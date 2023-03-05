Потрясающая подборка косплея — по самым крутым играм

Наступили первые выходные марта, и это значит, что пришло время новой подборки косплея. Сегодня вас ждут образы исключительно из игр — как из новинки, так и знаковых для индустрии проектов.
«Ведьмак 3»
Нежный образ Йеннифер из Венгерберга уже давно стал народным как среди косплееров, так и среди игроков. Sladkoslava показал свою версию девушки, перед которой не устоял бы ни один ведьмак.
Overwatch 2
Ещё более нежный образ Ангела из шутера Blizzard показала AGflower. Возможно, у второй части не самая лучшая поддержка, но уж точно один из лучших косплей-сообществ. Фото: Мурзик.
Valorant
Accola представила стильный образ южнокорейской героини Джетт из Valorant. Вышел один из самых необычных косплеев по вселенной Riot Games, что бывали в наших материалах. Фото: Саша Мифетис.
Borderlands
Дарья Рооз представила свою версию Безумной Мокси из Borderlands. У девушки вышел оригинальный образ, сильно похожий на героиню в играх, однако добавляющий и что-то своё. Фото: KIRA.
Близняшки из Atomic Heart
После выхода российской Atomic Heart косплеерши сразу же обратили внимание на роботов-близняшек. Многие девушки уже представили свои образы, среди них: Леся Кусь, Sawaka, Mikasa Rino, Саша Лис и Voezacos. Что ж, будем ждать полноценных сетов!
- 5 марта 2023
-
18:49
-
18:16
-
17:59
-
17:24
-
16:59
-
16:31
-
15:54
-
15:31
-
15:01
-
14:57
-
14:39
-
14:05
-
13:45
-
13:28
-
13:07
-
12:57
-
12:31
-
02:54
-
02:18
- 4 марта 2023
-
23:23
-
21:22
-
20:34
-
18:49
-
18:21
-
17:53
-
17:16
-
16:36
-
16:00
-
15:25
-
15:00
-
14:22
-
13:48
-
13:39
-
13:25
-
13:04