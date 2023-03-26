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Тест — какой персонаж из Atomic Heart подходит тебе: Баба Зина, Элеанора, майор Нечаев, Близняшки

Тест. Кто ты из Atomic Heart
Артём Ращупкин
Тест: любимый персонаж из Atomic Heart
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Кем бы ты был в мире альтернативного СССР.

Представьте, что Советский Союз не распался. Лучшие умы страны продвинулись в технологиях и создали уникальных механизированных помощников — роботов, заменивших человека во многих сферах жизни.

Такое будущее вполне реально и несёт не только положительные моменты, но и возможные последствия в виде сошедших с ума роботов, убивающих своих недавних владельцев жёстко и без сожаления. Atomic Heart максимально реалистично и правдоподобно показала такой сценарий, но в рамках одного научно-исследовательского центра, который оказался на грани уничтожения.

Разработчики не стали заострять внимание на одних лишь роботах и гармонично вписали в свою историю харизматичных персонажей. Каждый робот уникален, но и каждый персонаж в этом мире вышел таким же. Даже обычный, казалось бы, торговый автомат получился дико смешным и запоминающимся, со своим характером и прикольными фразами.

В данном тесте мы бы хотели проверить, какой персонаж из Atomic Heart подошёл бы лично вам.

Тест также доступен по ссылке.

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