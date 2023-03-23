Спойлеры! Объяснение концовки фильма «Джон Уик 4»

Успевшие посмотреть «Джона Уика 4» наверняка задаются лишь одним вопросом. Дальше пойдут спойлеры, но если вы хотите узнать о событиях в сцене после титров — можете сделать это в отдельном материале.

Что случилось в фильме фильма «Джон Уик 4»

В финале во время дуэли Джон Уик умудряется не только спасти своего друга, но и убивает главного антагониста — надоедливого Маркиза, который изо всех сил пытался уничтожить главного героя, имея на руках всевозможные ресурсы — от денег до людей.

Однако сам Джон сильно ранен после трёх выстрелов. Он просит Уинстона «отвезти его домой», после чего спускается по ступеням у собора, вспоминает мёртвую жену Елену и падает. На первый взгляд могло показаться, что он просто теряет сознание после очень продолжительной и активной ночи.

Однако следующая сцена — Уинстон и Король стоят у могилы Елены Уик и Джона Уика. У последнего написано «любящий муж», как и просил сделать герой. Король не верит, что смог прожить дольше Джонатана.

«Джон Уик 4» Фото: Lionsgate

Джон Уик действительно мёртв?

Похоже, после получения свободы Уик действительно умер. Он добился всех целей и смог спокойно умереть. Или нет? Изначально планировалось ещё два фильма — «Джон Уик 4» и «Джон Уик 5», однако режиссёр франшизы Чад Стахелски недавно подтвердил, что они с Киану Ривзом хотят отдохнуть от «Джона Уика».

Мы с Киану на текущий момент закончили с «Джоном Уиком». Мы дадим ему отдохнуть. Уверен, у студии есть план.

Это действительно так: скоро состоится премьера сериала-приквела «Отель «Континенталь»» — его события развернутся в 1975 году, а одним из главных героев станет ещё молодой Уинстон. Каждая серия — одна ночь в отеле.

Уинстон в «Джоне Уике» Фото: Lionsgate

Вдобавок к премьере готовится фильм «Балерина» с Аной де Армас. Его сюжет развернётся между фильмами «Джон Уик 3» и «Джон Уик 4», благодаря чему Киану Ривз как минимум ещё раз сможет вернуться к роли наёмника. Также в фильме появятся Иэн Макшейн (Уинстон) и Харон (Лэнс Реддик, одна из его последних ролей).

Однако что будет после — вопрос. При желании создатели могут легко вернуть Джона к жизни для «Джона Уика 5», однако до этого момента Джон Уик мёртв.