«Король и Шут» свернул не туда. Новая серия зачем-то топчется на месте

«Королю и Шуту» хватило трёх серий, чтобы безоговорочно влюбить в себя фанатов. Авторы показали драйвовые концерты, становление группы, безумие Горшка, красивый фэнтези-мир — неудивительно, что проект ворвался в топ лучших сериалов «Кинопоиска». Однако после нового эпизода оценки могут опуститься. Что же в нём случилось?

Где смотреть сериал «Король и Шут»

«Короля и Шута» показывают на «Кинопоиске».

Впечатления от четвёртой серии «Короля и Шута»

Прошлые эпизоды критиковали за сумбур. Сценарий слишком резко прыгал по разным временным эпохам и менял настроение, но такой подход добавлял динамики. Вот группа зажигает на концерте, а через мгновение Горшок страдает от прихода. В следующем кадре герои и вовсе ходят по фэнтези-миру.

В четвёртой серии сумбур остался, вот только в этот раз он не помогает истории. Всё так же в центре внимания снова зависимость Горшка, а прыжки во времени отправляют из одного мрачного эпизода в другой. Это утомляет.

Сериал фокусируется на проблемах Горшка Фото: «Кинопоиск»

Хотя главная проблема в самоповторах. Понятно, что проблемы Горшка с запрещёнными веществами — важная часть истории группы. Но тему подняли уже во второй серии, а в третьей музыкант опустился на дно и чуть себя не угробил.

Казалось бы, пришло время сместить акценты и рассказать о чём-то другом — например, о разногласиях с Князем. Однако весь четвёртый эпизод Горшенёв снова страдает от зависимости, а повествование становится максимально мрачным и сюрреалистичным. При этом конфликт с коллегой на месте, но ему уделили пару минут хронометража и неаккуратно подали.

В итоге четвёртый эпизод напоминает безумную версию «Реквиема по мечте». Это не стало бы проблемой, не фокусируйся прошлые серии на той же идее. Может, хотя бы в следующий раз авторы вспомнят, что в истории «Короля и Шута» были не только безумие и запрещённые вещества?

Обычный день музыканта Фото: «Кинопоиск»

Что случилось в четвёртой серии «Короля и Шута»

Эпизод начинается с экзамена, где Горшенёва презентуют как будущего реставратора. Юноша вытягивает билет, но не хочет отвечать. Всё же его страсть — музыка. Педагог ругает ученика и говорит, что его жизнь должна быть спокойной, иначе буйный характер погубит.

Дома Горшка тоже не принимают. Отец ругает за репетиции дома, убирает со стен плакаты Сида Вишеса и издевается, когда сын срывает спину, поработав грузчиком. Папа считает, что обязан говорить правду, ведь после его смерти никто это не сделает. Однако музыкант уверяет, что умрёт первым.

Горшок всегда дрался за право быть собой Фото: «Кинопоиск»

В настоящем отец приводит Горшка в наркологический центр. Там музыканта из шланга поливают холодной водой, привязывают к кровати и избивают. Даже за просьбу о воде наказывают ударами. Ночью к герою приходит Шут. Он напоминает, что следовало прыгнуть с верхотуры стадиона в первой серии — тогда страданий не было бы. Его речи безумны и ведут к саморазрушению.

Утром в центр заходит Князь. Он передаёт местному сотруднику деньги с кассетой «КиШа» и просит о хороших условиях. Медработник, который избивал Горшка, слушает музыку и проникается к звезде симпатией.

Он признаётся Горшку, что в детстве играл на пианино и мечтал о карьере на сцене, но из-за уговоров отца устроился медиком. В первый же день одурманенный пациент отбил ему пальцы. От треков «КиШа» стало легче, поэтому он призывает ничего в себя не вкалывать. На фоне смеётся Шут: он знает, что Горшок ещё не раз попадёт на реабилитацию.

Лечение вышло трудным Фото: «Кинопоиск»

После выписки Горшок навещает маму, но обед прерывает звонок Анфисы. Оказывается, у неё СПИД — значит, и у героя тоже. Он идёт в больницу и удивляется отрицательному результату. Впрочем, это ничего не значит, через время нужно повторно сдать анализы.

Музыканту всё ещё плохо. Он приходит на репетицию и кричит, когда видит Анфису. Вот только девушки там нет, это очередная галлюцинация. В итоге Горшок отправляется на кладбище, забирается в могилу и засыпает. Начинается дождь, из-за которого земля становится скользкой. К счастью, выбраться помогают сторожи — они поят героя водкой и болтают о смерти.

Горшку не становится легче. Он идёт в притон, делает очередной укол и чуть не умирает. Музыканта чудом откачивают, что сильно огорчает Шута. По дороге на репетицию Шут в очередной раз достаёт Горшка и проявляет его страхи. Музыкант боится, что больше не нужен группе — его легко заменит Князь.

Герой не справляется с зависимостью Фото: «Кинопоиск»

Показывают концерт, на который Горшок попросту не явился. Менеджер нашёл музыканта, поэтому Князь убегает со сцены и идёт к другу. Тот порезал себя бутылкой и сидит у бассейна. Горшок рассказывает про СПИД, обсуждает свою смерть и даже шутки ради дерётся с Князем.

А затем герой снова сдаёт анализы и выясняет, что ничем не болен. Тогда он обещает вернуться к нормальной жизни. Впереди много работы — нужно писать новый альбом. Вот только у него разногласия с Князем. Горшок говорит, что напишет всю музыку, а другу предлагает заняться текстами. Князя это не устраивает, он обиженно уходит.

Сейчас будет драка Фото: «Кинопоиск»

В сюрреалистичном мире Князь умирает после драки с феей мух. Неожиданно появляется странный человек с гробом и предлагает воскрешающее лекарство. Взамен он просит, чтобы герои его убили.

Зелье срабатывает. Пока Князь поправляется, странник рассказывает об отвращении к людям и их запаху, а также называет своё имя — Себастьян. Оказывается, уничтожить его не так-то просто, любые раны быстро заживают.

Когда безумец засыпает, Горшок поднимает Князя и уводит в пещеру. Вот только Себастьян находит персонажей по запаху и превращается в зверя. Оказывается, это медведь, которого колдун сделал человеком.

В гробу Себастьяна оказывается пушка, из которой герои в последний момент расстреливают чудище. После они выбираются из пещеры, не могут найти друг друга из-за дыма и разрушений, а потом разбегаются в разные стороны.

История фэнтези-мира банальная, но забавная Фото: «Кинопоиск»

Надеемся, в следующих эпизодах авторы уделят больше внимания музыке, концертам и разногласиям музыкантов. Проверим это 23 марта.