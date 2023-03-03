От комиксов в газете до «Уэнсдей»: как поменялись персонажи Семейки Аддамс за 84 года

Семейка Аддамс появилась в конце 30-х годов прошлого века в виде безымянных карикатур в газете. Американский художник-мультипликатор Чарльз Аддамс придумал необычных персонажей с интересной историей. Впоследствии героев известного клана заметили режиссёры и продюсеры.

Перебравшись с бумажных газет и зарисовок на большие экраны, персонажи осовременивались и представали в новом виде. Ниже вы увидите, как Уэнсдей, Мортиша, Гомес и другие члены семьи развивались на протяжении 84 лет.

Мортиша Аддамс

Матриарх семейства, один из самых узнаваемых, а вместе с тем главных персонажей франшизы если и менялся, то не так сильно, как остальные герои. В комиксах Мортиша представлялась суровой ведьмой с бледной кожей.

Её чёрные, как смола, волосы присутствовали на протяжении всех этих лет. Видоизменялось только облегающее чёрное платье. И если цвет оставался прежним, чёрным, то сам дизайн платья каждый раз был новым.

Мортиша Аддамс в ситкоме 1961-1964 годов, в фильме 1991 года и в сериале «Уэнсдей» Фото: MGM

В одноимённом сериале 60-х годов Мортиша была изображена более мягкой и окультуренной личностью, сохранив при этом небольшую долю стервозности и возвышенности. Впрочем, любовь Мортиши к своей семье чувствовалась всегда.

В сериале 1998 года «Воссоединение семейки Аддамс» роль Мортиши досталась несравненной Дэрил Ханне. Более чувственная, чем её предшественницы, она соблазняла всех вокруг себя, включая зрителей.

«Новая семейка Аддамс» (1998) Фото: MGM

Видео доступно на YouTube-канале dizfunster. Права на видео принадлежат MGM.

Сериал «Уэнсдей» пошёл ещё дальше и сделал её более чувственной, чем раньше, показав все переживания героини за своего любимого мужа Гомеса.

Видео доступно на YouTube-канале Evolution Lab. Права на видео принадлежат MGM.

Гомес Аддамс

А вот патриарх семейства претерпел значительные изменения во внешности. На фоне мрачноватых близких Гомес общителен и жизнерадостен. Его любовь к Мортише безмерна и безгранична. Чаще всего в кино он был изображён как безумно влюблённый в свою семью мужчина небольшого роста.

Гомес Аддамс: в ситкоме 1961-1964 годов, в фильме 1991 года и в сериале «Уэнсдей» Фото: MGM

В оригинальных комиксах 30-х годов его изображали довольно упитанным добряком с плоским носом, тонкими усиками и кривыми зубами. В телесериале 1964 года Джон Эстин, ставший первым киношным Гомесом, отошёл от канона и превратился из статного толстяка в мужчину худощавого телосложения. Он носил меловой полосатый костюм и галстук. В некоторых фильмах галстук заменялся бабочкой, но концепция костюма оставалась прежней.

В сериале «Воссоединение семейки Аддамс» Гомеса сыграл Тим Карри, как раз с бабочкой вместо галстука и тонкими усиками. А в «Новой семейке Аддамс» Гленн Таранто предстал в совсем непохожим на оригинал образе.

Гомес Аддамс: в сериале 1998 года и в «Новой семейке Аддамс» Фото: MGM

В «Уэнсдей» Гомеса показали максимально приближённым к оригинальным комиксам полноватым добряком латиноамериканского происхождения.

Видео доступно на YouTube-канале Evolution Lab. Права на видео принадлежат MGM.

Уэнсдей Аддамс

Когда Уэнсдей получила собственный сериал, её популярность повысилась в разы. Она и раньше выделялась на фоне родных, но не так очевидно. Сейчас же про Уэнсдей знает каждый подросток. Дженна Ортега великолепно отыграла старшую дочь Мортиши и Гомеса, взяв лучшее из предыдущих образов.

Уэнсдей Аддамс: в ситкоме 1961-1964 годов, в фильме 1991 года и в сериале «Уэнсдей» Фото: MGM

В комиксах темноволосая девочка была изображена ребёнком, одержимым пытками и смертью. Её главным увлечением были эксперименты над младшим братом Пагсли. В сериале 60-х Уэнсдей, которую сыграла Лиза Лоринг, представилась зрителям более мягким и игривым ребёнком. Но спустя 30 лет киноделы вернулись к оригинальной версии — в фильме 1991 года Кристина Риччи великолепно вжилась в роль мрачной и невозмутимой малышки.

В сериалах «Воссоединение семейки Аддамс» (1998) и «Новая семейка Аддамс» (1998–1999) Уэнсдей сыграла Николь Фужейр. Девочка хорошо вжилась в роль подростка, но получилась более мягкой по сравнению с образом Риччи.

«Новая семейка Аддамс» Фото: MGM

Современная Уэнсдей в исполнении Дженны Ортеги получилась чем-то средним между двумя этими образами. С одной стороны, она мрачновата и замкнута. С другой — чувственна и прикольна. При этом внешне Уэнсдей практически не поменялась. Чёрный волос, две косички, бледная кожа, белый воротник и чёрное платье — все из перечисленных атрибутов были частью персонажа всегда.

Видео доступно на YouTube-канале MsMojo. Права на видео принадлежат MGM.

Пагсли Аддамс

Первоначальное воплощение младшего брата Уэнсдей было более коварным и порочным, но для больших экранов персонажа изменили, чтобы мальчик казался более мягким и изобретательным на фоне своей жёсткой сестры.

Пагсли Аддамс: в ситкоме 1961-1964 годов, в фильме 1991 года и в сериале «Уэнсдей» Фото: MGM

На протяжении всех своих воплощений Пагсли представал пухленьким мальчиком в полосатой футболке и чёрных шортах. Менялась только причёска, а вот все остальные атрибуты персонажа оставались неизменными.

Видео доступно на YouTube-канале Evolution Lab. Права на видео принадлежат MGM.

Дядя Фестер

Дядя Фестер был неизменной частью семьи с самого зарождения клана. Однако в оригинальных комиксах он появлялся как безымянный персонаж, не имеющий отношения к семье. Позже, в мультсериале 1973 года, озвученный Джеки Куганом персонаж был представлен как дядя Мортиши Аддамс.

Фестер Аддамс: в ситкоме 1961-1964 годов, в фильме 1991 года и в сериале «Уэнсдей» Фото: MGM

В современных экранизациях дядя Фестер стал братом Гомеса, а его связь с Уэнсдей только укрепилась. Внешне персонаж не менялся. Его единственный костюм на все случаи жизни — это тёмное пальто с огромным воротником.

Видео доступно на YouTube-канале Evolution Lab. Права на видео принадлежат MGM.

Дворецкий Ларч

Верный слуга семьи Ларч в оригинальных комиксах появлялся в кругу семьи с метёлкой из перьев, предпочитая оставаться немым. Он считается неуклюжим дворецким, но очень верным семье. В сериале 60-х годов Ларч, которого сыграл Тед Кэссиди, общался с помощью стонов и вызывался звонком в колокольчик.

Ларч Аддамс: в ситкоме 1961-1964 годов, в фильме 1991 года и в сериале «Уэнсдей» Фото: MGM

В сериале «Уэнсдей» Ларч сыграл совсем небольшую роль: персонаж использовал дизайн костюма Ларча из сериалов и фильмов ранних лет.

Видео доступно на YouTube-канале Evolution Lab. Права на видео принадлежат MGM.

Вещь

И последний, не менее важный член семьи — Вещь или безымянная рука, как будто оторванная от чужого тела. Впрочем, точное происхождение Вещи так и не было раскрыто. Неизвестно, был ли он когда-то привязан к телу или возник как независимое существо. Однако отсутствие тела не мешает Вещи являться тем, кем он является на самом деле — личностью со своими эмоциями и чувствами.

В старых фильмах и сериалах Вещь в силу слабого развития технологий не могла существовать отдельно от тела, как в современных фильмах. Персонажа изображали в виде руки человека, прятавшейся в коробке.

Вещь: в ситкоме 1961-1964 годов, в фильме 1991 года и в сериале «Уэнсдей» Фото: MGM

В ранних экранизациях безымянной рукой был Тед Кэссиди, игравший, помимо роли Вещи, дворецкого Ларча. А вот в фильмах 90-х с Кристиной Риччи рука впервые превратилась в полноценного персонажа.

Тогдашние технологии позволяли сделать Вещь нечто средним между живым человеком и домашним питомцем. Персонажа впервые показали в виде отрубленной руки, бегающей на пяти пальцах, как какой-то паук.

В сериале «Уэнсдей» с Ортегой безымянная рука заняла одну из ключевых ролей, которую исполнил фокусник. Внешне рука почти не изменилась, но на неё было добавлено больше шрамов. Несмотря на это, Вещь никак не пугала. За жуткой внешностью скрывалась добрая и отзывчивая натура.

Видео доступно на YouTube-канале Evolution Lab. Права на видео принадлежат MGM.