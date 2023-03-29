Новая серия «Мандалорца» — лучшая в сериале, все сюжеты объединили

Неожиданно оказалось, что у всего ранее был смысл.

Пятая серия третьего сезона «Мандалорца» уже получила высочайшие оценки. В этот раз авторы выдали крутую историю со сражениями, неожиданным поворотом и возрождением самого воинственного народа в галактике.

Где смотреть сериал «Мандалорец»

В мире «Мандалорца» транслирует Disney+. Официальных показов в России нет.

Впечатления от пятой серии «Мандалорца»

Третий сезон «Мандалорца» удивляет. Сначала авторы обнадёжили крутой глобальной историей, а затем переключились на интригующие филлеры. Раньше побочные истории плохо стыковались с основным сюжетом. Ну довёз Джарин икринки на другую планету — и что? Теперь же каждый сайд-квест умело вплетён в историю, пятая серия это доказывает.

Зачем G68 пудрила мозги республиканцам? Какой смысл в драке мандалорцев с летающим зверем? Что в сюжет привносит мифозавр? Зачем была нужна короткая стычка с пиратами? Новый эпизод отвечает на эти вопросы — и делает это эпично. Перестрелки, сражения на кораблях, засады, драматические диалоги — всё это на месте.

«Мандалорец» Фото: Disney

Хотя главная фишка в балансе между надеждой и угрозой. Казалось бы, теперь мандалорцы объединились, поставили общую цель и вместе взялись за возрождение народа. Однако радоваться этому трудно: всё же имперцы проникли в Республику и ведут её в тупик, а мофф Гидеон издалека строит коварные планы.

Этого достаточно, чтобы зритель сидел словно на качелях. Как-никак великие победы сменяются большими проблемами. Поэтому сериал завораживает — главное, чтобы авторы не растеряли запал!

«Мандалорец» Фото: Disney

Что случилось в пятой серии «Мандалорца»

Всё начинается на планете Неварро, где Гриф Карго обсуждает развитие города. Беседу с инженерами прерывают пираты из первой серии. Их корабль уже навис над планетой и вот-вот откроет огонь.

На связь с Грифом выходит главный пират Гориан Шард, который насмехается над главой планеты. Он удивлён, что бывший босс наёмников стал таким мягким и правильным. Карго говорит, что солдаты Новой Республики прилетят и накажут пиратов, но Шард не верит. Всё же Неварро — независимая планета, а Республика не может защитить даже свои территории. В итоге преступники открывают огонь, а мирные жители убегают из города.

«Мандалорец» Фото: Disney

Карго передаёт послание республиканскому капитану Теве. Он хочет помочь, но сначала нужно добыть разрешение начальства. Прошения рассматривают неделями, поэтому Тева летит на Корусант и лично идёт в офис босса.

Увы, помогать жителям Неварро не спешат, ведь запросов слишком много. К тому же в кабинет в нужный момент заходит бывшая имперка G68 (Элия Кейн), которая недавно предала Першинга. Она напоминает, что планета Неварро независима, и убеждает не помогать.

Тева уверен, что пираты связаны с моффом Гидеоном. Они напали на местность, которой раньше заправлял злодей — это явно не случайность. Однако аргумент не помогает в споре.

«Мандалорец» Фото: Disney

Затем Тева летит к мандалорцам. Он нашёл их убежище благодаря трусливому дроиду с Татуина, угодившему в команду Джарина. Республиканец рассказывает о проблеме Грифа и улетает.

Вскоре мандалорцы собираются в пещере. Джарин призывает помочь жителям Неварро, но согласных мало. Затем в центр выходит Паз Визсла и перечисляет причины сидеть на месте. Но в конце он говорит, что мандалорцы отправятся на миссию, ведь они воины, а Джарин и Бо-Катан — верные соратники. Это всех убеждает.

«Мандалорец» Фото: Disney

Пираты уже захватили город и бесчинствуют. Их веселье прерывают мандалорцы: часть группы воюет в воздухе, а остальные высаживаются на улицы. Бой вышел тяжелым — в какой-то момент герои даже попали в засаду, но всех спасли миниган Паза Визслы и хитрость Оружейницы. В это время Джарин и Бо-Катан доминируют в воздухе и сбивают огромный корабль Шарда.

Уцелевшие пираты бегут из города, но путь им преграждают местные жители во главе с Грифом. В итоге планета освобождена, а Карго хвалит мандалорцев и дарит им землю неподалёку.

«Мандалорец» Фото: Disney

Оружейница зовёт Бо-Катан на встречу и призывает снять шлем. Воительница удивлена, но всё же показывает лицо. Тогда Оружейница рассказывает, что вдохновилась рассказами о живом мифозавре — это знак для всех мандалорцев. Многие воины отказались от Пути и сняли шлем, но теперь все должны объединиться и вернуть народу величие.

Бо-Катан была по обе стороны: дружила с воинами, преданными Кредо, и теми, кто предпочёл иную жизнь. Поэтому вся надежда на неё. Сначала товарищи удивляются девушке без шлема, но Оружейница всех успокаивает.

«Мандалорец» Фото: Disney

В финале показывают капитана Теву, который замечает дрейфующий корабль с пробитым корпусом. Он приближается и видит внутри множество трупов. Оказывается, судно перевозило моффа Гидеона, но тот сбежал. А ещё на корабле находят мандалорскую броню. Неужели именно народ Джарина освободил злодея?

Пятый эпизод прекрасен. Он объединил разные сюжетные линии, продвинул основную историю вперёд и ошарашил спасением Гидеона. Что же будет дальше? Узнаем 5 апреля!