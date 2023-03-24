Третий сезон «Теда Лассо» прекрасен. Он влюбляет в жизнь и спасает от депрессии

Недавно на Apple TV+ стартовал третий сезон «Теда Лассо». В 2020 году сериал многих спас от депрессии. Тогда из-за пандемии люди сидели по домам, ходили на улицу в масках и сильно грустили. Однако «Тед Лассо» не давал унывать: главный герой так впечатлял искренностью и позитивом, что хотелось жить и улыбаться.

Тед встречал проблемы с оптимизмом, очаровывал даже хейтеров и озарял светом всех поблизости. Заодно герой будто хватал зрителя за уши и вытаскивал из депрессии.

Невозможно не влюбиться в Теда Лассо Фото: Apple

А вот во втором сезоне подход изменили. Сценарий всё ещё был лёгким и позитивным, но также показывал: даже у самых жизнерадостных людей могут быть серьёзные проблемы. Мы увидели депрессию Теда из-за разлуки с семьёй, удивлялись паническим атакам и учились быть внимательнее к близким.

Авторы классно раскрыли тему психологических проблем, но после первого сезона многие зрители ждали другого. Они включали «Теда Лассо», чтобы отвлечься от своих бед, но вместо этого узнавали, что герой не такой уж несгибаемый и даже плачет по ночам. Неужели в мире нет ничего, на что можно опереться?

Хотя другие фанаты были благодарны. По сети даже ходили рассказы, как после просмотра люди замечали беду у человека, который всегда улыбался.

Девиз сериала Фото: Apple

К третьему сезону хватало и других вопросов. Всё-таки работа заняла два года, а сценарий называли слабым и переписывали. Не угодило ли шоу в производственный ад? К счастью, первые два эпизода доказали, что «Тед Лассо» всё ещё хорош, а сценарий снова полон позитива.

У героев полно проблем, но они не огорчают

Третий сезон сразу подкидывает героям множество проблем. Всё же футбольный клуб «Ричмонд» вернулся в Премьер-лигу и теперь должен пристыдить критиков, которые пророчат ему последнее место. К тому же бывший муж Ребекки купил «Вест Хэм», нанял тренером бывшего помощника Теда и метит чуть ли не в чемпионы. Всё ради того, чтобы напакостить «Ричмонду».

К тому же у персонажей и других проблем полно. Тед провёл с сыном шесть недель и грустит из-за его возвращения в Америку. Кили с головой ушла в бизнес и не справляется, а её отношения с Роем рушатся. Игроки теряют веру в себя. Клубу нужно усиление, но крутые спортсмены предпочитают другие варианты.

Тренеры думают о победе Фото: Apple

Все эти вопросы Тед решает в своём стиле. Нейт издевается над ним на конференциях? В ответ тренер похвалит бывшего ассистента, пошутит над собой и снова очарует футбольный мир. На команду сильно давят? Лассо отведёт всех в канализацию и прочистит голову нелепыми, но убедительными байками.

А как хороша в третьем сезоне Ребекка! Её противостояние с бывшим мужем вышло на новый уровень — теперь они борются за одних спортсменов и лучшее место в таблице.

К примеру, легендарный футболист, который по высокомерию напоминает Ибрагимовича, хочет играть в Англии. Но кто выиграет битву за него – нейтральный «Челси», вражеский «Вест Хэм» или наши аутсайдеры из «Ричмонда»? Эта арка круто развлекает, а её развязка удивит.

Тед Лассо и «Ричмонд» настолько популярны, что появились в FIFA 23 Фото: Apple

Главная фишка третьего сезона именно в понятном противнике. Раньше герои в основном сражались с собой: страхами, комплексами, психологическими травмами. Теперь же главная задача — одолеть «Вест Хэм». Справится ли Ребекка с давлением, которое оказывает бывший муж? Превзойдёт ли Тед бывшего коллегу Нейта?

При этом сценарий даёт понять, что конфликт завершится не дракой и злорадством. Всё же «Тед Лассо» научил, что истинных врагов не существует, а любые недопонимания и обиды решаются разговором.

Образ Нейта явно списали с Моуринью Фото: Apple

Юмор всё ещё хорош

«Тед Лассо» — не только позитивная драма о добре и работе над собой, но и классная комедия. В третьем сезоне авторы снова придумали много удачных шуток. Чего только стоит арка журналиста Трента, который готовит книгу о клубе, но встречает сопротивление Роя Кента. Тренер так забавно отшивает и орёт на писателя, что улыбку не сдержать!

А как не смеяться над тренером Бородой, который нелепо визжит после каждой неожиданной новости? И не забывайте про глупые истории Теда, раздолбайство Джейми Тартта, очаровательные выходки Кили и откровения маленькой Фиби. Всё это делает сериал уютным и весёлым. Конечно, неудачных шуток тоже хватает, но впечатления они не портят.

У Трента в этом сезоне серьёзная роль Фото: Apple

«Тед Лассо» обязателен для просмотра. Оцените сериал, даже если не любите футбол, Англию и драматические комедии. Главный хит Apple TV+ наверняка изменит мнение.

Если же с удовольствием смотрели прошлые сезоны, но переживали за третий — расслабьтесь. Сериал по-прежнему хорош и создаёт всё то же тёплое чувство. Быть может, в следующих эпизодах авторы снова сфокусируются на личных проблемах и депрессии, но пока всё исключительно жизнерадостно.