Поразительная подборка косплея — по отличным играм и аниме

В нашей новой подборке косплея делимся шикарными образами из «Атаки титанов», Chainsaw Man и Cyberpunk Edgerunners, а также потрясающими работами по «Ведьмаку» и Dragon Age.
«Атака титанов»
На этой неделе вышел спецвыпуск культового аниме, который поднял ставки ещё выше. Одну из главных ролей в нём сыграла Микаса — её образ и воплотила Ксана Станкевич. Фото: alens photo.
«Ведьмак 2»
Третья часть приключений Геральта из Ривии, безусловно, стала самой популярной игрой во франшизе, однако косплеерши продолжают возвращаться к образам из «Убийц королей». Reilin показала свою версию Трисс Меригольд, а KIRA вновь впечатлила своей работой со светом и спецэффектами.
«Человек-бензопила»
Аниме Chainsaw Man произвело большой фурор в том числе благодаря Макиме — одной из главных героинь шоу. AGflower представила свою версию знойного персонажа. Фото: Мурзик.
Dragon Age
Bioware всё никак не покажет первый геймплей Dragon Age: Dreadwolf, а ведь игроки и косплеерши очень ждут выход продолжения. Juk показала свою версию ведьмы Морриган, которая наверняка появится и в будущей части серии. Фото: Tim·Tim.
Cyberpunk: Edgerunners
Недавно «Бегущих по краю» назвали лучшим аниме 2022 года. Важную роль в победе сыграла Люси, которая уже успела стать любимицей всего интернета. Марина Монталь перевоплотилась в знаменитую героиню в виде пасхального образа. Фото: Дмитрий Клайтон.
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