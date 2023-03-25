Лучшие сражения в истории кино. От Marvel и «Звёздных войн» до Брюса Ли и Джеки Чана

Боевой кинематограф — не менее сложное и требующее огромной работы искусство, чем прикладные традиционные и спортивные боевые дисциплины.
В этом материале мы предлагаем не только вспомнить самые яркие и запоминающиеся боевые сцены в фильмах, которые пробирают до мурашек и поражают драматургией, но и выбрать лучшие из лучших!
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«Джон Уик 3» (2019)
Киану Ривз против Чечеп Ариф Рахмана, Яян Рухьяна и Марка Дакаскоса.
В киносаге «Джон Уик» каждая экшен-сцена стоит внимания и аплодисментов. Будь то перестрелка в музее из второй части или яркий бой Уика с киллерами в начале первого фильма.
В третьей поражает эпизод, где Уик и героиня Холли Берри кладут мини-армию, а помогают им дрессированные овчарки. Но в третьей хорош финал, в котором Джон дерётся с мастерами пенчак-силат Чечепом Арифом Рахманом и Яяном Рухьяном, которых зритель хорошо помнит по «Рейдам». После того как Уик расправляется с индонезийцами, он схватывается с персонажем Марка Дакаскоса.
Хореографы умело показали, как непросто высокому Ривзу давать отпор небольшим, но очень шустрым и агрессивным «тиграм». Но благодаря ремню, хорошим навыкам в джиу-джитсу и ударной технике протагонист всё таки находит к недругам «ключ» и на удивление в конце драки оставляет их в живых. А с Дакаскосом драка практически классическая, «на ножах» — два суровых киллера, понимая, что это последний бой в жизни, дерутся со всех своих возможных сил. Но Джон также проявляет смекалку.
«Звёздные войны: Скрытая угроза» (1999)
Лиам Нисон и Юэн МакГрегор против Рэя Парка.
Да, бой Люка Скайуокера в пятом эпизоде «Звездных войн» из оригинальной трилогии, где Вейдер отрубает Люку руку — крайне эмоциональная схватка, но она выглядит деревянно на фоне сражения «джедаев» Лиама Нисона и Юэна МакГрегора против злодея в исполнении Рэя Парка.
В этой битве Дарт Мол демонстрирует мастерское владение двойным световым мечом, с помощью которого он даёт отпор двум джедаям. Драматургия всей сцены тоже вне всяких похвал. Эпизод вышел настолько качественным в том числе благодаря таланту британского актёра, каскадёра и мастера боевых искусств Рэя Парка.
Видео доступно на YouTube-канале Filmey Box. Права на видео принадлежат Disney.
«Матрица: Перезагрузка» (2003)
Киану Ривз против армии клонов Хьюго Уивинга.
Юэнь У-Пин — не менее значимая легенда, чем Брюс Ли или Джеки Чан. Юэнь — величайший постановщик боёв. Он работал не только в Гонконге, но и в Голливуде. Со своей командой каскадёров он отвечал за всю боёвку в трёх частях «Матрицы», а на четвёртую его не пригласили. Результат известен.
Любопытный факт — У-Пин перед съёмками первой части поставил перед режиссёрами Вачовски условие — он подготовит к киношным дракам всю команду актёров и посадит их всех на шпагат. Юэнь своё обещание выполнил, а актёры обучились основам традиционного ушу и пекинской оперы. Поэтому все бои в трилогии выглядят настолько красиво и убедительно.
Но я хочу выделить драку, в которой использовалась компьютерная графика — битва Нео с армией агентов Смитов. Она не очень реалистична — Нео высоко прыгает и бьёт слишком размашисто, но если представить, что бой шёл в условиях симулякра, где герой и агент Смит обладают суперсилами, то тогда сцена раскрывается на полную. Невозможно представить, сколько сил и креатива приложили к этой стычке авторы.
Видео доступно на YouTube-канале Flashback FM. Права на видео принадлежат WB.
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)
Мишель Йео против Чжан Цзыи.
Оскароносный «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» также может похвастаться тем, что над ним работал легендарный Юэнь Ву-пин. Картина получила золотую статуэтку в том числе и за операторскую работу.
Юэну не требовалось проводить серьёзную подготовку актёров — Мишель Йео к тому времени уже была звездой гонконгских экшенов, Чжан Цзыи тоже имела опыт работы в киношных боевых сценах.
В сцене боя Мишель Йео против Чжан Цзыи постановщик решил показать весь спектр традиционного китайского оружия, причём не по-киношному, а максимально реалистично. В этой схватке можно увидеть работу с мечами цзянь (любимое оружие китайской знати) и дао (традиционное армейское оружие), копьём, парными крюками шуангоу и китайской алебардой.
Видео доступно на YouTube-канале Monkey King. Права на видео принадлежат InterCom.
«Убить Билла» (2003)
Ума Турман против Тиаки Куриямы.
Юэнь У-Пин, помимо «Матрицы», работал над боевыми сценами в дилогии «Убить Билла». Тарантино понимал, что для этого проекта необходима команда У-Пина — она смогла подготовить актёров не хуже, чем команду «Матрицы».
Ближе к финалу героиня Умы Турман встречается с «боевой школьницей», которую играет японская актриса Тиаки Курияма. Этот бой пропитан тревогой и мощью обеих героинь. Одна орудует катаной, а Тиака — цепью, на конце которой утяжелитель с лезвиями. В этой сцене У-Пин и Тарантино показали схватку жёсткого орудия против гибкого. Победило первое.
Видео доступно на YouTube-канале MovieClips. Права на видео принадлежат Miramax Films.
«Ип ман 2» (2010)
Донни Йен против Само Хуна и Ко.
Фильмы серии «Ип Ман» посвящены реальному мастеру вин-чун Ип Ману, который был первым учителем Брюса Ли. В этой серии картин мастера Ипа играет матёрая звезда боевиков Донни Йен, которого зритель мог видеть в «Блэйде 2» и в «Звёздные войны: Изгой-Один».
Во второй части наиболее изобретательные драки. Хотя в третьей есть красивейший бой Ипа Мана с героем Майка Тайсона, но наиболее изобретательной схваткой всё же вышел именно бой Ипа с мастерами ушу на огромной круглой столешнице, которая лежит на куче перевёрнутых ножками вверх табуреток. В сцене задействован и знаменитый Само Хун — он играет одного из мастеров и выступает хореографом (всех боевых сцен картины).
В этом бою можно увидеть относительно реальную технику не только вин-чун, но и синъицюань, и багуачжан. Это популярные внутренние стили ушу.
Видео доступно на YouTube-канале Action Reload. Права на видео принадлежат Mandarin Films Distribution.
«Миссия невыполнима: Последствия» (2018)
Том Круз с Генри Кавиллом против Лян Яна.
Том Круз не только снимается во франшизе «Миссия Невыполнима» — он её и продюсирует. Все знают, что Том исполняет все свои трюки сам, он любит, когда действо на экране выглядит настолько реалистично, насколько это возможно — это же касается и погонь и рукопашных драк. Достаточно вспомнить шикарный финальный бой Итана Ханта со злодеем во второй части, которую поставил Джон Ву. Но одна из драк из «Миссии невыполнима: Последствия» 2018 года всё таки более напряжённая и изобретательная.
Драка происходит в общественном туалете клуба, причём Круз не может одолеть противника в одиночку, ему помогает усатый агент в исполнении Генри Кавилла. Пара пытается одолеть врага, которого играет китайский актёр Лян Ян. Лян довольно опытный боевой хореограф — он даже участвовал в постановке боевых сцен в «Звёздных войнах: Пробуждение Силы», где сыграл того самого мемного штурмовика, кричавшего «предатель».
Эта сцена пропитана напряжением и адреналином. Кавилл сносит кулаками стены, враг опасно орудует трубой, Круз пускает в ход локти.
Видео доступно на YouTube-канале HDR Plus. Права на видео принадлежат Paramount.
«Олдбой» (2003)
Чхве Мин-сик против армии врагов.
«Олдбой» даже не экшен и не боевик, а один из лучших, запутанных и пробирающих триллеров в современном кинематографе. Сюжет рассказывает о бизнесмене О Дэ Су, которого неизвестные похищают в день рождения его дочери и запирают его в помещении без окон на целых 15 лет. После освобождения озлобленный персонаж жаждет мести.
В одной из сцен О Дэ Су в одиночку с молотком выходит в коридор против оравы вооружённых ножами и палками выродков. Герой целеустемлённо и изобретательно раздаёт люлей недругам, хотя и сам получает, даже ножом в спину. Эпизод снят одним дублем, и в нём динамика сохраняется до самого конца.
Видео доступно на YouTube-канале TOUTMONCINÉMA. Права на видео принадлежат Medusa Film.
«Закусочная на колёсах» (1984)
Джеки Чан против Бенни Уркидеса.
В «Закусочной на колёсах» Джеки Чан в великолепной форме. В кино он традиционно юморит и демонстрирует идеальное владение своим телом. Это один из нескольких фильмов, в котором играет трио знаменитейших выпускников легендарной пекинской оперы — Саммо Хунг, Юэнь Бяо и Джеки.
Украшение картины — динамичная финальная драка героя Джеки со злодеем, которого играет легендарный Бенни Уркидес по прозвищу Реактивный.
Бенни — многократный чемпион по кикбоксингу и опытный тренер. В этой боевой сцене показаны реальные умения Бенни — он демонстрирует классический кикбоксинг — во время съёмок мастер бил Чана по-настоящему, потому что у спортсмена до этого фильма не было опыта в подобных съёмках.
Видео доступно на YouTube-канале vyacheslav vanenkov. Права на видео принадлежат Golden Harvest.
«Рейд 2» (2014)
Ико Уайс против Чечепа Ариф Рахмана.
Первый «Рейд» британский режиссёр Гарет Эванс снял после того, как он стал одержим силатом — традиционным малазийским боевым искусством, которое считается крайне эффективным, жестоким и при этом красивым. А на главные роли Гарет позвал реальных мастеров.
«Рейд» сразу поднял планку качества в боевом кино на недосягаемый уровень. А команда, которая снялась и в сиквеле, уже работает и в Голливуде. Например, они дрались с Киану Ривзом в боевике «Джон Уик 3».
В сиквеле «Рейда» драки ещё более жёсткие и кровавые. А финальная — практически вершина боевой хореографии в кино. В ней хороший герой в исполнении Ико Уайса бьётся со злодеем Чечепа Ариф Рахмана. Если это не лучшая кинодрака в истории, то точно одна из самых напряжённых.
Видео доступно на YouTube-канале CineClips. Права на видео принадлежат SinemArt.
«Пьяный мастер» (1978)
Джеки Чан против Хвана Джан-Ли.
Легендарный режиссёр и хореограф Юэнь Ву-пин в 1978 году снял «Пьяного мастера» с Джеки Чаном. Боевая хореография того времени уже смотрится не так убедительно, как раньше.
Но фильм в своё время произвёл небольшую революцию, представив миру сформированный антипод героев Брюса Ли в лице персонажа Джеки Чана, который, в отличие от серьёзного Ли, добрый оболтус, который во время опасных схваток умудряется выдавать шутки, не стесняясь использовать в бою всё, что попадётся под руку.
Впоследствии Чан доведёт этот образ до идеала, покорив им весь мир. В финальном бою герой Джеки сходится в схватке со злодеем, которого играет Хван Чжон Ри. Хван идеально владеет ногами, потому что он реальный мастер корейского тхэквондо.
Видео доступно на YouTube-канале Piace of the Action. Права на видео принадлежат InterCom.
«Путь дракона» (1972)
Брюс Ли против Чака Норриса.
Брюс Ли и Чак Норрис — великие легенды прежде всего в мире боевых искусств, хотя оба реализовали себя и в кино. В жизни они крепко дружили — вместе тренировались и обменивались опытом. По слухам, именно Чак обучил Брюса корейской манере бить ногами выше пояса.
В «Пути дракона» Норрис играет злодея — пафосного мастера карате, которого наняли проучить героя Брюса. Для этой роли Чак специально набрал несколько кило — Брюс не только играл главную роль, но и режиссировал и продюсировал фильм. И старый друг не мог ему отказать стать партнёром на съёмочной площадке и набрать для роли массу.
Сложно поверить, что этой сцене уже 50 лет. Драка выглядит и красиво, и реалистично. А в конце герой Брюса использует методику и философию Джит Кун До (Путь опережающего кулака) — это направление придумал сам Ли.
Видео доступно на YouTube-канале Topideo. Права на видео принадлежат SinemArt.
«Первый мститель: Другая война» (2014)
Крис Эванс против кучки предателей.
Кевин Файги прекрасно понимает, что в супергеройской киновселенной Marvel важны не только спецэффекты, но и реалистичный рукопашный экшен. И в «Первом мстителе: Другая война» яркой рукопашки более чем достаточно, потому что сами герои — не полубоги, а обычные солдаты, у которых и физической силы в переизбытке, как и реального боевого опыта.
Самая нестандартная боевая сцена в «Другой войне» — это эпизод в лифте, когда Стив Роджерс в исполнении Криса Эванса красиво укладывает кучу плохих парней прямо в лифте. Настолько изобретательных и красивых драк в замкнутом пространстве в кинематографе почти нет.
Видео доступно на YouTube-канале TopMovieClips. Права на видео принадлежат Disney.
«Парень-каратист» (1984)
Ральф Маччио против Уильяма Забки.
«Парень-каратист» в середине 80-х вышел на волне дикой популярности восточных единоборств. Авторам удалось показать трепетную историю молодого парня, который мечтает освоить карате и стать увереннее в себе. В итоге он находит настоящего окинавского учителя, который учит его не агрессии, а гармонии, причём не только в боях, но и во всей жизни. Сенсея сыграл японский актёр Пэт Морита, которого за эту роль номинировали на «Оскар».
Финальная драка отпечаталась в мировой культуре навсегда. В ней главному герою травмируют колено, и он вынужден буквально стать цаплей — стоя на одной ноге, протагонист выносит недруга в нокаут.
Видео доступно на YouTube-канале Binge Society. Права на видео принадлежат Columbia Pictures.
«Не отступать и не сдаваться» (1985)
Курт МакКинни против Жана-Клода Ван Дамма.
«Не отступать и не сдаваться» — довольно романтичная история парня, который поверил в себя и смог противостоять злу, обрести друзей и любовь. В фильме герою в видениях приходит Брюс Ли, который обучает юнца боевым искусствам. Авторы посвятили картину памяти Ли.
В этом фильме Жан-Клод Ван Дамм сыграл злодея — плохого русского, который в финале сходится с юным парнем. Эту драку поставил опытный гонконгский боевой хореограф и Ман Хой.
В схватке Ван Дамм демонстрирует зрителю филигранную работу ногами и эффектную растяжку. Эта фишка Жан Клода приестся к концу 90-х, но в 1985-м это поражало, да и сейчас бой смотрится более чем бодро.
Видео доступно на YouTube-канале FIGHTING CINEMA. Права на видео принадлежат New World Pictures.
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