются какой-либо запоминаемостью — всё же речь идёт о IX веке.

«Вальгалле» вроде бы удалось объединить всё лучшее из классических и современных выпусков серии, однако сюжетные дополнения будто бы намеренно пошли вопреки — все добавки оказались какими-то вымученными и бесполезными.

4. Assassin's Creed 2

Дата выхода: 17 ноября 2009 года

Вторая часть — культовая. Именно благодаря ей серия получила заслуженную популярность и смогла показать геймерам по всему миру, что Assassin's Creed — одна из главных франшиз современности.

В этот раз игроков ждала история Эцио Аудиторе — молодого итальянца XV века, на глазах которого повесили отца и двух братьев. Ему предстоит узнать тайны противостояния тамплиеров и ассасинов, раскрыть заговор флорентийской элиты и даже столкнуться с представителями прошлой цивилизации.

Assassin's Creed 2 очень ловко жонглировала историческими личностями: Флоренцо Медичи, правитель Флоренции, был приятелем семьи Аудиторе, а Леонардо да Винчи стал лучшим другом самого Эцио. Проблемы у игры были, пожалуй, лишь в геймплейной структуре: постоянные миссии по слежке за кем-то, скучная боевая система с постоянным выжиданием контратаки и не самое удобное управление.

Также визуально сиквел явно проигрывал оригиналу: причём речь как о художественном исполнении, так и техническом. Видимо, разработчики решили сделать ставку именно на наполнение и геймплей, но не успели справиться с остальным. Тут Assassin's Creed 2 оказалась полным противовесом первой части.

Однако становление Эцио Аудиторе стало очень важным шагом для серии, который поднял Ubisoft на Олимп игровых компаний конца нулевых. Несмотря на свой возраст, экшен до сих пор неплохо играется.

3. Assassin's Creed 4: Black Flag

Дата выхода: 29 октября 2013 года

Во время разработки третьей части Ubisoft увидела огромный потенциал в морских сражениях и решила выпустить отдельную игру, в которой они были бы основной механикой. Место действия перенесли в Золотой век пиратства, а игровой мир значительно расширили. Так получился «Чёрный флаг» — первая часть франшизы, которую с трудом можно отнести к серии Assassin's Creed.

Сами посудите: мы играем за пирата по имени Эдвард Кенуэй, который разыскивает таинственную Обсерваторию — устройство первой цивилизации. Но всё это было лишь на фоне: бóльшая часть игры отводилась морским сражениям, исследованием островов, пещер и джунглей, а также поиску сокровищ.

Кредо ассасинов воспринималось притянутым за уши, но таков был выбор разработчиков. Хотя это значительно освежало игру: к выходу «Чёрного флага» противостояние фракций уже утомило.

Да, возможно, у Black Flag не так уж и много общего с истоками серии, однако даже сейчас это чуть ли не лучшая современная игра про пиратов. Вдобавок мы получили цепляющий душу сюжет с интересными персонажами и, пожалуй, сильнейшей концовкой во всей серии. Так что жаловались на игру только самые преданные фанаты «Креда» — остальные же наслаждались романтикой, которой прониклись ещё в «Пиратах Карибского моря».

2. Assassin's Creed Origins

Дата выхода: 27 октября 2017

Перед «Истоками» стояла сложнейшая задача: после спорных «Единства» и «Синдиката» серию требовалось масштабно перезапустить и вернуть к ней интерес. Команда «Чёрного флага» пошла ва-банк, решив перенести действие в доисторическую эпоху с полностью новым геймплеем.

У «Истоков» удивительным образом получилось преуспеть во многом — тут и по-настоящему красивый открытый мир, каждую частичку которого создавали вручную в противовес той же «Одиссее», и полностью новая боевая система со ставкой на сражения «один на один».

В AC Origins невероятно интересно просто существовать в виртуальном Египте — ходить по нему в поисках очередной красоты. Это буквально игра про туризм, с которым не настолько удачно справляются «Одиссея» и «Вальгалла».

«Истокам» как никакой другой игре превосходно удаётся передать ощущение места. Здесь хочется просто ходить.

Впрочем, недостатков тоже хватало: боевую систему ещё предстояло доработать, сюжет оказался невероятно банальным, а дополнительные задания вызывали невольные смешки — и они всерьёз сравнивали их с «Ведьмаком 3»? Однако даже в таком состоянии «Истоки» — одна из лучших игр в серии.

1. Assassin's Creed

Дата выхода: 13 ноября 2007 года

Пожалуй, тут нас смогут понять немногие. Даже внутри редакции подобное решение вызывало неоднозначную реакцию. Однако первая Assassin's Creed воистину уникальная игра — это буквально Hitman в открытом мире. Больше серия никогда так близко не подходила к этому сравнению, разве что в AC Unity были миссии-убийства.

У Assassin's Creed хватает недостатков, однако даже минусы делают её действительно уникальной. Самое главное, что в первой части есть невероятное ощущение мира — города настолько отличаются друг от друга, что даже внутри них есть чёткое понимание, где кто живёт.

Более того, разработчики создали игру таким образом, что её можно пройти, просто изучая мир. Приехать в город, узнать расположение цели из разговоров местных жителей — и так далее. Об этом вообще мало кто говорил, однако это редкая особенность для любой игры. Просто попробуйте.

Убийство целей тут вообще отдельное удовольствие. Да, тут нет вариативности Hitman, но в целом это не мешает наслаждаться процессом. Можно, конечно, вбежать в толпу и просто убить, но куда интереснее пытаться найти уникальный способ по устранению важного врага.

Жаль, что Ubisoft с каждым годом всё дальше уходила от этой концепции.

Хочется, чтобы в будущем Assassin's Creed вновь нашлось место не только для огромных экшен-RPG, но и проектов в духе оригинальной игры.

Бонус! Менее спорный лидер — Assassin's Creed Brotherhood

Дата выхода: 16 ноября 2010 года

Помните про неоднозначную реакцию внутри редакции на первое место? Так вот, у нас есть альтернативное первое место с «Братством». Это невероятная игра, которая довела до ума практически каждый элемент второй части: боёвку, систему лута и другие механики.

По сюжету Эцио прибывает в Рим и пытается помешать Борджиа захватить власть над городом. В этом нелёгком деле ему помогают герои из сиквела вместе с Леонардо да Винчи, который умудрился построить для врага сразу несколько устройств будущего.

«Братство» даёт почувствовать себя главой ассасинов — всего по одному нажатию кнопки подданные появятся из ниоткуда и устранят нужную цель или даже небольшой отряд залпом из арбалетов. Ассасинов также можно отправлять на вылазки в другие страны и прокачивать их навыки, чтобы они стали ещё полезнее в бою.

Не подвели и художники Ubisoft — Brotherhood выглядит очень сочно, а от некоторых архитектурных сооружений глаз не оторвать. Чего только стоят Колизей и различные Пантеоны. А ведь на них можно не только смотреть, но и приобретать — в «Братстве» очень здорово переплетаются различные механики.

Assassin's Creed Brotherhood — эталон, который многие фанаты считают лучшей игрой в серии. И просто потрясающая игра, которую фанаты запомнят на всю жизнь.