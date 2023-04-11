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Обзор игры Meet Your Maker — издатель Dead by Daylight выпустил залипательную новинку

Бесплатно по PS Plus: впечатления от необычного шутера Meet Your Maker
Слава Петров
Обзор Meet Your Maker
Аудио-версия:
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При всём своём великолепии у проекта есть критические недостатки.

Behaviour Interactive не придумывала мультиплеерные игры про маньяка и жертв, но именно канадская студия сделала жанр популярным. Dead by Daylight вышла семь лет назад, но в неё до сих пор рубятся десятки тысяч фанатов. Всё благодаря весёлому геймплею и обновлениям с гостевыми злодеями вроде Немезиса из Resident Evil и Призрачного лица из «Крика».

Неудивительно, что новую игру Behaviour ждали. В Meet Your Maker разработчики доказали, что прошлый успех не случаен. Речь о залипательной игре с необычными идеями — вот только успеха Dead by Daylight ей не видать.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.

Чаще прыгай и сразу убивай

В мире игры человечество практически погибло. Уцелели лишь редкие счастливчики, и теперь они ведут людей к эволюции. В этом поможет загадочное существо, которое сидит в колбе и требует генетический материал. Добычей этого ресурса мы и займёмся.

Герой помогает созданию в колбе

Герой помогает созданию в колбе

Фото: Behaviour Interactive

Материал хранится на базах других игроков, поэтому хватаем ствол, клинок, крюк-кошку и расходники вроде гранат, а затем отправляемся в рейд. Вот только геймеры не любят гостей, поэтому уже расставили на аванпосте ловушки.

Из пола вылезают шипы, из стен летят болты, с потолка падают бомбы, а шары-турели не дают покоя. И не забудьте об охране: уродливые твари стреляют, несутся в ближний бой и летают над головой. При этом герой умирает с одного удара, так что случайная ошибка обнуляет старания — прямо как в Ghostrunner.

Не приближайтесь к этой стене — вылетят шипы

Не приближайтесь к этой стене — вылетят шипы

Фото: Behaviour Interactive

Фишка в том, что все аванпосты построены вручную. Игроки сами создают стены с коридорами, хитро ставят ловушки и прячут охранников. У кого-то получается ерунда, которая пробегается за минуту, но у подкованных геймеров креативные базы. Казалось бы, в игре всего девять ловушек, но порой их так умело расставляют, что удивлённо хватаешься за голову.

К примеру, ловушки часто открываются после того, как вы схватили добычу. Как только включится сирена, безопасное хранилище превратится в могилу. Или же игроки прячут врагов далеко от аванпоста, а затем отправляют их ко входу. В итоге спокойно пробираешься внутрь и не замечаешь, как противник зашёл с тыла и нанёс смертельный удар.

Нечто шокирующее происходит даже на 20-м часу. Взять хотя бы перк, который взрывает охранников после смерти. Способность бестолковая, но как-то раз враги начали падать с потолка. По пути они пролетали сквозь ловушки, поэтому шлёпались на пол мёртвыми и тут же взрывались. Чтобы пережить бомбардировку, я потратил 15 попыток.

Эта база напомнила особняк Джиндоша из Dishonored 2

Эта база напомнила особняк Джиндоша из Dishonored 2

Фото: Behaviour Interactive

Беспокойство испытываешь постоянно. Ко всем ловушкам быстро привыкаешь, но вдруг креативный игрок снова удивит, а ты не успеешь среагировать. Всё же точка респауна далеко.

Впрочем, базы поделены по уровням: нормальные, опасные и брутальные. Если не хотите напрягаться, идите на нормальные — там простые ловушки и слабые охранники. Правда, прокачка будет медленной, а увеличить количество патронов и усилить меч хочется поскорее.

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Создай неприступную крепость

Вы тоже создадите до пяти активных баз, каждая из которых генерирует ресурсы. Рейдеры скоро нападут на них, так что проявите креатив и устройте западню.

Я построил узкие коридоры, где мало ответвлений и просторных залов. Зато на каждом шагу полно опасностей — особенно после похищения материала. Поначалу на базе редко умирали: тогда я изучил повторы чужих рейдов, отыскал уязвимые места и вычислил, как обычно действуют игроки.

Рюкзаки помечают место, где умер другой игрок

Рюкзаки помечают место, где умер другой игрок

Фото: Behaviour Interactive

В итоге я усилил базу, и со временем она вошла в категорию брутальных. На её прохождение у игроков уходило до 40 минут, а умирали они по десятку раз.

Удивительно, но выстраивать оборону так же весело, как и нападать на аванпосты. Интересно выбирать ловушки, придумывать нечто новое и заводить врага в тупик. Я часто смотрел повторы и радовался, когда игроки воровали материал лишь ценой колоссальных страданий.

Список бедолаг, напавших на мою базу

Список бедолаг, напавших на мою базу

Фото: Behaviour Interactive

Контента катастрофически мало

Первые 10 часов я был в восторге, на 15-м часу слегка заскучал, а на 20-м — окончательно приуныл. Проблема в том, что игра слишком зависит от гениальности игрока, который ставит ловушки. Чаще встречаешь банальные базы, где нет ничего интересного.

Если бы в Meet Your Maker было 20 видов ловушек (вместо девяти) и десять типов охранников (вместо четырёх), геймеры увлеклись бы надолго. Сейчас они с удовольствием проводят в игре десять часов и уходят. Релиз был всего неделю назад, а я уже часто натыкаюсь на повторяющиеся базы. На мой аванпост тоже нападают всё реже — похоже, некому.

Кто-то просто расставляет армию перед входом

Кто-то просто расставляет армию перед входом

Фото: Behaviour Interactive

Другая проблема — в скучной прокачке: улучшений мало, а реально полезных — и вовсе единицы. Знаете, чем полностью прокачанная пушка отличается от базовой? У неё на один патрон больше, а скорость стрельбы увеличена на две миллисекунды. Тратить время на такую ерунду не хочется.

20 часов достаточно, чтобы разблокировать все ловушки, усилить их, расставить опасную охрану и слегка улучшить снаряжение. А больше в игре делать нечего — только нападать на чужие аванпосты и верить, что среди них найдётся весёлый.

Монстр впереди опасен

Монстр впереди опасен

Фото: Behaviour Interactive

Meet Your Maker — хорошая игра. Я бесплатно скачал её по подписке PS Plus и хорошо провёл время, но возвращаться не хочется. Для сессионки это приговор. У Behaviour Interactive всего одна надежда — поскорее выпустить дополнение с уймой нового контента. Иначе Meet Your Maker скоро забудут — если уже не забыли.

Понравилось

  • Атаковать чужие базы интересно
  • Приятно смотреть, как захватчики умирают на вашем аванпосте

Не понравилось

  • Очень мало существенного контента
  • Бестолковая прокачка
  • Веселье слишком зависит от других игроков.
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Теги Чемп.Play Игры PS Plus •••

Заглавное фото: Behaviour Interactive

Источник: «Чемпионат»

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