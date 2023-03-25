Лучшие сражения в истории кино. От Marvel и «Звёздных войн» до Брюса Ли и Джеки Чана

Боевой кинематограф — не менее сложное и требующее огромной работы искусство, чем прикладные традиционные и спортивные боевые дисциплины.

В этом материале мы предлагаем не только вспомнить самые яркие и запоминающиеся боевые сцены в фильмах, которые пробирают до мурашек и поражают драматургией, но и выбрать лучшие из лучших!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.