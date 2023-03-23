«Лучший фильм Киану Ривза». Первые зрители в восторге от «Джона Уика 4»

23 марта в России и в некоторых странах Европы состоялась ранняя премьера «Джона Уика 4» — четвёртой части серии боевиков с Киану Ривзом. На агрегаторах уже начали появляться первые отзывы зрителей о картине. Большинство нахваливает фильм, называя его чуть ли не лучшим в карьере актёра.

Так, на портале IMDb рейтинг ленты составляет 8,7/10 на основе почти 6 тыс. оценок. Пользователи хвалят актёрскую игру Киану Ривза, безумный экшен, новых злодеев и даже сюжет.

График оценок «Джона Уика 4» Фото: IMDb

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Киану Ривз чертовски крут. Это, безусловно, его лучшая роль. Режиссёр Чад Стахелски создал лучший боевик в истории кинематографа.

Все актёры сыграли потрясающе, спецэффекты — одни из лучших, что я когда-либо видел, а боевые сцены удивили меня своей хореографией. Честно говоря, я немного волновался, что они не смогут поддерживать планку франшизы на таком высоком уровне, и я рад, что они со всем справились.

Донни Йен, Билл Скарсгард и Лэнс Реддик демонстрируют выдающуюся актёрскую игру, а трюки, режиссура, сюжет и музыка делают этот фильм обязательным для просмотра всем фанатам боевиков. Франшиза продолжает поднимать планку экшен-фильмов, и если вы ищете захватывающий и увлекательный фильм, то не пропустите «Джон Уик 4».

Я не понимаю, как кто-то мог выбрать «Человека-муравья 3», а не «Джона Уика 4». Он невероятно драйвовый, а хореография и трюки в нём просто завораживают. Когда начинается экшен, это что-то невероятное. Трудно объяснить — это надо видеть самому! Зачем смотреть, как летает созданный на компьютере «супергерой», если вы можете понаблюдать, как Ривз и Йен участвуют в настоящем и захватывающем поединке?

«Джон Уик 4» вышел и в России — смотреть новый фильм с Киану Ривзом можно во всех кинотеатрах страны.