Потрясающая подборка косплея — по самым крутым играм

Наступили первые выходные марта, и это значит, что пришло время новой подборки косплея. Сегодня вас ждут образы исключительно из игр — как из новинки, так и знаковых для индустрии проектов.

«Ведьмак 3»

Нежный образ Йеннифер из Венгерберга уже давно стал народным как среди косплееров, так и среди игроков. Sladkoslava показал свою версию девушки, перед которой не устоял бы ни один ведьмак.

Overwatch 2

Ещё более нежный образ Ангела из шутера Blizzard показала AGflower. Возможно, у второй части не самая лучшая поддержка, но уж точно один из лучших косплей-сообществ. Фото: Мурзик.

Valorant

Accola представила стильный образ южнокорейской героини Джетт из Valorant. Вышел один из самых необычных косплеев по вселенной Riot Games, что бывали в наших материалах. Фото: Саша Мифетис.

Borderlands

Дарья Рооз представила свою версию Безумной Мокси из Borderlands. У девушки вышел оригинальный образ, сильно похожий на героиню в играх, однако добавляющий и что-то своё. Фото: KIRA.

Близняшки из Atomic Heart

После выхода российской Atomic Heart косплеерши сразу же обратили внимание на роботов-близняшек. Многие девушки уже представили свои образы, среди них: Леся Кусь, Sawaka, Mikasa Rino, Саша Лис и Voezacos. Что ж, будем ждать полноценных сетов!