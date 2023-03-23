Сцена после титров в «Джоне Уике 4» — есть ли и что в ней происходит

23 марта в России состоялась премьера фильма «Джон Уик 4» — очередного продолжения, где герой Киану Ривза в очередной раз показывает невероятные трюки и сражается с десятками противников. Новинка очень понравилась критикам и получила очень высокие оценки — самые высокие для серии.

Продолжительность «Джона Уика 4» составляет почти три часа — 2 часа 49 минут с учётом титров. После столь длинного фильма многие захотят размяться и выйти из зала. Но есть ли смысл сидеть до самого конца?

Есть ли в фильме «Джон Уик 4» сцена после титров?

Да, впервые в серии есть смысл оставаться после титров. Зрителей ожидает одна сцена, но только после всех титров. После первых титров ничего нет.

Кайн, «Джон Уик 4» Фото: Lionsgate

Что происходит в сцене после титров «Джона Уика 4»?

После получения прощения для себя и своей дочери Кейн решает наконец-то встретиться со своим ребёнком. В сцене он идёт с цветами к ней (она играет на виолончели около музея), однако навстречу идёт Акира — дочь Симадзу, которого в фильме как раз и убил Кейн, хотя они были друзьями.

Девушка достаёт складной нож — и на этом сцена заканчивается.

«Джон Уик 4» Фото: Lionsgate

Что это значит для «Джона Уика»?

Сложно сказать. Сейчас франшизу расширяют сразу через два проекта: уже в этом году состоится премьера сериала «Отель «Континенталь»». Он расскажет о молодом Уинстоне — события развернутся в 1970-х годах.

Ещё готовится фильм «Балерина» с Аной де Армас — его сюжет развернётся между третьей и четвёртой частью «Джона Уика», а Киану Ривз даже вернётся к своей роли. Однако больше никаких планов не озвучивалось. Пятую часть «Джона Уика», учитывая финал четвёртой, вряд ли стоит ожидать.