Новая серия «Мандалорца» — лучшая в сериале, все сюжеты объединили

Пятая серия третьего сезона «Мандалорца» уже получила высочайшие оценки. В этот раз авторы выдали крутую историю со сражениями, неожиданным поворотом и возрождением самого воинственного народа в галактике.
Где смотреть сериал «Мандалорец»
В мире «Мандалорца» транслирует Disney+. Официальных показов в России нет.
Впечатления от пятой серии «Мандалорца»
Третий сезон «Мандалорца» удивляет. Сначала авторы обнадёжили крутой глобальной историей, а затем переключились на интригующие филлеры. Раньше побочные истории плохо стыковались с основным сюжетом. Ну довёз Джарин икринки на другую планету — и что? Теперь же каждый сайд-квест умело вплетён в историю, пятая серия это доказывает.
Зачем G68 пудрила мозги республиканцам? Какой смысл в драке мандалорцев с летающим зверем? Что в сюжет привносит мифозавр? Зачем была нужна короткая стычка с пиратами? Новый эпизод отвечает на эти вопросы — и делает это эпично. Перестрелки, сражения на кораблях, засады, драматические диалоги — всё это на месте.
«Мандалорец»
Фото: Disney
Хотя главная фишка в балансе между надеждой и угрозой. Казалось бы, теперь мандалорцы объединились, поставили общую цель и вместе взялись за возрождение народа. Однако радоваться этому трудно: всё же имперцы проникли в Республику и ведут её в тупик, а мофф Гидеон издалека строит коварные планы.
Этого достаточно, чтобы зритель сидел словно на качелях. Как-никак великие победы сменяются большими проблемами. Поэтому сериал завораживает — главное, чтобы авторы не растеряли запал!
«Мандалорец»
Фото: Disney
Что случилось в пятой серии «Мандалорца»
Всё начинается на планете Неварро, где Гриф Карго обсуждает развитие города. Беседу с инженерами прерывают пираты из первой серии. Их корабль уже навис над планетой и вот-вот откроет огонь.
На связь с Грифом выходит главный пират Гориан Шард, который насмехается над главой планеты. Он удивлён, что бывший босс наёмников стал таким мягким и правильным. Карго говорит, что солдаты Новой Республики прилетят и накажут пиратов, но Шард не верит. Всё же Неварро — независимая планета, а Республика не может защитить даже свои территории. В итоге преступники открывают огонь, а мирные жители убегают из города.
«Мандалорец»
Фото: Disney
Карго передаёт послание республиканскому капитану Теве. Он хочет помочь, но сначала нужно добыть разрешение начальства. Прошения рассматривают неделями, поэтому Тева летит на Корусант и лично идёт в офис босса.
Увы, помогать жителям Неварро не спешат, ведь запросов слишком много. К тому же в кабинет в нужный момент заходит бывшая имперка G68 (Элия Кейн), которая недавно предала Першинга. Она напоминает, что планета Неварро независима, и убеждает не помогать.
Тева уверен, что пираты связаны с моффом Гидеоном. Они напали на местность, которой раньше заправлял злодей — это явно не случайность. Однако аргумент не помогает в споре.
«Мандалорец»
Фото: Disney
Затем Тева летит к мандалорцам. Он нашёл их убежище благодаря трусливому дроиду с Татуина, угодившему в команду Джарина. Республиканец рассказывает о проблеме Грифа и улетает.
Вскоре мандалорцы собираются в пещере. Джарин призывает помочь жителям Неварро, но согласных мало. Затем в центр выходит Паз Визсла и перечисляет причины сидеть на месте. Но в конце он говорит, что мандалорцы отправятся на миссию, ведь они воины, а Джарин и Бо-Катан — верные соратники. Это всех убеждает.
«Мандалорец»
Фото: Disney
Пираты уже захватили город и бесчинствуют. Их веселье прерывают мандалорцы: часть группы воюет в воздухе, а остальные высаживаются на улицы. Бой вышел тяжелым — в какой-то момент герои даже попали в засаду, но всех спасли миниган Паза Визслы и хитрость Оружейницы. В это время Джарин и Бо-Катан доминируют в воздухе и сбивают огромный корабль Шарда.
Уцелевшие пираты бегут из города, но путь им преграждают местные жители во главе с Грифом. В итоге планета освобождена, а Карго хвалит мандалорцев и дарит им землю неподалёку.
«Мандалорец»
Фото: Disney
Оружейница зовёт Бо-Катан на встречу и призывает снять шлем. Воительница удивлена, но всё же показывает лицо. Тогда Оружейница рассказывает, что вдохновилась рассказами о живом мифозавре — это знак для всех мандалорцев. Многие воины отказались от Пути и сняли шлем, но теперь все должны объединиться и вернуть народу величие.
Бо-Катан была по обе стороны: дружила с воинами, преданными Кредо, и теми, кто предпочёл иную жизнь. Поэтому вся надежда на неё. Сначала товарищи удивляются девушке без шлема, но Оружейница всех успокаивает.
«Мандалорец»
Фото: Disney
В финале показывают капитана Теву, который замечает дрейфующий корабль с пробитым корпусом. Он приближается и видит внутри множество трупов. Оказывается, судно перевозило моффа Гидеона, но тот сбежал. А ещё на корабле находят мандалорскую броню. Неужели именно народ Джарина освободил злодея?
Пятый эпизод прекрасен. Он объединил разные сюжетные линии, продвинул основную историю вперёд и ошарашил спасением Гидеона. Что же будет дальше? Узнаем 5 апреля!
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